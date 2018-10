Matkustajakone syöksyi mereen Indonesiassa – koneessa oli 189 ihmistä

Indonesiassa Lion Air -lentoyhtiön matkustajakone on syöksynyt mereen. Koneessa oli 189 ihmistä.

Pääkaupunki Jakartasta lähtenyt kone katosi pian nousun jälkeen. Lennonjohto menetti yhteyden koneeseen 13 minuuttia nousun jälkeen. Kone nousi ilmaan paikallista aikaa 6.20.

Koneen etsintä- ja pelastusoperaatio on käynnissä. Kone on tyyppiä Boeing 737 MAX 8. Merestä on löydetty koneen osia ja matkustajien tavaroita.

Google

Mereen syöksyn syy ei ole tiedossa. Ei myöskään ole tiedossa onko kukaan koneessa olleista selvinnyt hengissä.

Jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di dekat fasilitas Anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas pantai di utara Bekasi, Jawa Barat. Petugas PHE ONWJ melakukan evakuasi dan mengambil dokumentasi. pic.twitter.com/Xq0kQjAWe8 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29. lokakuuta 2018

Indonesian katastrofiviranomaisen johtaja Sutopo Purwo Nugroho on lähettänyt Twitteriin kuvia, jotka hänen mukaansa on otettu paikalta, jossa kone syöksyi mereen.

Sukeltajat pyrkivät paikantamaan koneen hylyn Jaavan saaren edustalla. Meri on alueella noin 30–40 metriä syvä.

10. lokakuuta päivätyssä kuvassa Lion Air-yhtiön Boeing 737 -kone Mutiara Sis Al Jufrien lentokentällä Palussa. Adek Berry / AFP

Kone oli matkalla Jakartasta Pangkal Pinangin kaupunkiin, Bangkan saarelle. Saari sijaitsee Sumatran saaren itäpuolella.¨

Mereen syöksyneen koneen piti olla hyvässä kunnossa. Se oli otettu käyttöön elokuussa. Koneen lentäjillä oli kokemusta yhteensä 11 000 lentotuntia.

Budjettilentoyhtiö Lion Air on yksi Indonesian suurimmista lentoyhtiöistä. Yhtiön lentoturvallisuusluokitus nousi viime kesänä korkeimpaan eli seitsemän tähden luokkaan. Samalla myös kahden muun indonesialaisen yhtiön eli Garudan ja Batik Airin luokitus nostettiin seitsemään tähteen.

Lion Airilla on aikaisemmin ollut vain yksi kuolonuhreja vaatinut onnettomuus. Vuonna 2004 yhtiön MD-82-kone syöksyi maahan laskeutumisvaiheessa. 25 koneessa ollut kuoli.

Indonesialaisten lentoyhtiöiden lennot Euroopan unionin alueelle keskeytettiin vuonna 2007 turvallisuushuolien takia. Lentoja jatkettiin 2010-luvulla ja kokonaan kielto poistettiin viime kesänä (siirryt toiseen palveluun). Yhdysvallat poisti indonesialaisia yhtiöitä koskevan kiellon vuonna 2016.

Lähteet: AP, AFP, Reuters