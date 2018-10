Pieruista voi tunnistaa tauteja, väittää miljoonarahoituksen kerännyt suomalaisfirma – asiantuntijat tyrmäävät terveysväitteet

Tästä on kyse Suomalainen yritys väittää kehittäneensä wc-pöntön, joka arvioi pieruista riskiä sairastua diabetekseen.

Ei ole luotettavaa tieteellistä näyttöä siitä, että suolistokaasuista voisi nähdä diabeteksen riskin.

Tautiriskiä arvioivia terveystuotteita ei valvota, mutta siihen on tulossa muutos vuonna 2022.

Helsinkiläinen yritys uskoo valtaavansa siivun maailman terveysmarkkinoista haistelemalla vessassa kävijöiden suolistokaasuja. Halax Oy tuo pian kauppoihin pieruja tutkivan wc-pöntön, jonka se väittää pystyvän kertomaan käyttäjänsä riskin sairastua 2 tyypin diabetekseen.

Mullistava idea on tuonut yritykselle rahaa noin 1,3 miljoonaa euroa. Suurin osa euroista on tullut yksityisiltä ihmisiltä, jotka uskovat yritykseen. Yhteistyöhön sen kanssa ovat lähteneet muiden muassa yksi ammattikorkeakoulu ja joukko vaikutusvaltaisia ihmisiä. Mukana on myös yksi kansanedustaja.

Yritys lupaa sijoittajille tekevänsä harvinaisen kovia voittoja lähivuosina.

Halaxin toimitusjohtaja Tuomas Tiirinki maalailee mahtipontisia kuvia diabeteksen hoitoon.

– Tulevaisuudessa diabeetikon ei tarvitse kantaa insuliinia mukanaan, koska tietoa diabeteksesta saa tavalliselta vessakäynniltä, Tiirinki kuvaili maaliskuussa innovaation julkistamistilaisuudessa.

Ylen haastattelemat asiantuntijat arvioivat kuitenkin, ettei keksintö voi toimia luvatusti. He pitävät markkinointipuheita jopa vaarallisina.

Pierut kertovat ruokavaliosta

Suolistokaasuista mitataan sensoreilla asetonipitoisuutta, jonka yritys uskoo ennustavan diabetesriskiä.

Useiden asiantuntijoiden mukaan ei kuitenkaan ole tieteellisesti luotettavaa tietoa siitä, että suolistokaasuista voisi ennustaa sairauksia. Pierujen laatuun nimittäin vaikuttaa eniten ruokavalio. Jos ihminen syö paljon vaikkapa kaalia tai hernekeittoa, pierut voivat sisältää enemmän rikkiä.

Professori Markku Laakso, joka on valittu maailman 400 vaikutusvaltaisimman biolääketieteellisen tutkijan joukkoon, ei usko tippaakaan siihen, että pieruista voisi millään tavalla ennustaa riskiä sairastua diabetekseen.

– Me tiedämme varsin hyvin, että bakteerit tuottavat suolistossa kaasua. Se määräytyy aika pitkälti siitä, miten ihmiset syövät. Eikä ole minkäänlaista todistetta, että suoliston bakteerikanta ennustaisi diabeteksen tuloa.

Laakso sanoo minkä tahansa verenkierrosta tehtävän mittauksen olevan aina parempi kuin suolistokaasuista mitattava parametri.

– Verensokeri mitataan verestä.

Turun yliopiston bakteeriopin professori Pentti Huovinen näkee suolistokaasujen analysoinnissa ongelmia. Ennen kuin kaasujen voidaan väittää näyttävän mitään sairaudesta, pitää osoittaa, että testi toimii. Huovinen ei usko, että analysaattori toimii, koska innovaatiolta puuttuvat kliiniset kokeet.

– En haluaisi kenellekään väärää diabetesdiagnoosia tai että diabetes jäisi diagnosoimatta sen takia, että testi ei toimi.

Professori Markku Laakso ei usko, että suolistokaasuista voitaisiin ennustaa diabeteksen puhkeamista tai riskiä sairastua. Toni Pitkänen / Yle

Lausuntoa siitä, että suolikaasujen analysaattori voisi korvata insuliinin, professori Markku Laakso ja THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra pitävät vastuuttomana ja jopa vaarallisena.

