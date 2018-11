Sketsien vääntäminen on kovaa työtä: Ei Putouksen Pieru sattumalta naurata

Huumori on vaikea laji ja ihmisten naurattaminen käy työstä. Onneksi käsikirjoittaja Melli Maikkulalla on koulutetun havainnoijan silmä.

Aamulla käsikirjoittaja heräsi ja meni unenpöppörössä suihkuun. Suihkusuutin oli jäänyt väärään asentoon ja Melli Maikkulan päälle putosi yllätyssuihku jääkylmää vettä. Vielä iltapäivälläkin hän nauraa kömmähdykselle, koska se oli hänestä niin hauska.

Mitä hauskaa siinä oli?

– Minua naurattavat arjen pienet asiat. Luotan komiikan tekemisessä siihen perusajatukseen, että jos jokin naurattaa minua, se naurattaa ihan varmasti muitakin.

Huumori on käsikirjoittaja Melli Maikkulan leipälaji.

Käsikirjoittaja tarkkailee ihmisiä kauppakeskuksessa

– Aiheita on loputtomasti. Ideat eivät minulta lopu. En voisi olla tässä ammatissa, jos ne loppuisivat.

"Minulla on koulutetun havainnoijan silmä." Melli Maikkula

Kaikki lähtee havainnosta, kun joku asia mietityttää. Konflikteista syntyy hyvää draamaa.

– En kulje muistikirja kourassa, mutta minulla on koulutetun havainnoijan silmä.

Maikkula harrastaa kauppakeskuksia ja take away -kahveja.

– Saatan vain istua monta tuntia, juoda kahvia ja katsella ihmisiä. Se on uskomattoman mielenkiintoista. Näkemäni pompahtaa joskus myöhemmin mieleeni ja realisoituu ideaksi.

Draamasarja Downshiftaajat löytyy Yle Areenasta. Siinä näyttelevät Anna-Leena Härkönen, Iina Kuustonen, Jussi Vatanen, Mikko Leppilampi ja Niina Lahtinen. Elisa Viihde

Aiheita löytyy myös asioista, jotka ärsyttävät tai joita kohtaan hän tuntee omien sanojensa mukaan "apinan raivoa". Sellainen voi olla esimerkiksi oikutteleva parkkimittari tai ruokakaupan pullonpalautusautomaatti.

Hän haluaa kirjoittaa ihmisten arjesta pienen ihmisen näkökulmasta. Katsojat samaistuvat, kun he tunnistavat käsikirjoituksesta itsensä ja oman elämänsä.

Siksi käsikirjoittajan täytyy olla samalla aaltopituudella yleisönsä kanssa.

– Minun on tiedettävä, millaisten vastoinkäymisten kanssa ihmiset tappelevat. On pidettävä jalat visusti maassa ja tuntosarvet pystyssä siitä, mitä ympärillä tapahtuu.

– Haluan muuttaa asioita, jotka ovat mielestäni väärin.

Tekstejä televisioon, elokuviin ja teatteriin

– Televisio on lempilapseni. Se on käsikirjoittajan media, toisin kuin leffa on vähän enemmän ohjaajan pelikenttä.

Melli Maikkula on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta ammattikäsikirjoittajaksi. Hän on kirjoittanut suosittuja tv-sarjoja kuten Putous, Downshiftaajat, Kimmo, Onnela, Miitta-täti sekä Hyvät ja huonot uutiset.

Maikkula on myös käsikirjoittanut parhaillaan TV2:ssa nähtävää komediasarja Härölää. Sen kymmenen jaksoa löytyvät Yle Areenasta.

Melli Maikkula on yksi komediasarja Härölän käsikijoittajista. Sarjaa voi seurata TV2:ssa. Jaana Rannikko / ITV Finland

– Härölä on ryhmätyö, jossa oli monta kokkia. Sitä kirjoittivat myös näyttelijät. Sketsejä syntyi valtava määrä, niitä kirjoitettiin uusiksi ja editoitiin.

Sarjassa seurataan helsinkiläisellä asuinalueella elävien perheiden arkea. Huumoria tehdään yhden ihmisen tyrannisoimasta lukupiiristä tai "Kalliolle kukkulalle" hoilaavasta a cappella -lauluryhmästä.

