31-vuotias naislääkäri treenasi itsensä muutamassa vuodessa triathlonin huipulle: “Kyllä tällaisia tapauksia tulee kohdalle todella harvoin”

Triathlonisti Aino Luoman tähtäin on korkealla myös työelämässä, sillä hän valmistui lääkäriksi vuonna 2015.

Vaasan keskussairaalan lääkärin Aino Luoman tahti ei paljon vapaa-ajalla hellitä. Hän on noussut muutamassa vuodessa yhdeksi Suomen triathlon-huipuista.

31-vuotiaan Aino Luoman valkoinen lääkärintakki näyttää hieman väljältä hänen päällään, ja rusketuksesta huomaa, että ulkomailla on oltu. Lomailun sijaan Luoma kuitenkin osallistui lokakuussa Espanjan Barcelonassa täyspitkien matkojen Ironman-kisoihin.

Muistona kisasta ovat vielä arvet niskassa ja rintalastassa. Ne ovat märkäpuvun saumojen aiheuttamia ruhjeita lähes 4 kilometrin mittaisesta avomeriuinnista, joka tosin on koko kisan lyhytkestoisin osuus.

Nelisen vuotta sitten Aino Luoma päätti kokeilla kestävyyslaji triathlonia. Jo ensimmäisenä vuonna hän voitti Joroisten puolimatkojen ikäluokkansa suomenmestaruuden ja seuraavana kesänä ikäluokkansa euroopanmestaruuden.

Tämän syksyn Espanjan kisoihin osallistui kaikkiaan noin 2500 naista ja miestä ympäri maailmaa. Aino Luoma oli ikäluokkansa voittaja, ja koko kisan 5. nopein nainen. Ensikertaa täyspitkää matkaa kokeillut Luoma tuli maaliin 38 minuutin etumatkalla seuraavaan. Hän lunasti suorituksellaan itselleen matkalipun Hawaijin ensivuotisiin lajin maailmanmestaruuskisoihin.

Uinnin, pyöräilyn ja juoksun yhdistävä triathlon on ollut jo jonkin aikaa kovassa nosteessa. Se tarjoaa laajan kirjon erimittaisia vaihtoehtoja lyhyistä noin tunnin mittaisista sprinttimatkoista aina useamman tunnin mittaisiin teräsmiesmatkoihin. Vaikka kaikki maamme lajia harrastavat eivät Suomen Triathlonliittoon kuulukaan, on heitä jo liitossakin yli 2800 ja seuroja on tällä hetkellä Suomessa 106.

Makeanhimoinen menijä

Vaasan keskussairaalassa pitkiä lääkärinpäiviä ja välillä öitäkin paiskiva Aino Luoma nollaa parhaiten itseään liikkumalla. Vaikka treenaaminen välillä väsyttäisi, treenin jälkeen ei koskaan kaduta. Triathlon tuo tietynlaisen euforian tunteen, joka toimii vastapainona työlle.

Aino Luoma syö omien sanojensa mukaan varsin improvisoidusti, eikä noudata tiukkoja ruokavalioita. Kun harjoittelee paljon, saa syödäkin.

– Minähän olen tällainen kauhea sokerirotta, jolle kaikki makea maistuu. Mistään roskaruoasta en kyllä välitä, vaan mieluummin syön ihan kunnon ruokaa, Aino Luoma sanoo.

Luomalla ei ole Suomessa varsinaista valmentajaa. Ohjelmat hänelle tekee Jarmo Hast, joka on lajin yksi kovimpia kotimaisia nimiä. Aktiiviuransa jo lopetellut Hast asuu nykyään Australiassa ja toimii Aino Luoman etävalmentajana. Ohjelmien teko ja kommunikointi hoituvat nykytekniikan avulla.

Aino Luoma pakkaamassa pyöräänsä kisamatkalle. Aino Luoman arkisto

Luoma laskeskelee harjoittelevansa työputkista riippuen 7 – 20 tuntia viikossa. Pitkien pyörälenkkien päivinä viisikin tuntia tulee täyteen helposti, joten päivät vaihtelevat harjoitusmäärien suhteen paljon.

Ja tulokset? "Huonosti" alkaneen 3,8 kilometrin uinnin Luoma suoritti Barcelonan kisoissa kuusi minuuttia yli tuntiin. 180 kilometrin mittaisen maantiepyöräilyn hän viiletti alle viiteen tuntiin, mikä tarkoittaa lähes 37 kilometrin keskituntinopeutta.

Triathlonin lopun maratonin Aino Luoma juoksi aikaan 3 tuntia ja 19 minuuttia. Täyspitkä triathlon otti Luomalta siis aikaa kaikkiaan 9 tuntia ja 27 minuuttia. Harva ensikertaa pitkillä matkoilla kisaava kykenee edes kymmenen tunnin alitukseen.

