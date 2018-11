Viisi huippujuttua lauantai-iltaan: Viikonloppu lopetti kymmenen vuoden mykkäkoulun, nainen elvytti suomenhevosen värit ja salaperäisen Airiston Helmen uudet isännät

Anita Viitanen elvytti suomenhevosten jo melkein unholaan vaipuneet värit: "Ne eivät olisi ikinä palanneet"

Tiesitkö, että on olemassa suomenhevonen, jolla on siniset silmät ja lähes valkea karva? Keuruulainen Anita Viitanen tekee työtä harvinaisten suomenhevosen värien säilyttämiseksi. Suomenhevosten määrä on laskenut viimeisten vuosikymmenten aikana tuntuvasti.

Bjørn Stenersen, 14, ei eroa kännykästään koskaan. Thomas Thomasson

"Norjalaisen miehen pitää kestää kylmää" – Kaikki norjalaisnuoret eivät hiihdä, mutta yllättävän monella on tuhannen euron takki

Juttusarjassa teinipojat eri maista kertovat, mikä tekee pojasta miehen. Ensimmäisessä osassa tavataan Oslossa 14-vuotias Bjørn Stenersen ja 15-vuotias Jonatan Molaug.

Maryan Jama tietää hyvin, miksi monella Somaliasta muuttaneella naisella on vaikeuksia oppia suomen kieltä. Mikko Koski

Miksi maahanmuuttajanainen ei ole töissä? Maryan Jamalla on siihen vastaus

Lähi-idästä ja Afrikasta Suomeen muuttaneiden naisten työllisyysaste on erittäin matala. Kysyimme digitaitokurssilla olleilta maahanmuuttajanaisilta, mistä se heidän mielestään johtuu. Saimme viisi vastausta.

Tero ja Vuokko Suutari Tuuli Suutari

Suurperheen ja yhteisen tilan pyörittäminen ajoi viljelijäparin 10 vuodeksi mykkäkouluun – sitten tuli eräs viikonloppu, jonka ansiosta he saavat taas toisensa hymyilemään

Talousvaikeudet, sukutilan jatkamisen paineet ja jaksamisongelmat ovat yhä useamman maatalousyrittäjän riesana. Se heijastuu myös parisuhteisiin, joiden hoitamiseen on nyt uskallettu alkaa hakea apua.

Kiinteistörekisterin mukaan Airiston Helmi osti vuosien 2007 ja 2011 välisenä aikana ainakin yksitoista tonttia Varsinais-Suomesta. Jussi Nukari / Lehtikuva

Airiston Helmeä pyörittävät nyt uudet miehet: Hallituksessa istuvat suomalainen eläkeläinen ja latvialainen jääkiekkoilija – ja lakiasioita hoitaa Kari Uoti

Airiston Helmen omistaja puhuu ensimmäistä kertaa julkisuudessa avustajansa Kari Uotin välityksellä. Venäläismies kiistää jyrkästi syyllisyytensä.