Rauman telakka on tehnyt paluun laivanrakentajien kärkikastiin – varatoimitusjohtaja: "Kyllä työvoimaa löytyy Suomesta ja Euroopasta"

Rauman telakasta on tulossa entistä kansainvälisempi työpaikka. Työntekijöiden löytyminen seuraaviin mahdollisiin tilauksiin perustuu yhä laajempaan verkostoitumiseen alihankkijoiden kanssa.

Rauman telakalla on vielä lokakuun loppupuolella hiljaista. Paikalla on kaksi jäänmurtajaa, jotka huolletaan kestämään tulevan talven rasitukset.

Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä Tallinkin kanssa allekirjoitettu aiesopimus automatkustajalautasta Helsingin ja Tallinnan väliseen liikenteeseen tietää töitä 1 500 henkilötyövuoden verran. Suunnittelu alkaa ensi keväänä ja rakentaminen vuonna 2020. Alus luovutetaan tilaajalle vuonna 2021. Sopimuksen arvo on 250 miljoonaa euroa.

Tämän lisäksi Rauman telakka on saamassa neljän sotalaivan tilauksen puolustusvoimilta. Asia nytkähti eteenpäin, kun puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) valtuutti puolustusvoimat aiesopimuksen tekemiseen. Sopimuksen arvo on noin 600 miljoonaa euroa, ja se tietää töitä vuosikausiksi.

– Kyllä se työllistää pitkälle ensi vuosikymmenen loppupuolelle saakka, sanoo Rauma Marine Constructions eli RMC:n varatoimitusjohtaja Timo Suistio.

RMC on myös yksi niistä neljästä telakasta, joka on viimeisellä kierroksella mukana, kun Vaasan ja Uumajan yhteisyritys Kvarken Link on tilaamassa laivaa Merenkurkun liikenteeseen (siirryt toiseen palveluun).

Työvoimaa verkostoitumalla

Työvoiman tarve Rauman telakalla on siis lähivuosina suuri. Ammattitaitoisen työvoiman löytäminen on haasteellista, sillä samoista työntekijöistä kilpailevat lähialueella muun muassa Meyerin telakka Turussa ja Uudenkaupungin autotehdas.

– Uskomme verkostotalouteen. Kyllä työvoimaa löytyy Suomesta ja Euroopasta, varatoimitusjohtaja Timo Suistio toteaa.

Verkostotoimijat tuovat kyllä kansainvälistä väriä. Kansallisuuksia tulee näkymään enemmän kuin aiemmin. Timo Suistio

Laivanrakennusbisneksen rakenne onkin Raumalla hyvin erilainen kuin mihin perinteisesti on totuttu. Siinä missä telakalla oli ennen iso joukko omaa henkilökuntaa, on siellä nykyisellä konseptilla vain vähän omaa väkeä ja enemmän alihankkijoita.

Esimerkiksi lokakuussa RMC:n oman henkilökunnan määrä jää alle sadan. Nyt RMC aikoo palkata lisää myös omaa henkilökuntaa, mutta eniten telakan väki kasvaa alihankkijoiden kautta. Uusien tilausten myötä RMC tarvitsee myös uusia alihankkijoita verkostoonsa.

– Verkostotoimijat tuovat kyllä kansainvälistä väriä. Kansallisuuksia tulee näkymään enemmän kuin aiemmin, sanoo Suistio.

Hän arvioi, että kansainvälisestä menosta huolimatta Raumalla tehtävien laivojen kotimaisuusaste on kaikissa tilanteissa yli 70 prosenttia. Varsinaisten rautakourien osuus voi olla pienempi.

– Kyllä sekin yli puolet on.

Varatoimitusjohtaja Timo Suistio sanoo, että Raumalla tehtävien laivojen kotimaisuusaste on kaikissa tilanteissa yli 70 prosenttia. Fredrik Häggman / Yle

Myynti ei huilaa

Vaikka Rauman telakan tulevaisuus näyttää nyt hyvältä, ei telakkayhtiön myyntiorganisaatiolla ole aihetta laiskotteluun. Yhtiö on vahvasti lunastamassa paikkaansa varteenotettavien laivanrakentajien joukossa, mutta uusia kauppoja pitää etsiä koko ajan. Yhtiön suurimmat odotukset ovat nimenomaan automatkustajalautoissa ja valtiollisissa tilauksissa.

– Ajatus pitää aina olla seuraavassa kaupassa, sanoo RMC:n myyntijohtaja Håkan Enlund.

Hän on ollut alalla pitkään. Hän tietää, että laivatilaukseen kuuluu monia erilaisia vaiheita. Kaikki vaiheet vievät oman aikansa, ja ajan kuluessa moni asia voi myös muuttua.

– Yhtäkin laivakauppaa hierottiin kahdeksan vuotta ennen kuin nimet olivat paperissa, Enlund muistelee.