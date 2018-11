Tampereella huumeita saa helposti, mutta laatu pelottaa käyttäjiäkin – "Se on ihan arpapeliä"

28-vuotiaan Simon ja 23-vuotiaan Markuksen elämä on vuosia pyörinyt seuraavan huumeannoksen ympärillä. He kertovat, millaista on elää huumekoukussa Tampereella.