– Ryhmä on aiheena herkullinen. Näissä sketseissä komedia syntyy ryhmädynamiikan toimimattomuudesta. Monelle on työelämästä tuttua, kuinka kokouksissa eksytään aiheesta ja tartutaan lillukan varsiin.

Melli Maikkulan käsikirjoittama lyhytelokuva Katto palkittiin Cannesin elokuvajuhlilla viime vuonna ja voitti myös Jussi-palkinnon. Katto on katsottavissa Yle Areenassa.

Lyhytelokuva kertoo mökillä parisuhdeongelmia kipuilevasta miehestä, joka yllättäen huomaa mökin katon valahtaneen alas.

Valmistumassa on lyhytelokuva Keppi, joka on tarina koiraa haluavasta tytöstä sekä pitkä elokuva Vieras vuoteessani.

Ensi vuoden syksyllä Kansallisteatterissa saa ensi-iltansa hänen kirjoittamansa näytelmä Pelle.

Melli Maikkulan käsikirjoittama lyhytelokuva Katto palkittiin Cannesissa vuonna 2017. Tack Films

Käsikirjoittaja auttaa Putousnäyttelijää

Melli Maikkula oli MTV:n Putous-sarjan ensimmäinen naispääkäsikirjoittaja. Hän oli mukana työstämässä Antti Holman esittämää Kissi Vähä-Hiilaria sekä Joonas Nordmanin liitto-orava Salme Pasia.

– Ne ovat hyvin pitkälle näyttelijöiden itsensä kehittelemiä hahmoja, mutta käsikirjoittaja tarvittaessa sparraa, kirjoittaa, editoi ja ideoi näyttelijän apuna.

Televisiossa on meneillään jo Putouksen kymmenes kausi.

Edelleen käsikirjoittajan rooli on paljolti samanlainen, vahvistaa sarjan nykyinen vastaava käsikirjoittaja Anna Brotkin. Hänkin painottaa, etteivät Pieru ja muut Putouksen tämänvuotiset hahmot synny tyhjästä.

– Niiden eteen tehdään töitä. Kaikkea pohditaan todella paljon ennen suoraa lähetystä, Brotkin sanoo.

"Meissä kaikissa on todella primitiivinen ja lapsellinen puoli." Melli Maikkula

Mikä kumma ihmisiä naurattaa Timo Lavikaisen näyttelemässä suosikkihahmo Pierussa?

Siihen ei käsikirjoittaja Melli Maikkulalta löydy heti vastausta.

– Sen kun osaisi kertoa. Komiikka voi olla hyvin älykästä ja satiiri piikikästä ja korkeatasoista, mutta kyllä meissä kaikissa on todella primitiivinen ja lapsellinen puoli.

– Ehkä siinä naurattaa se, että pieru voi synnyttää kiusallisia tilanteita.

TV2:n komediasarjassa Kimmo näyttelivät Jussi Vatanen ja Pamela Tola. Yle

Ihan kaikesta sketsejä ei voi tehdä

– Nauran paljon. Minua naurattaa ihan kaikki. Välillä nauran väärissä paikoissa ja olen liian suorapuheinen, mikä aiheuttaa ongelmia.

Joskus käsikirjoittaja horjuttaa sallitun rajoja.

Äkkiä hän keksii esimerkin äidistä ja lapsesta.

– Lapsi piirtää kuvan auringonlaskusta ja näyttää sitä äidille. Sen sijaan että äiti kehuisi, hän alkaakin julmasti arvostella piirustusta. Sehän olisi oikeasti kauheaa ja sopimatonta. Äiti on pyhä henkilö, joka ei saa arvostella lapsensa piirustuksia huonoiksi.

– Siitä voisi saada hyvän sketsin.

Sitten Maikkulalle tulee mieleen hänen lukemansa juttu henkilöstä, joka oli taistellut Työ- ja elinkeinotoimiston kanssa siitä, onko hän työtön.

– Aktiivimalli voisi myös olla herkullinen aihe. Ihminen yrittää pysyä perillä siitä, onko hän työtön vai työssä. Siitäkin saisi helposti huumoria, Maikkula sanoo ja nauraa.

