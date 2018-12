Mies kyllästyi parkkihallin harmauteen ja maalasi seinät täyteen lapsuutensa sankareita – "Mukavammin töihin lähtee, kun tutut toivottavat hyvää huomenta!"

Kun kokkolalainen Pekka Kuusansalo aikanaan meni yhteen vaimonsa kanssa, hän muutti samalla perinteikkääseen, jatkosodan aikana valmistuneeseen kerrostaloon, jonka parkkihalli ei miestä miellyttänyt.

– Kaikki oli harmaata betonia. Minä tykkään väristä, niin vaatteissa kuin elämässä muutenkin!

Matkalla Brysselissä Kuusansalo ihasteli rakennuksia, joiden seinissä Hergen Tintti-hahmo on saanut lähes kansallissankarin roolin. Siitä lähti idea: parkkihalli saisi täyttyä Kuusansalon lapsuuden ja nuoruuden sankarien kuvista.

Mies ei jäänyt aikailemaan: hän kysyi taloyhtiön hallitukselta luvan ja ammattiopiston rehtorilta pohjamaalien jämiä. Ne saatuaan hän alkoi vedellä harmaata betonia piiloon. Kaikkiaan urakka vei vuosia, mutta tuloksena on ainutlaatuinen parkkihalli.

Nykyään seinien kaunistaminen eri tavoin on arkipäiväistynyt Suomessa. Siinä missä ennen seiniä koristivat lähinnä luvattomat graffitit, viime vuosina isotkin muraalit eli seinämaalaukset ovat yleistyneet. Katutaiteesta on tullut tavallista ja graffitityöpajoista osa nuorisotyötä. Samalla siitä on toisaalta monen mielestä kadonnut särmä ja kapina.

Kyllähän sitä mukavammin töihin lähtee, kun tutut kaverit toivottavat hyvää huomenta!

Ensimmäisenä työnä syntyi tietysti Tintti. Niitä tarvittiin ensin kaksi, näyttämään rappukäytävien sisäänkäynnit. Nyt töyhtöhiuksisia lehtimiehiä on seinillä neljä.

– Kun Tintit olivat valmiit, homma lähti lapasesta.

Tintit näyttävät rappukäytävien sisäänkäynnit. Sari Vähäsarja / Yle

Kuusansalon aloittaessa oli vuosi 2001. Viimeisen hahmoista hän maalasi vuonna 2008. Kuvia on kuutisenkymmentä.

– Ota makuupussi mukaan ja nuku siellä samalla vaivalla, tokaisi vaimo jossain vaiheessa, kun mies vietti parkkihallissa pitkiä iltoja.

Pekka Kuusansalo on joutunut nuoremmille asukkaille esittelemään pinaattia syövän Kippari-Kallen. Sari Vähäsarja / Yle

Seinäkuvia varten Kuusansalo kävi läpi monia kuvia haluamistaan hahmoista ja etsi sellaisia, jotka toimivat röpelöisellä betonipinnalla. Osasta hän teki mallit ja hahmotteli ääriviivat sapluunan avulla. Osa taas syntyi vapaalla kädellä. Välillä käytössä oli projektori, jolla hän heijasti kalvolle tekemänsä hahmotelmat.

Aina lopputulos ei miellyttänyt, vaan mies teki saman kuvan monta kertaa.

Yksityisessä, suljetussa tilassa työt ovat pysyneet suojassa ilkivallalta. Joitakin Kuusansalo on joutunut korjailemaan yhtiössä tehtyjen putkihommien tai seinää pitkin lorisseiden vesivahinkojen takia.

Taloyhtiössä tehtiin putkitöitä, eikä Pekka Kuusansalo ehtinyt hätiin ennen kuin Rin-Tin-Tin ja Obelix saivat pientä näköestettä eteensä. Sari Vähäsarja / Yle

Batman, Aku ja Mikki, Asterix ja Obelix. Dupondin veljekset omalla twistillä: Kuusansalo lisäsi joukkoon kolmannen.

– Ja Mustanaamio oli must!

Marlon Brando, Joan Crawford, Marilyn, Chaplin, Hitchcock, Marxin veljekset.

– Se aito Bond eli Sean Connery ja maailman kaunein nainen, Sophia Loren.

Elvis, Bill Haley, Frank Sinatra. Ja oma tulkinta Mona Lisasta.

Kuusansalon isä ajoi aikanaan 50-luvun Chevroletilla ja italialaisetkin autot ovat olleet Kuusansalon mieleen. Autokuvia on muutamia, mutta eipä ole yksityinen parkkihallikaan iso: 32 asunnon talossa on autopaikkoja 13.

Humphrey Bogart. Sari Vähäsarja / Yle

Kaikkia Kuusansalon lapsuuden ja nuoruuden sankareista talon nuoremman polven asukkaat eivät ole tunnistaneetkaan: John Wayne on ollut osalle outo, ja Kippari-Kallekin on pitänyt joillekin esitellä.

Seinillä on yhä tilaa, mutta lisää kuvia Kuusansalo ei aio tehdä. Ei muidenkaan parkkihalleihin, vaikka sitäkin on kysytty. Ja vaikka oman kotihallin galleriassa on yksi harmittava puute: Buster Keaton olisi pitänyt maalata.

Eikä töihin kyllästy, vaikka niitä on tullut nähtyä nyt jo pitkään.

– Kyllähän sitä mukavammin töihin lähtee, kun tutut kaverit toivottavat hyvää huomenta!