Luonnonlahjakkuus?

Nopea nousukiito on triathlonissa varsin poikkeuksellista ja vaatii myös luontaisia lahjoja, tietää Kilpa- ja huippu-urheilun keskus KIHU:n biotieteiden yksikön johtaja ja kestävyysjuoksuvalmentaja Ari Nummela.

– Kyllä tällaisia tapauksia tulee kohdalle todella harvoin. Ilman muuta tämä vaatii sen, että on synnynnäinen lahja kestävyysurheiluun ja tietysti vielä intoa ja kykyä harjoitella ja kehittyä, Nummela arvelee.

Monet kestävyyslajien ja myös triathlonin huiput saattavat olla jo nelikymppisiä, joten Luomallakin on edessä varmaan vielä useita vuosia lajin parissa.

– Jos mitään isompia takapakkeja ei tule ja paikat kestävät tällaista harjoittelua, saattaa paras huippu olla Ainollakin edessä tuossa jossain viiden vuoden päässä, sillä laji vaatii vuosien onnistuneet harjoitusmäärät. Mutta kokonaisuutena tosi kova suoritus, kun ajatellaan, miten nuori hänen lajihistoriansa tässä vielä on, Nummela toteaa.

Samoilla linjoilla on myös Aino Luoman etävalmentajana toimiva triathlonisti Jarmo Hast.

– Näyttäisi siltä, että juuri nämä pitkät matkat sopivat Ainolle. Pyöräilijänä hän on maailmassakin aivan ikäistensä kärkitasoa, uinnissa on ehkä hieman mahdollista vielä petrata ja maratonin juokseminen 3,19 aikaan pyörän päältä on todella hyvä suoritus, summaa Jarmo Hast.

Aino Luoman kehitys triathlonin parissa on ollut hurjaa. Aino Luoman arkisto

Seuraava tavoite maailmanmestaruuskisat

Hawaijin Ironman-kisaa pidetään lajin klassikkokilpailuna, jossa taso on kovin mahdollinen. Osallistujat ovat osakilpailujen voittajia ympäri maailmaa. Jarmo Hast kuitenkin arvelee, että jos tulos on tämän syksyn Barcelonan kisojen veroinen, menestystä voi odottaa ihan realistisesti.

– Olotilaa ja rasitustasoa täytyy muistaa seurata ja keventää harjoittelua tarpeen vaatiessa sopivasti, ettei pääse menemään ylikuntoon. Ja kun Ainolla on vielä ohessa tuo raskas työkin, niin kyllä hänen kehityksensä ja palautumisensa on ollut aivan esimerkillisen hyvää, Jarmo Hast sanoo.

Sitä miettii, että pitäisikö omistaa kokonainen vuosi lajille, ja katsoa mihin se riittää. Aino Luoma

Moni on ehdottanut Aino Luomalle päätoimiseksi urheilijaksi siirtymistä, ja on hän sitä kovasti pohtinutkin.

– Tämä lääkärintyö on minulle rakas ammatti, ja triathlonin jälkeen on ainakin sitten joku ammatti, jonka pariin palata. Ihmiset kyllä kehuvat että lahjoja olisi, ja helposti sitä miettii, että pitäisikö omistaa kokonainen vuosi lajille, ja katsoa mihin se riittää, Luoma sanoo.

Henkisten voimavarojen merkitys

Kun täyspitkän triathlonin rääkki kestää kymmenen tunnin molemmin puolin, vaatii se hyvän fysiikan lisäksi myös henkistä kanttia. Harvalle koko matka on pelkkää flow-tilassa liihottelua, vaan keskeyttäminen saattaa hiipiä mieleen.

Aino Luoma arvelee kisan loppupuolella henkisten voimavarojen merkityksen nousevan jopa 40 prosenttiin.

– Kyllähän tuolla täysmatkalla huomasi, että monet alkavat hidastella viimeisellä osuudella juoksussa ja monihan käveleekin jo silloin välillä. Monia painaa väsymys ja varmasti kipukin, mutta jotenkin ne jalat siitä vielä lähtee juoksuun, kun näkee edessä olevan seuraavan kisailijan selän, Luoma sanoo.

Ari Nummelan mukaan täyspitkälle MM-kisamatkalle valmistautumisen yhdistäminen vaativaan lääkärintyöhön, on melkoinen yhdistelmä. Sekä työ että harjoittelu ovat elimistölle stressitekijöitä, jotka pitää huomioida.

– Itsepäinenkin pitää olla ja minä kyllä olen, eli en anna helposti periksi. Jos minä jotain haluan, niin varmasti kyllä myös sen saavutan, Aino Luoma sanoo.