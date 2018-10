Toimittajalta: Viharikosten viikon jälkeen herää kysymys, mitä ihmettä Yhdysvalloissa oikein tapahtuu

Kuluneen viikon aikana USA:ssa on etsitty pakettipommimiestä ja nyt surraan synagogaiskun uhreja.

Päättyvää uutisviikkoa leimaa Yhdysvalloissa yksi sana: viha.

Viha juutalaisia, viha mustia, viha Trumpin kriitikkoja ja viha CNN:ää ja muuta valtamediaa kohtaan ovat tuottaneet useita ikäviä uutisia.

Kentuckyssä kaksi kuoli ammuskelussa ruokakaupassa keskiviikkona. Uhrit olivat afrikkalais-amerikkalaisia ja ampujaksi epäilty valkoinen mies. Silminnäkijöiden mukaan hän oli huutanut rasistisia solvauksia. Miestä syytetään muun muassa viharikoksesta.

Ennen kauppaan menemistä hän oli valvontakameroiden mukaan yrittänyt päästä sisään mustien suosimaan kirkkoon.

Kentuckyn kauppa-ammuskelu hädin tuskin ylitti uutiskynnyksen, koska samaan aikaan Yhdysvalloissa etsittiin kuumeisesti räjähdepakettien lähettäjää.

Floridalaismies lähetti neljätoista kirjepommia eturivin demokraateille, muun muassa Yhdysvaltain entiselle presidentille Barack Obamalle ja entiselle ulkoministerille Hillary Clintonille. Paketti meni myös CNN-kanavalle.

Ensimmäisenä epäilyttävän lähetyksen sai maanantaina miljardööriliikemies ja liberaalien tukija George Soros.

Yhteistä kaikille räjähdepaketin saajille on, että he ovat arvostelleet istuvaa presidenttiä tai kuuluvat niihin, joita Donald Trump on toistuvasti kritisoinut.

Viranomaiset ottivat perjantaina kiinni pakettien lähettämisestä epäillyn henkilön. Hänen pakettiautonsa ikkunat oli peitetty Trumpin kuvilla, mutta myös CNN-haukuilla ja Hillary Clintonilla, jonka kasvojen päälle oli laitettu tähtäin.

Tutkinta on vielä alkutekijöissään, mutta jo nyt FBI on selvittänyt, että kyse ei ollut valepommeista.

Räjähdelähetysten tutkinta oli vasta päässyt vauhtiin, kun Yhdysvaltoja järkytti jälleen uusi vihan ilmentymä. Ilmeisen juutalaisvastainen mies hyökkäsi lauantaina Pittsburghissa synagogaan ja surmasi 11 ihmistä.

Juutalaisvastaisista rikoksista kirjaa pitävän järjestön mukaan Pittsburghin joukkoammuskelu on tähän asti tuhoisin hyökkäys juutalaisia vastaan Yhdysvalloissa.

Järkyttävien uutisten keskellä herää kysymys, mitä ihmettä Yhdysvalloissa oikein tapahtuu?

Yhden vastauksen antoi CNN-kanavalla haastateltu Yhdysvaltain viharikoksia tutkivan Kalifornian yliopiston alaisen tutkimuslaitoksen johtaja Brian Levin.

Levinin mukaan Yhdysvalloissa pitäisi nyt kiireesti lieventää retoriikkaa, sillä poliittisten johtajien jakolinjoja ruokkiva puhe korreloi viharikosten kanssa.

Levin mainitsi, että vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen tuolloisen presidentin George Bush nuoremman pidettyä yhtenäisyyttä korostavan puheen, viharikosten määrä muslimeja kohtaan väheni.

Kun Trumpin hallinto asetti seitsemän muslimienemmistöisen maan kansalaiselle maahantulokiellon, kävi professori Levinin mukaan päinvastoin: viharikosten määrä muslimeja kohtaan kasvoi.

Jotain Yhdysvaltain nykyilmapiiristä kertoo, että vaikka yleisesti rikosten määrä Yhdysvaltain suurimmissa kaupungeissa on vähentynyt 1990-luvulta alkaen, viharikosten määrä on neljän viime vuoden aikana kasvanut.

Tämän viharikosten viikon jälkeen Yhdysvaltain ystävää huolettaa. Mihin on matkalla maahanmuutolle ja moninaisuudelle rakentunut maa?