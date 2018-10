Rovaniemen matkailuväki riemuitsee: Suorat lennot Turkista Rovaniemelle alkavat

Rovaniemen matkailuväki iloitsee uudesta suorasta lentoyhteydestä. Suorat lennot Turkin Istanbulista Rovaniemelle alkavat runsaan vuoden kuluttua.

Lentoyhtiö Turkish Airlines aloittaa suorat reittilennot Istanbulista Rovaniemelle ensi vuoden marraskuussa. Reittiä lennetään aluksi talvisesongin ajan.

Lentoyhtiö Turkish Airlines aikoo lentää Istanbulista Rovaniemellä kolmena päivänä viikossa. Vielä ei ole tiedossa, minä päivinä lentoja lennetään.

Lentoyhtiö aikoo aloittaa lennot Istanbulista Rovaniemelle marraskuun lopulla vuonna 2019. Turkish Airlines lupaa kertoa lisää Rovaniemen-reittilentojen yksityiskohdista julkisuuteen myöhemmin.

Tuo matkailijoita Aasiasta ja Afrikasta

Visit Rovaniemen toimitusjohtajan Sanna Kärkkäisen mukaan lentoyhtiö Turkish Airlinesin reittilento Rovaniemelle tuo matkailijoita muun muassa Turkista. Kärkkäisen mukaan turkkilaiset eivät ole ennennäkemätön turistiryhmä Rovaniemellä ennestäänkään.

– Turkkilaisia matkailijoita on vieraillut Rovaniemellä useankin ryhmän voimin. Turkkilaiset matkanjärjestäjät ovat tuoneet meille turisteja lähinnä tilauslennoilla.

Kärkkäinen ei vielä osaa sanoa, kuinka paljon Istanbulin lentoreitti tuo matkustajia Rovaniemelle vuoden päästä talvikaudella.

– Reitin liikennöinnin laajuutta ei vielä tiedetä. Tässä vaiheessa on aikaista sanoa, mutta luultavasti Turkish Airlines lentää reitin isolla koneella. Ja jos lentoja on kerran viikossa, niin koneessa voi tulla kerralla parisataa vierasta.

Pelkästään turkkilaisia Istanbulin lennot eivät Lappiin tuo, Kärkkäinen arvelee.

– Turkish Airlines on valtavan kokoinen lentoyhtiö, joka kytkee lennon Istanbulissa ymmärtääkseni 300 kohteeseen. Heillä on hyvin globaali markkina ja huikea kattavuus. Tässä ei ole ajatuksena pelkästään Turkin markkina, vaan kauttakulku tapahtuu Istanbulin kautta. Veikkaan, että puhutaan Lähi-idän lisäksi useista Aasian maista ja reitti kytkeytyy jopa Afrikkaan asti, joka on nouseva matkailualue jossain vaiheessa.

Kärkkäinen uskoo, että lappilaisia puolestaan kiinnostavat suorat lennot Rovaniemeltä Turkkiin. Lippujen hinnoista ei ole vielä tietoa.

Nyt suoria lentoja vain Lontoosta

Turkish Airlinesilta kerrotaan, että revontulet ja talvinen Lappi kiinnostavat myös Lähi-Idästä tulevia matkustajia.

Rovaniemelle lennetään tällä hetkellä suoria ulkomaanlentoja ainoastaan Lontoosta Iso-Britanniasta. Reittiä lentää Norwegian. Lentoyhtiö Easyjet aloittaa Rovaniemi-Lontoo -lennot keskiviikkona.