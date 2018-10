Analyysi: Kauanko tyytymättömyys saa jatkua Saksassa ennen kuin jotain tapahtuu?

Hessenin osavaltion vaalitulos ei tullut yllätyksenä. Mielipidemittaukset ennakoivat, että Saksan hallituspuolueet kristillisdemokraatit CDU ja sosiaalidemokraatit SPD kärsisivät rökäletappion.

Molemmat puolueet menettivät kumpikin noin 11 prosenttiyksikköä. Ajan henki on vaalituloksen perusteella kaksijakoinen. Toisaalta on oikeistopopulistinen AfD, eli Vaihtoehto Saksalle -puolue, joka onnistui nousemaan myös Hessenin osavaltioparlamenttiin. Sen myötä puolue on edustettuna Saksan kuudessatoista osavaltioparlamentissa. AfD sai 13,2 prosenttia äänistä.

Toinen poliittinen virtaus on vihreiden nousu. Baijerissa kaksi viikkoa sitten vihreät lähes kaksinkertaisti kannatuksensa. Hessenissä sama tapahtui eilen ja puolue sai vajaat 20 prosenttia äänistä.

Angela Merkelin CDU-puolue menetti ääniä sekä AfD:lle että vihreille, ovensuukyselyiden mukaan melkein yhtä paljon molemmille. Johtopäätös on se, että äänestäjät ovat tyytymättömiä, he joko haluavat nationalisempaa tai liberaalimpaa politiikkaa.

Vuoden 2015 pakolaiskriisi on joka tapauksessa kärjistänyt tilannetta. Vihreiden kärkiehdokas Hessenissä on Tarek Al-Wazir. Hänen isänsä on Jemenistä ja äitinsä Saksasta. Hän oli mielipidemittausten mukaan Hessenin suosituin poliitikko. Vihreät toivoi jopa, että hänestä olisi voinut tulla Hessenin uusi pääministeri, tähän asti hän on ollut varapääministeri.

CDU:n Volker Bouffier näyttää jatkavan virassaan pääministerinä.

Angela Merkelin hallitukselle vaalitulos on huono enne. Syy Hessenin kristillisdemokraattien ja sosialidemokraattien huonoon vaalimenestykseen ei ollut paikallispolitiikassa. Äänestäjät halusivat lähettää ”Denkzettelin” Berliiniin eli antaa Merkelin hallitukselle opetuksen.

Jotkut äänestäjät halusivat protestoida siitä, mitä tapahtui vuonna 2015, kun Merkel ei sulkenut maan rajoja turvapaikanhakijoilta. Toiset taas ovat tyytymättömiä siihen, että hallitus on ollut lepsu autoteollisuuden kanssa. Hallitus ei ole kyennyt pakottamaan autonvalmistajia korjaamaan vanhoja dieselautoja niin, että niiden päästöt eivät ylittäisi sallittuja rajoja.

Sen seurauksena muutaman vuoden vanhojen dieselautojen arvo uhkaa romahtaa, koska suurkaupunkien ilma on niin saastunutta ja ajokieltoja asetetaan.

Jotkut taas ovat tyytymättömiä siihen, että vuokrat karkaavat käsistä. Yhä suurempi osuus käteen jäävistä tuloista käytetään vuokriin. Tämä koskee erityisesti Hessenin suurinta kaupunkia Frankfurtia. Finanssikeskus vetää työtekijöitä, ja Brexitin jälkeen moni finanssialan työtekijä muuttaa Lontoosta Frankfurtiin ja vuokrat nousevat entisestään.

Angela Merkel on lupautunut pysymään liittokanslerina koko tämän hallituskauden eli vuoteen 2021 saakka. Hessenin ja Baijerin osavaltiovaalien tulosta on kuitenkin vaikea ohittaa olankohautuksella.

Sosialidemokraateille tilanne on vielä vakavampi kuin kristillisdemokraateille.

Viimeisimpien mielipidetiedustelujen mukaan puolue saisi enää noin 15 prosenttia äänistä valtakunnallisesti. Vuosi sitten SPD sai 20,5 prosenttia äänistä liittopäivävaaleissa. Vaalitulosta pidettiin silloin katastrofina, mutta alamäki on vain jatkunut. Jos SPD ei enää jää hallitukseen, on vaikea nähdä muuta vaihtoehtoa kuin ennenaikaiset vaalit.

Vihreät tuskin haluaa mennä hallitukseen kristillisdemokraattien ja liberaalien kanssa, nyt kun vihreillä menee niin hyvin. Vihreät sai 8,9 prosenttia äänistä vuosi sitten.

Merkel on yleensä aina ollut sitkeämpi kuin vastustajansa. Hän on hyötynyt siitä, että hänen vastustajansa ovat aliarvioineet häntä. Hän on nyt ollut liittokanslerina 13 vuotta. Voi olla, että hän selviytyy tästäkin kriisistä, mutta miksi hän haluaisi jatkaa? Koska hän kokee olevansa korvaamaton?

Koska hän haluaa olla virassa yhtä kauan kuin muutama edeltäjä Helmut Kohl ja Konrad Adenauer? Molemmat ehtivät olla liittokanslerina 16 vuotta. Moni kokee myös, että Merkel on korvaamaton kansainvälisellä areenalla. Varsinkin kun epävarmuus maailmassa kasvaa, ja johtajat lännessä ja idässä ovat arvaamattomia.

Mutta CDU:n kannalta, tilanne on hankalampi. Puolue kärsii siitä, että ihmiset alkavat olla kyllästyneitä Merkeliin, riippumatta siitä mitä hän tekee. 13 vuotta on pitkä aika johtajana.

Oikeistopopulistit huutavat usein "Merkel muss weg!" eli Merkelin pitää erota. Ja niin kauan kun hän pysyy virassaan, he saavat tuulta siipiensä alle. Jos populistit saisivat tahtonsa läpi, he voisivat jopa menettää vaaliveturinsa ja inhokkinsa.

CDU kokoontuu joulukuussa Merkelin synnyinkaupunkiin Hampuriin puoluekokoukseen. Lähiviikkoina selvinnee, asettuuko Merkel enää ehdolle puheenjohtajaksi.