Melli Maikkula on saanut parhaan talk show'n Venlan komediasarjasta Miitta-täti. Viihdesarjan pääosassa nähtiin Miitta Sorvali. Yle

Ihan kaikesta hänkään ei halua vitsiä vääntää. Joillakin aiheilla on suoja-aikansa ennen kuin niihin voi kajota.

– Kirjoittaessani pyrin välttämään traagisia asioita, jotka ovat tapahtuneet vähän aikaa sitten. Sellainen voi olla esimerkiksi julkisuuden henkilön kuolema.

Politiikasta tai uskonnosta kirjoittaessaan Maikkula välttää saarnaavuutta ja yrittää silloinkin säilyttää pienen ihmisen näkökulman.

Huumori pitää hengissä ja nauraminen yhdistää

– Ne ovat aivan lähellä toisiaan: kipu ja komiikka, suru ja ilo. Ne ovat ihan kuin kaksoset.

Maikkulan mielestä komiikka syntyy kivun kokemuksesta tai vastoinkäymisistä. Parhaimmillaan komiikka voi tuoda lohtua ihmisille. Emme olekaan yksin vaikeiden asioiden kanssa, vaan niille voi nauraa.

"Yhdessä nauramisella on suuri eheyttävä vaikutus." Melli Maikkula

– Huumori on elintärkeää. Se on elämän polttoaine. Yhdessä nauramisella on suuri eheyttävä vaikutus. Monelle huumori on tärkeä osa jaksamista ja mielenterveyttä.

Osa ihmisistä on niin vakavaluonteisia, ettei heitä tunnu naurattavan mikään. Melli Maikkula ottaa heidät haasteena.

Kerran hän onnistui saamaan asiallisen tilintarkastajan nauramaan pitkällisen viivytystaistelun jälkeen. Se naurattaa häntä vieläkin.

Miten se tapahtui?

– Todennäköisesti itseäni alentamalla ja pilkkaamalla vähän kuin stand up -koomikko. Kun itseään tarpeeksi morkkaa, se alkaa naurattaa ja vapauttaa tunnelmaa.

Käsikirjoittaja työskentelee usein kauppakeskusten kahviloissa. Hän juo kahvia, tarkkailee ihmisiä ja kirjoittaa. Jouni Immonen / Yle

Hyvä hauska ei synny helpolla

Maikkulalla riittää töitä käsikirjoittajana.

– Tulen toimeen ihan ok, koska teen paljon töitä. Komedia on laji, jota kirjoittamalla pärjää.

Romaanista hän ei edes haaveile. Hän on yrittänyt, mutta luovutti.

– Minulla ei riitä kärsivällisyys kuvailla, kuinka joku vesipisara tipahtaa joltain lehdeltä maahan ja kimaltelee aamukasteessa. Totesin, ettei ole minun lajini ja kirjaa en tule koskaan kirjoittamaan.

Melli Maikkulan mielestä arvostus käsikirjoittajien ammattikuntaa kohtaan on noussut. Yhä kuitenkin uskotaan harhaan, että hyvää hauskaa voi kirjoittaa helposti.

Hän muistuttaa, että jos käsikirjoitukseen ei satsata, ohjelmat floppaavat eli niiden tuotantokausi jää lyhyeksi.

– Kun aika on rahaa, säästetään, ja nopeasti pitäisi kirjoittaa jotain tosi hauskaa. Se on aika vaikea yhtälö ja kostautuu. Ohjelma ei menesty ja tuottaja voi katsoa peiliin, koska säästi väärässä paikassa.

Välillä käsikirjoittajaankin iskee epäusko omaa tekstiä kohtaan. Kaikki kirjoitettu ei olekaan priimaa ja naurata. Teksti on kankeaa, eikä kulje eteenpäin. Sitä hän ei halua kuulla näyttelijän suusta, koska "sen hän tietää itsekin".

Mutta aamun suihkukohtaukseen hän uskoo.

Todennäköisesti Maikkulalle aamulla sattunut kylmävesikommellus tullaan näkemään joskus televisiosarjassa.

– Hyvin mahdollisesti se päätyy johonkin sketsiin. Käytän sumeilematta omaa elämääni käsikirjoitusteni aiheena.