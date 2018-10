Leicester Cityn jalkapalloseura vahvistaa omistajansa kuolleen helikopteriturmassa

Leicester Cityn jalkapalloseura on vahvistanut, että seuran thaimaalainen omistaja Vichai Srivaddhanaprabha on kuollut helikopteriturmassa. Seura ilmoittaa olevan syvästi pahoillaan, että Vichai on yksi turmassa menehtyneistä.

Leicesterissä sattuneessa helikopteriturmassa menehtyi viisi ihmistä, jalkapalloseuran omistaja, kaksi hänen henkilökuntansa jäsentä ja kaksi helikopterin henkilökuntaan kuuluvaa.

Helikopteri putosi pian nousun jälkeen jalkapallostadionin viereen lauantai-iltana. Vichai oli ollut seuraamassa ottelua kahden tyttärensä kanssa.

Vichai oli paikkakunnalla suosittu, koska hänen rahoituksensa avulla Leicester City nousi Englannin Valioliigan voittajaksi toissa vuonna.

Stadionin ulkopuolelle on tuotu jo paljon kukkia menehtyneiden muistolle, kirjoittaa Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Leicester City -jalkapallojoukkueen omistaja Vichai Srivaddhanaprabha nousemassa helikopteriinsa 3. huhtikuuta 2016. Tim Keeton / EPA

Lue myös:

Leicester City -jalkapalloseuran omistajan Vichai Srivaddhanaprabhan helikopteri syöksyi maahan Britanniassa

Korjaus 29.10.2018 kello 18.19: Turmassa kuolleiden joukossa oli kaksi Vichai Srivaddhanaprabhan henkilökunnan jäsentä, ei tytärtä, kuten jutussa aiemmin väitettiin.

Lähteet: Reuters