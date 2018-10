Nuoret saivat oman kauppakeskusvartijan – "Välillä tuntuu, että olisin ison iltapäiväkerhon vetäjä"

Kauppakeskus IsoKristiinassa on aloittanut nuorten oma järjestyksenvalvoja. Oman vartija on etenkin nuorten tukena siellä missä nuoretkin nykyään liikkuvat.

On varhainen iltapäivä kauppakeskuksessa. Nuoria teini-ikäisiä alkaa näkyä käytävillä. Osalla on vielä reppu mukana. Koulusta tullaan suoraan kauppakeskukseen viettämään aikaa kavereidensa kanssa. Lappeenrannassa kauppakeskus Iso-Kristiinassa on myös nuorisotila Krisse, mikä on avoinna arki-iltapäivisin.

Vartiointiliike Securitaksen Janne liikkuu käytävillä uudessa tehtävässä. Vartijan työn luonteen vuoksi Janne haluaa olla haastattelussa ilman sukunimeään. Mies on ollut aiemminkin samassa kauppakeskuksessa vartijana, mutta nyt toimenkuvaan on lisätty nuorten omana järjestyksenvalvojana, eli nojana toimiminen. Nojia on muutamissa kauppakeskuksissa Suomessa ja heidät on koulutettu toimimaan etenkin nuorten kanssa.

Tietoa nuorista ja heidän elämästään

Nuorten Palvelu ry:n kouluttaa nuoriin erikoistuneita järjestyksenvalvojia kauppakeskuksiin. Koulutuksen jälkeen nuorten oman järjestyksenvalvojan pitäisi osata kuunnella ja auttaa nuoria heidän ongelmissaan. Janne on nähnyt läheltä nuorison oleskelua kauppakeskuksessa.

– Osa nuorista tulee kauppakeskukseen viettämään aikaa jo ennen koulun alkua. Sitten iltapäivällä kahden jälkeen alkaa nuoria liikkua käytävillä ja iltaa kohden moni käy moikkaamassa täällä kavereita, Janne kertoo.

Osa läheisten koulujen oppilaista pistäytyy kauppakeskuksessa myös ruokavälitunnilla.

Nuorten Palvelun koulutuksessa vartijoille annetaan muun muassa tietoa nuorten päihteidenkäytöstä.

– Alkoholin ja tupakan käyttö on viime aikoina vähentynyt, mutta nuuska tuntuu lisääntyneen. Tytötkin laittaa nuuskaa huuleen. Käytettyjä nuuskapusseja löytyy välillä lattioilta tai penkeiltä, mutta kiekot heitetään hyvin roskiksiin, Janne sanoo.

Surulliselle nuorelle henkistäkin tukea

Vartija Janne on opetettu kohtaamaan nuoria. Hän aikoo käydä melko pian esittäytymässä kauppakeskuksen nuortentilassa suoraan nuorille.

– Sitä luottamusta on alettava rakentaa pikku hiljaa. Käyn varmaan moikkailemassa nuoria ja kyselemässä, miten menee.

KAuppakeskuksen oma nuorisotila Krisse on suosittu etenkin iltapäivisin. Kuva Krissestä vuodelta 2015. Vilma Hannén / Yle

Nuorten oma järjestyksenvalvoja on monessa kauppakeskuksessa ihan tervetullut uusi ihminen. Jannen mukaan joskus tuntuu, että kauppakeskukset ovat yhtä suurta iltapäiväkerhoa ja itse on siellä kerhonvetäjänä. Mutta vaikeissakin asioissa nuorten oman järjestyksenvalvojan puoleen voi kääntyä.

– Jos nyt näen, että joku nuori istuu yksin ja on alla päin, niin menen ensin moikkaamaan ja kysymään, onko kaikki ok. Eihän hän heti ala avautumaan ongelmistaan, mutta sitä luottamusta on jostain rakennettava, Janne pohtii.

Linja-autojen odottamista ja kännykän lataamista

Lappeenrantalaisesta kauppakeskus Iso-Kristiinasta tavoitetuille nuorille oma järjestyksenvalvoja oli vielä vieras asia. Yksi kuudesta oli kuullut "nojasta" somen kautta.

– Se on joku sellainen, jolta voi kysyä kaikenlaista ja se auttaa jossain asioissa, muisteli Salla lukemaansa.

Sallan lisäksi Netta, Peppi ja Ella sanovat käyvänsä päivittäin kauppakeskuksessa. Kauppakeskuksessa on ollut turvallista kuluttaa aikaa. Nuorten oma tila Krisse on iltapäivisin usein ruuhkainen, joten siellä he eivät ole enää aikaa viettäneet.

Kännyköiden lataaminen hoituu samalla, kun kauppakeskuksessa istuskelee kavereiden kanssa.

Ammattiopistolaiset Kasperi ja Justus käyvät kauppakeskuksessa arkisin päivittäin.

– Olemme toiselta paikkakunnalta, joten bussia täällä odotellaan puolesta tunnista tuntiin, kertoo Kasperi.

Myös Justuksen ja Kasperin mukaan kauppakeskus on nuorille turvallinen ympäristö kuluttaa aikaa.

Vartijan koulutus pohjautuu nuorten kertomiin kokemuksiin vapaa-ajasta

Nuorten Palvelu ry on antanut "noja"-koulutusta kolmisen vuotta. Koulutukseen kuuluu kolme kolmen tunnin opetusjaksoa. Jokaisen opetusjakson välillä on muutama viikko taukoa, jotta uusia oppeja voidaan heti kokeilla työssä ja palata koulutukseen pariin kokemuksista rikastuneena.

– Koulutukseen kuuluu muun muassa perusasioita nuorista. Millaisia nuoret ovat, miksi he viettävät aikaansa kauppakeskuksissa ja niin edelleen, sanoo Nuorten Palvelu ry:n nuorisomanageri Ilkka Puomilahti.

Vartijoita kouluttavat nuorisotyönohjaajat. Päihteistä kertoo päihdealan asiantuntija. Nuorten Palvelu on myös ennakkoon selvittänyt esimerkiksi syitä kauppakeskuksissa oleiluun ja muita vapaa-ajanviettoon liittyviä asioita.

Lappeenrannassa selvitystä nuorten keskuudessa olivat tehneet nuorisoalan opiskelijat ja Nuorten Palvelu pääsi näin käyttämään tietoa valmistellessaan koulutusta.