Myräkkää odotellessa luottamus talouteen alkaa painua alaspäin

Tilastokeskus ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK ovat julkaisseet lokakuun talousindikaattorinsa, eivätkä ne lupaa hyvää.

Tilastokeskuksen katsauksessa (siirryt toiseen palveluun) kuluttajien luottamus talouteen on muuttunut varovaisimmaksi kahteen vuoteen. Odotukset Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyydestä heikkenivät lokakuussa selvästi syyskuuhun verrattuna.

Arviot omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista ovat edelleen suunnilleen ennallaan ja hyvät. Roima pudotus onkin juuri Suomen taloudessa.

Indikaattorin arvot ovat olleet kuluneen vuoden ajan jotakuinkin selvästi yli 20:n – parhaimmillaan helmikuussa 2018 jopa 25,8 – ja nyt arvo on 16,8. Alaspäin tullaan rytinällä.

Rakennusalalla ja palveluissa laskua

EK:n mittaamista indikaattoreista (siirryt toiseen palveluun) rakennusalan ja palveluyritysten luottamus heikkeni lokakuussa. Rakennusalan indikaattorin uusin luku on +4, kun se vielä kuukausi sitten oli +8. Pitkän aikavälin keskiarvo on -7, joten EK:n mukaan tilanne on vielä suht vahva ja vakaa.

Palveluyrityksissä luottamus on pudonnut viisi pinnaa lähelle pitkän aikavälin keskiarvoa.

Teollisuuden ja vähittäiskaupan suhdanteiden yleiskuva pysyi lähes ennallaan. Ne ovat kumpikin pitkän ajan keskiarvoaan selvästi plussan puolella.

Vielä ei voi puhua taantumasta

Mitä alamäkeen suuntaavista indikaattoreista sitten pitäisi päätellä? Joskus sanotaan, että niin on kuin miltä näyttää. Mutta näyttääkö vielä kovin kehnolta?

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomistin Juhana Brotheruksen mukaan yhdessä putoavien pörssikurssien kanssa ne maalailevat talouden taivaalle tummia pilviä.

– Suomen talouden vahvin kasvu jää taakse ja jatkossa meno on maltillisempaa. Taantumasta ei vielä tarvitse onneksi puhua, mutta kotitalouksien luottamuksen heikentyminen yhdistettynä putoaviin pörssikursseihin ja poliittiseen epävakauteen herättää huolia. Helsingin pörssin yleisindeksistä katosi 10 prosenttia lokakuun aikana, Brotherus yhdistelee tiedotteessaan.

Brotherus toteaa kuitenkin, että laskusta huolimatta indikaattorit ovat vielä pitkien keskiarvojensa yläpuolella. Yhtä kaikki, yritysten luottamusmittarit vahvistavat kuluttajien kertomaa heikentynyttä kasvukuvaa, hän arvioi.