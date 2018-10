Nordean pääjohtaja kommentoi rahanpesuvyyhteä ensimmäistä kertaa: "Haaste on aliarvioitu" – kokosimme kohun käänteet

Nordea järjesti tänään ensimmäisen osavuosikatsauksensa uudessa kotimaassaan Suomessa.

Ilmassa olisi voinut olla suuren urheilujuhlan tuntua, onnistuihan Suomi kaappaamaan Pohjoismaiden suurimman finanssitalon näyttävästi omaan yrityskatraaseensa – ja vieläpä rakkaalta vastustajaltaan Ruotsilta.

Aleksis Kiven kadulla pääkonttorin auditoriossa juhlatunnelma on kuitenkin vaimea. Nordean tulos jäi odotuksista. Lisäksi yhtiö vedettiin viime viikolla viikolla keskelle rahanpesuskandaalia, joka on jo pitkään vellonut yhtiön tanskalaisen kilpailijan Danske Bankin saleissa.

Nyt Danske-tutkinnassa keskeisessä roolissa ollut Hermitage Capital Management -rahaston itsenäinen tutkimusryhmä väittää myös Nordean sotkeutuneen rahanpesuun.

Hermitagen mukaan Nordea on laiminlyönyt rahanpesun torjunnan velvoitettaan ja Nordean työntekijät ovat tieten tahtoen osallistuneet epäilyttäviin järjestelyihin.

Nordean johtajat eivät näitä väitteitä ole medialle kommentoineet. Siksi pääkonttorille ovat saapuneet kaikki kynnelle kykenevät.

Nordean pääjohtaja Casper von Koskull astuu lavalle aloittaa:

– Aivan ensimmäiseksi haluan puhua aiheesta, josta on mediassa puhuttu viime viikkoina ja kuukausina. Se on aihe, joka on minulle kaikkein tärkein prioriteetti.

Kyse on talousrikollisuudesta ja rahanpesun torjunnasta. Pääjohtajan mukaan Nordea työskentelee sen eteen joka päivä.

– Seuraamme joka päivä miljoonia transaktioita, jos näemme jotain epäilyttävää, meillä on läheinen ja hyvä yhteys viranomaisiin. Emme hyväksy sitä, että alustaamme käytettäisiin rahanpesuun, von Koskull sanoo.

– Mutta me emme saa puhua yksittäisistä asiakkaista, vaikka kuinka haluaisimme.

Koskull käy läpi lukuja: Nordeassa 1 500 ihmistä keskittyy riskienhallintaan ja väärinkäytösten torjuntaan. Noin 12 000 asiakaspalvelijaa on koulutettu tunnistamaan rahanpesun merkit.

– Vuosittain Nordeassa tehdään lähes kaksi miljardia transaktiota, niistä me tutkimme satoja tuhansia vähän pidemmälle ja teemme viranomaisille tuhansia ilmoituksia, von Koskull sanoo.

Pankit ja poliisiviranomaiset tekevät läheistä yhteistyötä. Von Koskullin mukaan rikolliset pyrkivät kuitenkin pysymään edellä.

– Toimiala on aliarvioinut tämän haasteen monimutkaisuuden, mutta minä olen hyvin päättäväisesti tekemässä oman osuuteni.

Summa nousi yli 350 miljoonaan euroon – yli puolet Suomeen

Hermitage Capital Management on lähettänyt Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen viranomaisille rahanpesuilmoituksia, joihin on Ylen tietojen mukaan listattu yhtensä yli 350 miljoonan euron tilisiirrot. Summasta lähes 60 prosenttia kohdistui Nordean Suomen konttoriin.

Ylen tietojen mukaan rahanpesuilmoituksessa on kuvattu rahojen siirtyneen 150 ulkomaalaisen yrityksen tileiltä. Monet näistä rahan lähteistä ovat veroparatiiseihin rekisteröityjä yhtiöitä.

Ennen Nordeaa rahat ovat käyneet myös liettualaisessa Ukio-pankissa ja/tai Danske Bankin Viron konttorissa.

Hermitage listaa ilmoituksessaan myös ne pääosin suomalaiset yhtiöt, jotka omistavat ne yli 500 Nordean tiliä, joihin rahat siirtyvät.

Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla, että yksi tileistä kuuluu hanavalmistaja Orakselle. Ylen tietojen mukaan Oras ei kuitenkaan ole yrityksistä tunnetuin eikä merkittävin – rahanpesuilmoituksessa nimettyjen yritysten joukossa on Suomen suurimpiin kuuluvia yhtiöitä.

Pesuilmoitus ei ole rikosilmoitus

Viranomaisten tehtävänä on tutkia, onko rahanpesua tapahtunut. Suomalaisten vientiyritysten tapauksessa kyse voi olla myös esimerkiksi asiakkaan vaatimasta laillisesta verosuunnittelusta.

Jotta vientiyritys syyllistyisi rahanpesurikokseen, toiminnan tulisi olla tahallista tai vähintään törkeän huolimatonta.

Pankeilta vaaditaan kuitenkin enemmän kuin muilta yrityksiltä. Laki edellyttää, että ne tuntevat asiakkaansa ja rahojen alkuperän. Jos on syytä epäillä hämärätoimia, pankkien edellytetään ilmoittavan siitä.

Pelkkä rahanpesuilmoitus ei tee Nordeasta syyllistä, eikä edes syytettyä. Pankin kannalta on kuitenkin huolestuttavaa, että epäilyn esittää sama taho, jonka aineisto näytti pitäneen paikkansa ainakin Danske Bankin tapauksessa.

Dansken rahanpesuvyyhti alkoi Magnitski-tutkimuksista ja satojen miljoonien eurojen kyseenalaisista tilisiirroista – lopulta pankin tilaama ulkopuolinen selvitys nosti päivänvaloon satojen miljardien eurojen kyseenalaiset rahansiirrot.

Samassa yhteydessä toimitusjohtaja Thomas Borgen ilmoitti erostaan.

Nordeaa ryöpytetty viime aikoina

Nordean päätyminen osaksi kansanvälistä rahanpesuselkkausta on vain tuorein tapaus ikävien uutisten sarjassa.

Tällä viikolla Yle kertoi Sveitsin korkeimman oikeuden antamasta tuomiosta, jossa todettiin Nordean järjestelleen asiakkaidensa osakekauppoja tavalla, jolla pyrittiin välttelemään veroja.

Kaksi vuotta sitten medialle vuodetut Panama-paperit kertoivat Nordean perustaneen asiakkailleen 400 veroparatiisiyritystä.

Nordean rooli oli keskeinen myös pörssiyhtiö Afarakin, entisen Ruukki Groupin, hämärissä omistusjärjestelyissä.

Vuosina 2013 ja 2015 Ruotsin viranomaiset antoivat pankille kaksi kertaa miljoonasakot puutteista liittyen rahanpesun torjuntaan.

Ylen MOT-ohjelman mukaan maailman kymmentä jättiläispankkia on kymmenen vuoden aikana sakotettu lähes 180 miljardilla eurolla. Tässä tutkimuksessa Nordeaa ei kuitenkaan mainittu.

