Supersuosittu tubettaja Mariieveronica saavutti unelmansa jo 20-vuotiaana – radiokanavalta tullut puhelu mullisti elämän

Tyttöä jännitti.

Hän odotti ja odotti, kunnes puhelimeen vastattiin. Siellä oli valtakunnallisen radiokanavan NRJ:n aamupoika Renne Korppila.

Radiossa oli kysytty, mitä markkinoilta poistuneita karkkeja kuulijat kaipasivat takaisin. Tyttö oli vasta yksitoistavuotias, mutta hän halusi kertoa mielipiteensä jo tuolloin.

Puhelu otettiin kappaleen aikana nauhalle, ja pian tyttö kuuli oman äänensä ensimmäistä kertaa radioaalloilta.

Hän kertoi tapahtuneesta kaikille, jotka jaksoivat kuunnella. Ja oli niin innokas, että soitti radio-ohjelmiin monta kertaa myöhemminkin.

Aina häntä jännitti, mutta aina puhelun jälkeen fiilis oli hyvä ja kehoon ryöpsähti annos adrenaliinia.

Ennen pitkää tyttö sanoi äidilleen, että "jonain päivänä mä muutan vielä Helsinkiin ja mä olen tuolla radioasemalla". Hän sanoo nyt, että tarina voi kuulostaa keksityltä, mutta se on totta.

Yhdeksän vuotta myöhemmin hänen puhelimensa soi. Oli loppuvuosi 2016.

Puhelu tuli radiokanava NRJ:ltä. Se mullisti hänen elämänsä.

Veronica Verho näkyy ja kuuluu kaikkialla, mutta mikä hän on ammatiltaan?

Veronica Verho on palannut edellisviikolla lomamatkalta.

Hän on jakanut siitä tunnelmia ainakin kuvapalvelu Instagramissa. Kuvissa Verho on altaalla, palmujen alla, uimarannalla. Julkaisuilla on parikymmentätuhatta tykkäystä.

Tätä Verho tekee työkseen. Alun perin turkulainen Verho asuu Helsingissä ja kertoo elämästään sosiaalisen median kanavissa.

Videopalvelu YouTubessa (siirryt toiseen palveluun) hänellä on noin 219 000 tilaajaa, Instagramissa (siirryt toiseen palveluun) 197 000 seuraajaa ja esimerkiksi Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) 17 000 tykkääjää.

Tämän lisäksi hänellä on oma iltaohjelma eli Verho Show NRJ:llä.

Veronica Verho sanoo olevansa ennen kaikkea sisällöntuottaja. Antti Kolppo / Yle

Verho on 22-vuotias. Hänen työuransa alkoi oikeastaan jo kuusi vuotta sitten, kun hän alkoi tehdä YouTube-videoita Mariieveronica-kanavalleen (siirryt toiseen palveluun).

Verho hakee hetken sanojaan, kun häneltä kysyy, mikä hän on omasta mielestään ammatiltaan.

– En oikein halua sanoa, että olen tubettaja, en oikein halua sanoa, että olen toimittaja. Sisällöntuottaja olisi hyvä yhdistelmä. Teen sisältöä YouTubeen ja muihin somekanaviin mutta myös radioon.

Vaikutusvaltaa hänellä ainakin on. Tubecon-tapahtuman teettämässä kyselyssä vuonna 2017 Verho oli suomalaisnuorten kolmanneksi seuratuin idoli.

Taakse jäivät muun muassa laulaja Robin sekä räppäri Cheek.

Radio oli unelma ja nyt intohimo

Nuori Veronica Verho on yksi esimerkki siitä, millainen ponnahduslauta sosiaalinen media voi olla uralle ja työelämälle.

Muita esimerkkejä voisivat olla vaikkapa Tuure Boelius ja Lakko eli Eric Savolainen. He ovat molemmat tulleet tunnetuksi tubettajina, mutta sittemmin Boelius on myös levyttänyt musiikkia ja Savolainen juontanut televisiossa.

Verhon intohimo on radio. Hän on sosiaalisessa mediassa niin suosittu, että voisi elättää itsensä pelkästään sillä.

Se, että hän tekee myös radiota, on tietoinen päätös. Sitä Verho perustelee lapsuuden unelmallaan.

– Olen unelmoinut tästä lapsesta asti. Olisi tosi vaikeaa päästää tässä kohtaa irti.

YouTube-videoillaan Verho on suorasukainen ja puhuu asioista avoimesti. Esimerkiksi keväällä 2017 hän avautui siitä, että ei voi ehkä saada omaa biologista lasta (siirryt toiseen palveluun).

Välillä tulee ajatuksia, että teenkö kamalan paljon töitä tämän ikäiseksi. Että ajattelenko vanhempana, että en tehnyt muuta kuin duunia silloin kun olin parikymppinen. Veronica Verho

Se huomattiin Helsingin Sanomia (siirryt toiseen palveluun) myöten.