Vaikka Halaxin terveysväitteet eivät pitäisi paikkaansa, sen toiminta on laillista. Kukaan ei pysty puuttumaan siihen.

Valvira: Tämä on tunnistettu ongelmakohta

Nyt suomalaisille saa myydä ja markkinoida millaista terveystuotetta tahansa, kunhan se ennustaa vain riskiä sairastua. Riskiä ilmoittavat laitteet eivät kuulu viranomaisten valvonnan piiriin. Jos kuluttuja ostaa nyt laitteen, joka ei toimi mainostetulla tavalla, asiakas voi valittaa kuluttaja-asiamiehelle.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ylitarkastaja Jari Knuuttila sanoo, että tilanteeseen tulee muutos.

– Tämä on tunnistettu ongelmakohta. Tilanne onneksi muuttuu toukokuussa 2022.

Tuolloin voimaan tulee asetuksen korjaus ja myös sairastumisen riskiä arvioivien laitteiden pitää saada Valviran siunaus. Vuoden 2022 jälkeen laitteiden toimivuudesta pitää olla todisteita.

Mikäli muutoksen jälkeen pitäviä todisteita laitteen toimivuudesta ei saada, Valvira voi kieltää analysaattorin valmistuksen, myynnin ja markkinoinnin.

Halax on yrittänyt saada todisteita toimivuudesta omalla “vessatutkimuksella”.

Alustavat tulokset tulivat koulun koevessasta

Keksinnön tarina alkoi viime vuonna Savonia-ammattikorkeakoulusta. Hajuttomia wc-pönttöjä myyvä Halax soitti ja teki tilauksen: oppilaitoksen piti rakentaa sensorit mittaamaan suolistokaasujen pitoisuuksia. Projektin aloitti hollantilainen opiskelija ja pian oppilaitokselle oli tehty koevessa.

Koevessassa kävi 36 henkilöä yhden viikon ajan aamuisin. Heidän joukossaan oli kaksi diabeetikkoa. Heidän pierujensa koostumus oli huomattavan erilainen kuin terveiden koehenkilöiden. Sensorit mittasivat koehenkilöiden pierujen asetonipitoisuutta.

– 100-prosenttisella varmuudella diabetes löytyy, projektia vetävä informaatiotekniikan yliopettaja Arto Toppinen uhoaa.

Tähän testiin yritys on viitannut rahoitusta hakiessaan ja asiakkaita etsiessään.

Laite analysoi suolistokaasuja ja lähettää tiedot käyttäjän puhelimeen. Toni Pitkänen / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijamikrobiologiayksikön päällikkö Carita Savolainen-Kopra on epäuskoinen, että sairauden synty voitaisiin todentaa suolistokaasuista.

Testissä ei ole otettu huomioon esimerkiksi koehenkilöiden ruokavaliota.

– Ruokavaliolla voi isompi merkitys tuloksiin kuin sairaudella. Tulokset eivät ehkä ole syitä vaan seurauksia. Lisäksi otos on hirvittävän pieni, Savolainen-Kopra arvioi.

Testissä ei otettu huomioon koehenkilöiden ruokavaliota. Syöminen ja kahvin juominen oli kielletty ennen vessareissua.

Toppinen puolustaa sensoreiden tekniikkaa. Ne voivat tunnistaa kymmenkunta yhdistettä. Hän kuitenkin myöntää, että kyseessä on tällä hetkellä tekninen laite.

– Suunnitelmissa on tehdä ensi keväänä kliininen tutkimus, johon osallistuu satoja henkilöitä.

Koira voi haistaa diabeetikon verensokerin muutokset. Siksi kone voi haistaa taudin pieruista, näin väittää Halaxin asiantuntijalääkäri.

Sensoreiden tulokset tulevat käyttäjän kännykkään. Analyysisovelluksessa tulee olemaan liikennevalot: vihreä tarkoittaa, että käyttäjällä ei ole diabetesta, oranssi kohonnutta riskiä. Punainen valo puolestaan tarkoittaa, että käyttäjän on syytä mennä lääkäriin. Toni Pitkänen / Yle

Erikoislääkäri: Riskin arviointi vaatii pitkän ajan seurantaa

Diabeetikon henki voi haista asetonille tai ihon läpi voi tulla imelä tuoksu. Se on yksi syy, miksi erikoislääkäri Hannu Kokki uskoo yrityksen innovaatioon. Halaxin asiantuntijana olevan anestesiologian erikoislääkärin mukaan kun ihmisen aineenvaihdunta muuttuu, kaasutkin muuttuvat.

