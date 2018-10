Telia ostaa ICT-yhtiö AinaComin

Hämeenlinnalainen viestintäkonserni Aina Group myy ICT-liiketoimintayhtiö AinaComin Telialle. Kaupassa Telia Finland saa koko AinaComin osakekannan.

Kaupan toteutuminen edellyttää Aina Groupin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää. Tavoitteena on, että AinaCom siirtyy Telian omistukseen joulukuun alusta alkaen. Siirtymävaiheessa toiminta jatkuu Telian tytäryhtiönä.

Aina Groupin hallituksen puheenjohtaja Panu Ala-Nikkola kertoo, että kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen esitetään 25. lokakuuta. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsu on jätettävä kolme viikkoa ennen kokousta, joten kokous pidetään marraskuun puolivälissä.

Yritysasiakkaita palvelevalla yhtiöllä on vajaat 60 työntekijää Hämeenlinnassa. Johtaja Tommi Mattilan mukaan henkilöstö jatkaa Teliassa vanhoina työntekijöinä.

AinaComin liiketoiminta on ollut tappiollista useita vuosia. Aina Groupin vuoden 2017 tilinpäätöksessä ICT-liiketoiminnan liikevaihto oli 15,3 miljoonaa euroa ja liiketulos miinuksella 1,1 miljoonaa euroa.

Telia ostaa nyt loputkin AinaComista

Aina Group syntyi vuonna 2001, kun Hämeen Sanomat ja puhelinyhtiö Hämeen Puhelin yhdistyivät. Telia Finland eli silloinen Sonera osti AinaComin kiinteät verkot ja kuluttajaliiketoiminnan vuonna 2014. AinaComista luopumisen jälkeen Aina Group onkin palaamassa mediayhtiöksi.

Aina Groupilla on vanhan Hämeen Puhelimen jäljiltä vielä yli 15 000 osakkeenomistajaa. Lähes puolet osakkeista on parinkymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa.

Yhdellätoista osakkeenomistajalla on konsernissa yli puolet äänivallasta. Tämä johtuu siitä, että Aina Groupilla on kaksi osakesarjaa, joista K-osakkeilla on 20 kertaa suurempi äänioikeus kuin A-sarjan osakkeilla.

Aina Groupin suurimpien osakkeenomistajien joukossa on osakeyhtiöitä, Hämeenlinnan kaupunki sekä joukko yksityishenkilöitä.