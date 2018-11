Löytöeläinten kanssa työskentelevät puhuvat ikävästä ilmiöstä: Omia koiria tuodaan "löydettyinä" löytöeläinkoteihin

Tästä on kyse Löytöeläinalalla työskentelevät kertovat ilmiöstä, jossa omaa koiraa väitetään valheellisesti löytöeläimeksi.

Koira voidaan tuoda löytöeläinkotiin siinä toivossa, että siitä päästään eroon ilman kuluja.

Tapaukset korostuvat sekarotuisten tai käytöshäiriöisten koirien kohdalla.

Vastaavan huijauksen tekeminen on aikaisempaa vaikeampaa muun muassa sosiaalisen median vuoksi.

Löytöeläinkotiin tuodun koiran taustoista saa vihiä somen keskustelupalstojen avulla.

Kun suloinen koiranpentu alkaa kasvaessaan kakkia ja pissiä lattialle tai jopa purra kotiväkeä, kivasta lemmikistä tulee ongelma. Koirasta eroon pääseminen voi olla hankalaa tunnesyistä, mutta myös taloudelliset syyt voivat vaikuttaa päätökseen.

Taustalla on ajatus siitä, että viemällä oman koiransa löytöeläinkotiin siitä pääsee eroon vaivattomasti ilman kuluja.

Yli 20 vuotta löytöeläinten parissa työskennelleelle Jussi Nummiolalle on kehittynyt tarkka vainu tunnistaa vilpilliset hyväntekijät. Hän näkee nopeasti, onko löytöeläinkotiin koiraa tuovalla puhtaat jauhot pussissa. Jos löytökoira hyppää ulos auton takakontista ja seuraa häntäänsä heilutellen tuojaansa sisälle asti, niin viimeistään silloin herää epäilys, ettei koira ole löytöeläin, vaan eläimen omistaja yrittää huijata löytöeläinkotia.

– Löytökoirilla on tapana lähteä vähän pitemmille reissuille irti päästessään, sanoo Nummiola.

Haukiputaalla löytöeläinkotitoiminnasta vastanneen Nummiolan mukaan löytöeläinkotiin tuodut koirat ovat yleensä sekarotuisia, ja ne on saatu ilmaiseksi. Kokenut koirankasvattaja tietää, ettei niiden kouluttamiseksi ole nähty yhtään vaivaa.

– Oli rotu mikä hyvänsä, pentukoira on älyttömän söpö ja kivan näköinen. Siinä vaiheessa ei kuitenkaan ajatella, kuinka nopeasti pentu kasvaa aikuiseksi.

Koirapennut ovat suloisia ja herättävät monen hoivavietin. Juha Hintsala / Yle

Lemmikkihoitola Vierashuone vastaa Oulun kaupungin sekä sen ympäristökuntien irrallaan tavattujen lemmikkieläinten tilapäisestä hoidosta. Kempeleläiselle yrittäjä Simo Toloselle tapaukset, joissa omasta koirasta yritetään päästä vilpillä eroon, ovat tulleet myös tutuksi. Vuosittain näitä tapauksia on kymmenkunta.

– Yrittäjiä on kyllä ollut, mutta yhtä lukuun ottamatta omistaja on selvinnyt. Ei tämä ole mikään eläinten kaatopaikka, toteaa Tolonen.

Posket punaisina on haettu hauva takaisin. Simo Tolonen

Ongelmakoira voi kiertää omistajalta toiselle kunnes päätyy lopulta löytöeläinkotiin. Eläinsuojelulain mukaan kunnilla on oltava paikka, jonne löytöeläimet voidaan toimittaa. Siellä löytöeläimiä säilytetään vähintään 15 vuorokautta, jonka jälkeen eläin voidaan myydä, luovuttaa uudelle omistajalle tai lopettaa.

– Jos koira nyt on vähänkin yhteiskuntakelpoinen ja koulutettavissa, sille etsitään ensisijaisesti uusi koti. Mutta jos tapaus on toivoton, koira joutuu lopettavaksi, kertoo Nummiola.

Koiran eutanasian eli lopettamisen hinnat vaihtelevat eläinlääkäriasemilla noin 100–200 euron välillä eläimen painosta ja tuhkaamistavasta riippuen. Löytöeläinten lukumääristä ei ole tarkkaa tietoa, sillä tietoa ei kerätä eikä raportoida.