Kokki kuitenkin painottaa, että kyseessä on pitkän ajan seuranta. Sillä yksittäisen kaasunäytteen perusteella ei pysty sanomaan muusta kuin liiallisesta valkosipulin syömisestä.

– Jos pitkän ajan seurannassa tapahtuu muutoksia tai tulokset ovat toistuvasti samansuuntaisia, voidaan nähdä riski diabeteksesta, Kokki sanoo.

Yhtiön markkinointiesitteessä kuitenkin sanotaan, että analysaattori määrittää heti mahdollisen taudin suolikaasusta ja antaa suosituksen mennä jatkotutkimuksiin. Analysaattorin kehutaan selvittävän käyttäjän terveydentilan nopeasti ja tehokkaasti.

Kokki kiertelee vastauksessaan kysyttäessä, miten luotettava laite nyt on markkinoille tullessaan.

Kokki sanoo, että hän ohjaa yritystä kliinisissä tutkimuksissa ja lääketieteellisissä asioissa, jotta analysaattori saisi olla markkinoilla vuoden 2022 jälkeenkin.

Väärät positiiviset ja väärät negatiiviset ovat olleet hajutestien laajan käytön esteenä. Pentti Huovinen

Yksi Suomen johtavista mikrobiologeista, bakteeriopin professori Pentti Huovinen ei usko väitteisiin. Tiede on ladannut toiveita siihen, että haihtuvista kaasuista voitaisiin tulevaisuudessa diagnosoida tauteja, mutta vakuuttavaa näyttöä ei ole saatu.

– Suoliston mikrobiston koostumus vaihtelee yksilöittäin ja riippuu siitä, mitä syömme. Käytännössä testien standardointi on erittäin vaikeaa. Silloin juuri nämä väärät positiiviset ja väärät negatiiviset ovat olleet hajutestien laajan käytön esteenä.

Huovinen uskoo, että tulevaisuudessa tautien jäljille päästään paremmin suoliston bakteeriston koostumuksen kautta kuin hajujen.

Silloin kun tauti lähtee liikkeelle ja tulehdusarvot ja tauti kehittymään, se näkyy yhtä hyvin ulosteessa kuin suolistokaasuissa. Tuomas Tiirinki

Sekä Kokki, Toppinen että toimitusjohtaja Tiirinki ovat varmoja siitä, että laitteella voi tulevaisuudessa havaita muitakin tulehduksia ja sairauksia. Yritys sanoo pystyvänsä tulevaisuudessa analysoimaan erittäin helposti syövän riskiä pieruista.

– Jotta uskoisin tuon, haluaisin nähdä hyvin vahvaa tutkimusnäyttöä, Carita Savolainen-Kopra Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kommentoi.

Halax: Perustamme kaiken tieteelliseen faktaan

Halax on antanut osakkeenomistajille ja medialle vähintäänkin harhaanjohtavaa ja sekavaa tietoa. Yrityksen markkinointiesitteessä (siirryt toiseen palveluun) olevassa toimitusjohtajan katsauksessa Tiirinki esimerkiksi kirjoittaa laitteen tunnistavan diabetesriskin:

– Tulosten perusteella diabeteksen riski pystytään havaitsemaan varhain. Kun Halax-tekniikalla tunnistetaan diabetesriski, ennaltaehkäisevät toimet voidaan kohdistaa ja niin riski sairastua pienenee.

Nyt Tiirinki väittää Ylelle, ettei koskaan ole puhunut wc-pöntön ennakoivan riskiä sairastua diabetekseen.

– Sitä onko riski tulevaisuudessa sairastua diabetekseen, Halax ei pysty millään tavalla kertomaan. Kun joka päivä käy pöntöllä ja saa dataa, siitä voi katsoa, mihin suuntaan ollaan menossa.

– Silloin kun tauti lähtee liikkeelle ja tulehdusarvot ja tauti kehittymään, se näkyy yhtä hyvin ulosteessa kuin suolistokaasuissa, Tiirinki tiivistää nyt tietonsa, jotka kertoo saaneensa asiantuntijoidensa tutkimuksista.