Viimeaikaisilla videoillaan Verho on viihtynyt muun muassa laulajatähti Alman (siirryt toiseen palveluun) kanssa, lisäksi hän on tehnyt yritysten kanssa kaupallisia yhteistöitä. Yle on kertonut aiemmin, että suosituimmat somevaikuttajat saattavat tienata tällaisista yhteistyövideoista jopa tuhansia euroja.

– Välillä tulee niitä ajatuksia, että teenkö jotenkin kamalan paljon töitä tämän ikäiseksi. Että ajattelenko vanhempana, että en tehnyt muuta kuin duunia silloin kun olin parikymppinen. Mutta jotkut sanovat hienosti, että haudassa ehtii sitten levätä, Verho miettii helsinkiläisessä kahvilassa.

Veronica Verho aloitti radiojuontajana NRJ:llä alkuvuonna 2017. Antti Kolppo / Yle

Hän sanoo, ettei usko puheisiin, joiden mukaan radio olisi kuolemassa. Suurella osalla ihmisistä on edelleen auto ja siellä radio.

– Aina kun ajaa autoa, on mukava palata sellaisen tuntemattoman mutta turvallisen, ystävällisen henkilön ääreen. Ja radiojuontajat ovat niitä tyyppejä.

"Se oli uskomatonta"

Se puhelu NRJ:ltä.

Siinä Verholta kysyttiin, haluaisiko hän tulla kokeilemaan, miten radiolähetyksen teko sujuisi.

Totta kai hän halusi. Verho meni ja teki monta demoa eli näytettä eri ihmisten kanssa. Ja sai paikan.

– Se oli uskomatonta.

Tammikuussa 2017 NRJ kertoi (siirryt toiseen palveluun), että Mariieveronica, siis Veronica Verho, alkaisi juontaa suosittua aamuohjelmaa Janne Lehmosen kanssa.

Sitä kesti puolitoista vuotta. Tänä syksynä Verho vaihtoi aamun iltaan ja sai kanavalle oman ohjelman.

Hän jättäytyi aamulähetyksestä omasta tahdostaan.

– Jossain vaiheessa tuli sellainen fiilis, että sivuutan videoblogia koko ajan ja somea muutenkin. Että ei sen näin pitänyt mennä. Tulin radioon sillä ehdolla, että voin tehdä molempia töitä.

Nyt tilanne on taas parempi, hän sanoo.

Ei kannata antaa periksi. Niin mutsikin sanoi minulle, ja näköjään se tuotti hedelmää. Veronica Verho

Verho on kuullut monen ihmisen sanovan, että kunpa hekin voisivat saada samanlaisen puhelun kuin hän kaksi vuotta sitten.

Noina hetkinä Verhosta tuntuu, että on hän myös tehnyt töitä asemansa eteen. Ei soitto tullut hänelle sattumalta.

Verho vastaa usein, että ei kannata luovuttaa liian nopeasti tai antaa periksi.

– Niin mutsikin sanoi minulle. Näköjään se tuotti hedelmää, kun olen nyt tässä.

Epävarmuus kalvoi Verhoa: "Oli olo, että olen tosi tyhmä"

Veronica Verho oli vasta kaksikymmenvuotias, kun alkoi juontaa kuunneltua aamulähetystä valtakunnallisella radiokanavalla.

Alku ei ollut hänelle helppo. Ammattikoulun käynyt ja media-assistentiksi valmistunut Verho kyseenalaisti itsensä ja osaamisensa jatkuvasti.

– Oli sellainen olo, että olen tosi tyhmä. En ole käynyt lukiota, en ole yliopistossa enkä ammattikorkeakoulussa. En ole opiskellut eikä minulla ole lukupäätä.

Verho kertoo alun tuntemuksistaan myös alla olevalla videolla:

Suosittu tubettaja Veronica Verho oli vasta 20-vuotias, kun hän alkoi juontaa aamulähetystä valtakunnallisella radiokanavalla. Videolla hän kertoo tunnelmiaan työn alusta.

Itseluottamuksen rakentaminen vei aikaa. Verho hoki itselleen, että vaikka hän on alalla nuori, hän on silti fiksu ja vakuuttava.

Lopulta suoran radiolähetyksen teosta tuli rennompaa. Pienet kömmähdykset eivät jääneet enää harmittamaan.

Tänä päivänä moni radioääni on tuttu myös televisiosta. Esimerkkejä riittää: Jaajo Linnonmaa, Anni Hautala, Juuso Mäkilähde.

Verho oli pitkään sitä mieltä, että televisio olisi viimeinen asia, mitä hän haluaisi tehdä. Viime aikoina hän on kuitenkin alkanut ajatella: ehkä joskus.

Televisio tuntuu luonnolliselta jatkumolta, hän sanoo. Radiojuontajasta voi tulla ruutukasvo eikä siinä ole mitään ihmeellistä.

– Uskon, että olisin oikeasti hyvä siinä.

Suoriin lähetyksiin Verho ei ole kuitenkaan enää soittanut.