Helsinki GSE:n avajaispaneeli: Taloustutkimuksen tulokset tehokkaammin poliitikkojen käyttöön

Helsinki Graduate School of Economicsin avajaiset olivat keskiviikkona iltapäivällä Helsingin yliopiston juhlasalissa. Avajaisten paneelikeskustelussa perättiin yksituumaisesti parempaa vuorovaikutusta tieteen tekijöiden ja poliitikkojen välille.

– Taloustieteilijät voivat olla poliittisen päätöksenteon tukena laajasti. Meillä on aineistoa tutkia ja ymmärtää käyttäytymistä eri elämän aloilla. Meneillään oleva sote-uudistus on yksi esimerkki siitä, että terveystaloustieteelliselle tutkimukselle on suuri kysyntä. Samoin ilmastonmuutoksen ongelmien ratkomisessa taloustieteellä on merkittävä rooli, Aalto-yliopiston professori Matti Liski sanoi.

Hän myös muistutti, että tutkimuksen tekemisessä on oltava liikkeellä hyvissä ajoin. Silloin on jo myöhäistä aloittaa, kun päätöksiäkin aletaan tehdä.

Pois turha ylimielisyys

Aktian pääekonomisti Heidi Schauman puolestaan korosti viestinnän tärkeyttä tieteellisen tutkimustiedon tulosten välittämisessä kansalaisille.

– Monet kokevat taloustieteilijät vähän arroganteiksi (ylimielisiksi). Tämän käsityksen murtamiseksi tarvitaan kuuntelemista eikä sanelua, että näin me kansantaloustieteilijät ajattelemme. Meidän on myös opittava tekemään entistä enemmän yhteistyötä muiden oppialojen kanssa, Heidi Schauman painotti.

Uuden taloustieteellisen huippuyksiön rahoittamisessa on valtiolla vahva rooli. Osa uusista professuureista on kytketty Suomen Pankin ja Valtion Taloudellisen Tutkimuslaitoksen rahoitukseen.

Niinpä valtio toivoo uuden yksikön tuottavan entistä enemmän ja entistä parempaa tietoa talouspolitiikkansa päätöksenteon tausta-aineistoksi.

– Hyvä talouspolitiikka perustuu hyvään taloustieteelliseen osaamiseen. Nyt se on joidenkin asiantuntijoiden mielestä vain juuri ja juuri tyydyttävää, valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki totesi omassa puheenvuorossaan.

– Korkea taloustieteellinen taso ei kuitenkaan takaa hyvää talouspolitiikkaa. Esimerkiksi nykyistä Yhdysvaltain talouspolitiikan tasoa ei voi pitää erityisen korkeana. On tärkeää, että poliittiset päättäjät ovat kiinnostuneitta taloustieteestä. Tarvitaan myös huippututkijoita, jotka uskaltavat kyseenalaistaa vallitsevia ajattelumalleja, Hetemäki jatkoi.

Martti Hetemäen mukaan Suomen ajautuminen 90-luvun lamaan oli yksi esimerkki siitä, miten taloustiede auttoi päätöksentekijöitä vaikeassa tilanteessa ja siitä selviämisessä.

Pirulliset ongelmat poliitikon pöydällä

Entinen valtiovarainministeri, kansanedustaja Jutta Urpilainen (sd.) oli Hetemäen kanssa samaa mieltä taloustieteilijöiden roolista, kun poliitikot joutuvat tekemään päätöksiä ”pirullisten ongelmien” äärellä.

– Pirullinen ongelma on monisyinen, johon ei ole yhtä valmista ratkaisua ja niitä riitti etenkin eurokriisin vaikeina vuosina. Ministerinä opin arvostamaan taloustieteellistä tutkimusta ja sen tekijöitä. Tutkijat olivat myös halukkaita vuoropuheluun kanssani, tietoa ei pantattu. Poliittinen päättäjä tietenkin viime kädessä arvioi, mikä ratkaisu on poliittisesti soveltuvin ja kantaa päätöksestä vastuun, Urpilainen muistutti.

Paneelin puhetta johti Helsinki GSE:n johtokunnan puheenjohtaja, entinen Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen.

Taloustutkija ei ole ennustaja

Avajaisten ulkomainen puhujavieras, ranskalainen professori Jean Tirole puhui taloustieteestä enemmän filosofiana kuin yksittäisten taloustieteellisten ongelmien ratkojana saati tulevien kriisien ennustajana.

– Ei taloustieteilijä pysty ennustamaan seuraavaa talouskriisiä sen paremmin kuin seismologi suurta maanjäristystä tai lääkäri sydänkohtauksen hetkeä, Tirole kuvasi tutkijan työtä.

Paneeliin osallistujien lailla Tirole kehotti tutkijoita nöyryyteen ja olemaan syyttelemättä poliitikkoja vääristä päätöksistä.

– Jättäkää poliitikkojen arvostelu populisteille, Tirole kehotti yleisöä naurattaen.

Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin yhteisponnistus, Helsinki GSE tähtää kansainvälisesti arvostettuun asemaan taloustieteellisessä tutkimuksessa.