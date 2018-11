Terhi Westerberg on järjestänyt seksimessuja yli 20 vuotta, mutta seksistä puhuminen punastuttaa yhä: "Ajattelen, että onko pakko"

Terhi Westerberg (vas.) on järjestänyt seksimessuja yli 20 vuotta. Elle Lamminpää on nyt ensi kertaa mukana vastaamassa somemarkkinoinnista.

Terhi Westerberg (vas.) on järjestänyt seksimessuja yli 20 vuotta. Elle Lamminpää on nyt ensi kertaa mukana vastaamassa somemarkkinoinnista. Lauri Rautavuori / Yle

Sexhibition-messuja järjestävät hämäläisnaiset kertovat, miten he puhuvat seksistä. Toiselle se on helppoa, toiselle vaikeaa.

Hämeenlinnalainen Terhi Westerberg on järjestänyt Sexhibition-messuja jo yli 20 vuotta. Riihimäkeläinen Elle Lamminpää puolestaan vastaa tämän vuoden messujen somemarkkinoinnista.

27-vuotias Lamminpää pitää seksiä todella monitahoisena asiana, johon liittyy paljon muutakin kuin itse akti. Seksiä ei pitäisi mieltää sivistymättömäksi tai likaiseksi puheenaiheeksi, hän ajattelee.

– Jos vaikka joku on nähnyt hyvän seksiunen, voisi siitä jutella ihan normaalisti ilman häpeää.

Kumppanin kanssa seksipuheet voivat mennä syvemmälle, esimerkiksi omiin mieltymyksiin. Elle Lamminpäälle seksi on luonnollinen puheenaihe myös ystävien kanssa.

– Kaikki me mietimme seksiä jollain tasolla. Miksei ystävien kanssa voisi puhua, jos vaikka parisuhteessa on seksin kanssa ongelmia?

Sexhibitionin ohjelmatuottaja Terhi Westerberg on puuhannut seksimessujen parissa yli 20 vuotta. Hän puhuu seksistä joka syksy lähes kyllästymiseen asti, kun messuja markkinoidaan. Silti omasta seksuaalisuudesta keskustelu nostaa punan naisen kasvoille.

– Olen vähän sellainen suomalainen mies. Jos pitäisi henkilökohtaisista asioista puhua, ajattelen, että onko pakko. Sen kun tietäisi, että miksi, Westerberg pohtii.

"Oo jo hiljaa"

Seksivalistus on saattanut joillekin olla terveystiedon tunnilla hihittelyä, punastelua ja ehkä jokin video. Oppia on saatu "isoilta pojilta", tai isojen poikien lehdistä tai videoista. Ehkäpä vanhempien kanssa on asiasta puhuttu, tai sitten todellakaan ei.

AOP

Elle Lamminpäällä on kuusivuotiaat kaksoset ja Terhi Westerbergillä 18-vuotias tytär. Millaista seksivalistusta he haluavat antaa lapsilleen?

– Jos tyttäreltäni koetan kysyä, ovatko asiat hallussa, vastaus on usein ”oo jo hiljaa”.

Westerberg kuitenkin luottaa, että ne asiat ovat hallussa.

– Uskon, että nuoret tytöt puhuvat asioista keskenään samalla, kun puhutaan ihastumisesta ja rakastumisesta. He jakavat keskenään kokemuksiaan ja tunteitaan enemmän kuin vanhempiensa kanssa. Näin se oli omassakin nuoruudessani.

Lamminpää taas toivoo, että ajan koittaessa hänen lapsensa voisivat tulla puhumaan seksistä siinä missä mistä tahansa asiasta.

– Haluan heidän tietävän, että äiti ymmärtää ja minulle voi tulla kertomaan. Ettei tarvitse piilotella, jos ajatuksia tai kysymyksiä tulee.

"Ulosteisiin vedän rajan"

Sexhibition-messuille saapuu vuosittain monenlaisia ihmisiä. Terhi Westerberg on uransa aikana huomannut, että noin 50-vuotiaat pariskunnat ovat löytäneet messuille. Parisuhde on saattanut muuttua, jos lapset ovat jo muuttaneet kotoa. Yhtäkkiä onkin paljon aikaa kumppanille.

– He tulevat katsomaan esityksiä, joista voi saada makuuhuoneeseen vinkkejä. Myyjiltä he hakevat tietoa seksileluista: mitä kannattaisi viedä kotiin? Se on tiedon ja virikkeiden hakemista sekä parisuhdeaikaa.

Christopher Stewart / AOP

Messuilla voi nähdä myös astetta rankempaa menoa. Lavoilla näyttäytyvät erilaiset fetissit ja esimerkiksi sadomasokismi.

Mihin Terhi Westerberg vetää rajan? Mitä seksimessuilla ei nähdä?

– Lapsia ja eläimiä ei lavoilla tulla tietenkään näkemään. Myös ulosteisiin vedän rajan. Ne haisevat ja ovat hirveän vaikeita siivota. Sitäkin on tarjottu, mutta ei pysty. Lavamestarit varmaan lopettaisivat hommat, Westerberg nauraa.