Kun hiilen isotoopin tietty jakso tunnistetaan, siitä ei voida erehtyä. Tuomas Tiirinki

Tiirinki sanoo, että sensorijärjestelmä osoittaa mahdollisuutta tulehdusarvojen nousuun ja diabeteksen puhkeamiseen.

– Me perustamme kaiken tieteelliseen faktaan.

Keväällä innovaation julkistamistilaisuudessa Halax kertoi Ylelle tekevänsä yhteistyötä Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen kanssa. Väite ei pitänyt paikkaansa, yhteistyötä yliopistojen kanssa ei ollut lainkaan.

Lisäksi toimitusjohtaja Tiirinki kertoi lokakuussa puhelimitse Ylelle hakeneensa rahoitusta "Pohjois-Savon säätiöstä", jota ei ole olemassa. Samana päivänä Tiirinki korjasi tekstiviestillä tarkoittaneensa ensin Pohjois-Savon liittoa ja sitten Business Finlandia. Yle ei saanut näiltä vahvistusta, että Halax olisi hakenut niiltä rahoitusta.

Halax Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Tiirinki uskoo suolistokaasujen paljastavan diabeteksen. Toni Pitkänen / Yle

Laitteen kehittämisestä vastanneen yliopettaja Arto Toppisen mukaan diabetesriskin tunnistetaan asetonipitoisuudesta. Tiiringin mukaan asia on toisin.

– Me emme tee biologisia testejä vaan fysikaalisia testejä, jolloin kyse on hiilen isotoopin tunnistamisesta. Kun hiilen isotoopin tietty jakso tunnistetaan, siitä ei voida erehtyä. Se on silloin varma.

Fysikaalisilla testeillä (siirryt toiseen palveluun) tutkitaan yleensä elimistön toimintaa. Tarkoituksena on tulkita terveydentilaa sekä arvioida sairauksien etenemistä.

Halaxin uljaat markkinointipuheet ovat tuoneet osakkaita ja tulossa on asiakkaitakin, mutta osa on huomannut homman haisevan.

Vetrea innostui analysaattorista, sitten vetäytyi

Yrityksen myyntipuheet ovat olleet uskottavia. Esimerkiksi hoiva- ja kuntoutuspalveluja tuottava Vetrea ilmoitti keväällä innovaation julkistamistilaisuudessa olevansa erittäin kiinnostunut analysaattorista.

– Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Meidän Vetreana kannattaa ehdottomasti olla mukana, silloinen ikäihmisten palvelujen johtaja Tuomo Roivainen kommentoi keväällä.

Vetrea mietti laitetta tarkemmin ja totesi, että tuotetta ei saisi käännettyä liiketoiminnaksi eli rahaksi. Lisäksi yritys ei nähnyt lisäarvoa wc-pöntöstä, koska varmuuden saamiseksi olisi joka tapauksessa käytävä verikokeissa. Lopulta Vetrea päätti olla lähtemättä mukaan.

– Ehkä myös jonkun verran kyseenalaistin laitteen toimivuutta vaikka näinkin sen itse, Vetrean yksikönpäällikkö Tuomo Roivainen muistelee nyt.

Kuntosaliketju Fressi puolestaan on kiinnostunut Halaxin analysaattorista. Fressi suunnittelee, että sen vessoissa asiakkaat voisivat mitata kehon ketoosipitoisuutta.

– En epäile tuotetta. Kyllä varmasti voi mitata ketoosia, sillä Kuopiossa on tehty mittauksia, Fressin toimitusjohtaja Hannu Välikoski sanoo.

On koulukuntia, jotka uskovat kuka mihinkin. Eero Lehti

Halaxin suurin yksittäinen osakkeenomistaja on kokoomuksen kansanedustaja Eero Lehti. Hän on myös vankkumattomasti yrityksen takana. Lehti on siinä käsityksessä, että Kuopiossa on tehdyssä kokeessa oli sata osallistujaa ja heistä kolmella olisi ollut diabetes. Lehti on vaikuttunut siitä, että sairastavat saatiin tunnistettua sensoreilla.

– Tilastollisesti se on aika vakuuttavaa. Teoriatasolla se on myös hyvin osoitettu, että tieteellinen pohja on pätevä.

Huolimatta tutkijoiden kritiikistä tuotetta kohtaan, kansanedustaja on varma sen toimivuudesta.

– On koulukuntia, jotka uskovat kuka mihinkin.