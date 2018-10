Pala Helsingin kapakkahistoriaa voi hävitä hotellin alle: Legendaariset Corona, Kafe Moskova ja Dubrovnik saavat lähtöpassit – kerro meille muistosi

Rakennusmestarien talossa sijaitsevan Corona-baarin vuokrasopimus on irtisanottu. Kuva on otettu tänään.

Rakennusmestarien talossa sijaitsevan Corona-baarin vuokrasopimus on irtisanottu. Kuva on otettu tänään. Lehtikuva

Kiinteistön omistajan mukaan kattava peruskorjaus on välttämätön. Kiinteistöön saattaa tulla myös hotelli.

Helsingin Fredrikinkadun ja Eerikinkadun kulmauksessa sijaitseva kiinteistö menee remonttiin, jonka vuoksi tiloissa toimivien yritysten vuokrasopimukset on irtisanottu. Tämä tarkoittaa muun muassa ravintola Coronan, Kafe Moskovan, Dubrovnikin sekä elokuvateatteri Andorran toiminnan loppumista kyseisissä tiloissa.

Niin sanotun Rakennusmestarien talon remontin ja modernisoinnin arvioidaan kestävän vähintään kaksi vuotta. Kiinteistön omistavasta Rakennusmestarien Säätiöstä kerrotaan rakennuksen elinkaaren olevan siinä pisteessä, että kattava peruskorjaus on kannattavan toiminnan ehdoton edellytys.

– Rakennuksessa oleva kiinteistökehityshanke on konkretisoitumassa siihen pisteeseen, että yrittäjät on jouduttu irtisanomaan. Lähiympäristön toimistotiloja uusitaan paljon ja myös meidän pitää niin tehdä, jotta voidaan tehdä kannattavaa vuokraustoimintaa myös jatkossa, sanoo Rakennusmestarien Säätiön hallituksen jäsen Ari Autio Ylelle.

Säätiö neuvottelee parhaillaan kiinteistön jatkosuunnitelmista eri toimijoiden kanssa. Autio ei suostu tässä vaiheessa kommentoimaan, millaista liiketoimintaa tiloissa harjoitetaan tulevaisuudessa. Ylen saamien tietojen mukaan yksi vaihtoehto saattaa olla hotelli.

– Sopimuksia ei ole vielä tehty ja keskeneräisistä asioista ei ole tapana tiedottaa, Autio toteaa.

Hänen mukaansa hotellitoiminnan aloittaminen ei ole kuitenkaan pois suljettu vaihtoehto.

– Omistaja miettii tällä hetkellä kuumeisesti eri vaihtoehtoja. Meillä on käynnissä prosessi, jossa on lähiaikoina tarkoitus tehdä päätöksiä ja päästä sopimukseen eri tahojen kanssa, mutta neuvottelut ovat tällaisissa asioissa pitkiä ja monikohtaisia, joten kaikki on vielä auki, Autio sanoo.

Ravintolayrittäjä yllättyi remonttipäätöksestä

Rakennusmestarien talossa lähes 27 vuotta ravintolatoimintaa harjoittanut ravintoloitsija, Eerikinkadun kulttuuriravintola Oy:n osakas Erkki Lahti kertoo Ylelle yllättyneensä remonttipäätöksestä ja vuokrasopimusten irtisanomisesta.

– Kyllä se vähän yllätyksenä tuli. Vuokrasopimus on voimassa maaliskuun loppuun asti ja pari viikkoa ollaan mietitty mitä tehdään, korvaavia tiloja etsitään. Tuskin löydetään samanlaista, mutta katsotaan mitä markkinoilla on, Lahti sanoo.

Hänen mukaansa nykyinen sijainti on ollut erinomainen ja toiveena olisi päästä jatkamaan toimintaa samassa paikassa. Tässä vaiheessa on kuitenkin epäselvää, millaiseksi rakennus remontoidaan ja onko tiloissa ylipäätään mahdollista jatkaa ravintolatoimintaa.

Korvaavien liiketilojen etsinnästä Lahti toteaa, että etenkin elokuvateatteritoiminnan jatkaminen voi osoittautua hankalaksi.

– Elokuvateatteri (Andorra) on luonut siihen sellaista synergiaa. Lähes 27 vuotta ollaan siinä oltu, kaikenlaista on tapahtunut ja uskon kyllä, että vaikka se onkin vain ravintola, jotkut jäävät sitä kaipaamaan.