Somen merkitys omistajan löytämisessä ehdoton ykkönen

Lemmikkihoitola Vierashuoneen yrittäjä Simo Tolonen ei ole jäänyt löytöeläinten kanssa yksin, hän on ahkera somen hyödyntäjä. Erilaisten ryhmien ja palstojen avulla moni löytöeläin on päässyt takaisin kotiin tai löytänyt itselleen uuden kodin.

– Some on ehdoton ykkönen. Kun jakaa aktiivisesti tietoa eri palstoille, niin aina joku on nähnyt, missä kyseinen koira on liikkunut. Mutta ongelmia tulee, jos koira tuodaan tänne toisesta kaupungista, satojen kilometrien päästä, Tolonen kertoo.

Suuri osa löytökoirista saa uuden kodin. Jarkko Heikkinen / Yle

Eräs mies yritti tuoda jopa kaksi ”löytökoiraa” löytöeläinkotiin, mutta lopulta sosiaalisen median avulla niiden tuoja tunnistettiin. Omistajien antamista vääristä tiedoista huolimatta tapaukset ovat yleensä selvinneet.

– Muutaman tunnin päästä on soitettu itku silmässä, että ethän ole vienyt asiaa vielä eteenpäin, koira on meidän oma. Posket punaisina on haettu hauva takaisin, mutta nyt maksun kanssa, sanoo Tolonen.

Kaikkien koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti lisää turvallisuutta. Harri Lehkonen

Eläin luovutetaan hoitomaksua vastaan takaisin omistajalle. Maksu määräytyy hoitoajan ja kuljetuskustannusten perusteella. Eläimet, joiden omistajaa ei löydetä 15 vuorokauden kuluessa, jäävät usein hoitolan tai alueen löytöeläinyhdistyksen vastuulle, ja niille pyritään löytämään uusi koti.

– Fiksuinta olisi, että koira luovutetaan heti nollakauppakirjalla löytökotiin. Näin koiralle voitaisiin alkaa heti etsimään uutta kotia, sanoo Simo Tolonen.

Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2010 tekemän kyselyn mukaan keskimääräinen yhden löytöeläimen nettokustannus kunnalle oli 185 euroa. Kustannusvaihtelu oli kuitenkin suurta kunnittain.

Siru pakolliseksi kaikille koirille

Nykyisen eläinsuojelulain korvaava uusi eläinten hyvinvointilaki eteni lokakuussa eduskunnan käsiteltäväksi. Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat tulossa pakolliseksi koirille. Kaikkien koirien siruttaminen helpottaa myös löytöeläinten palautumista omistajalleen.

– Suomi on jälkijunassa koirien siruttamisessa, sillä suurin osa muista EU-maista on jo mukana maat kattavassa tunnistusmerkintäjärjestelmässä, kertoo Lehkonen

Kunnallisilla löytöeläinkodeilla ja viranomaisilla on mahdollisuus saada tunnistusmerkityn koiran omistajan tiedot Kennelliitosta. Monilla löytöeläinsuojilla on käytössään koirien mikrosirulukija ja tietoja voi hakea Omakoira-palvelun kautta vuorokaudenajasta riippumatta.

– Tällä hetkellä noin 80 prosenttia kaikista koirista on tunnistusmerkitty, sanoo Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Pieni chihuahuan pentu saa niskaansa mikrosirun. Lukijalla tarkistetaan, että siru toimii. Juha Kemppainen / Yle

Koira tunnistusmerkitään mikrosirulla, joka laitetaan eläimen nahan alle. Oikeaa omistajaa ei välttämättä löydy, jos tiedot eivät ole ajan tasalla. Muuttuneet tiedot tulisikin päivittää Kennelliiton rekisteriin.

– Kaikkien koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti lisäävät turvallisuutta, sillä ne nopeuttavat myös löytökoirien palautumista omistajilleen, Lehkonen muistuttaa.

Eläinten hyvinvointilain voimaantulo on sidottu maakuntauudistukseen ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta. Uudistus siirtäisi vastuun muun muassa löytöeläimistä, eläinsuojeluvalvonnasta ja eläinlääkäripalveluista aluehallintovirastoilta ja kunnilta maakunnille.

Jutussa on käytetty lähteinä myös tietoja eläinten hyvinvointikeskuksesta ja maa- ja metsätalousministeriöstä.