Helsingin Oopperatalon kaiteet lähtivät varkaiden matkaan – vahingot kymmeniä tuhansia euroja

Poliisi on ottanut kiinni yhden epäillyn, jolla on aiempaa rikostaustaa. Mies vangittiin kuulustelun jälkeen.

Kansallisoopperan ympäristössä olevan graniittimuurin kuparikaiteita on varastettu kymmenien tuhansien eurojen arvosta. Poliisin mukaan kaidetta on anastettu usean päivän aikana.

Mannerheimintien ja Helsinginkadun kulmassa sijaitsevan Oopperatalon henkilökunta oli havainnut, että kuparikaiteita oli piilotettu läheiseen pusikkoon. Keskiviikkoiltana 24. lokakuuta vartija kävi tarkistamassa piilopaikan, jolloin pusikosta lähti juoksemaan kolme miestä.

Poliisi sai kiinni yhden miehistä ja häntä epäillään törkeästä varkaudesta. Piilopaikkana toimineesta pusikosta löytyi katkottuja kuparikaiteita sekä todennäköinen rikoksentekoväline.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, poliisitarkastaja Klaus Geiger Helsingin poliisista kertoo, että kiinniotettua epäiltyä kuulusteltiin torstaina. Poliisille entuudestaan tuttu epäilty nimesi kuulustelussa toisen tekijän ja poliisi ryhtyy tutkimaan tietojen todenperäisyyttä. Kuulustelun jälkeen mies päätettiin vangita.

Poliisi: Kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta

Geiger arvioi, että kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta, jota johdetaan ulkomailta. Poliisi ei paljasta vangitun miehen kansallisuutta.

– Tässä on kyse itärikollisuudesta. Suomeen tulee pienemmissä ryhmissä eri tekijöitä, jotka anastavat tavaraa. Maassaoloaikana syyllistyvät sitten myös muihin rikoksiin, Geiger sanoo.

Kuparin varastaminen on poliisin mukaan melko yleistä ja myös Oopperatalon kuparikaiteet on anastettu aiemmin noin neljä vuotta sitten. Geigerin mukaan kuparia varastetaan varmasti jatkossakin, niin kauan kuin sitä käytetään julkisilla paikoilla.

– Tällaisiin anastuksiin on hyvin vaikea puuttua. Yleensä kaupunki on määrännyt, että tietynlaisissa rakennuskohteissa on käytettävä tietynlaista materiaalia. Kun tietynlaiset ryhmittymät saavat kuparista jonkin verran rahaa, niin sitä myös varastetaan, vaikka hyöty onkin aika pieni siihen kuparikiloon nähden, Geiger kertoo.