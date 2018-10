Analyysi: Jos Merkel ei luovu pian myös liittokanslerin paikasta, CDU:n tuleva puheenjohtaja on ahtaalla

CDU:n suosio on alamaissa ja hallitustaival käy koko ajan hankalammaksi. Vielä tänään Merkel saattoi ainakin esittää, että hän luopuu puolueen puheenjohtajuudesta vapaaehtoisesti.

Varsinainen uutinen oli vuotanut julki jo aiemmin. Mutta kun Angela Merkel marssi kameroiden eteen kertomaan, ettei hän asetu enää ehdolle CDU:n puheenjohtajaksi, hän onnistui silti yllättämään yleisönsä.

Merkel nimittäin sanoi, että teki päätöksensä jo ennen liittopäivien kesätaukoa. Eli ennen Baijerin ja Hessenin osavaltiovaalien noloja tappioita ja ennen kuin CDU/CSU:n liittopäiväryhmä päätti valita ryhmänjohtajakseen tuoreen kasvon Merkelin luotetun sijasta.

Toisin sanoen Merkel halusi viestittää, että päätös ei syntynyt vain kasvavan ulkoisen paineen vuoksi.

Uskoisiko tuota?

Vielä syyskuun lopussa Merkel sanoi Augsburger Allgemeinen haastattelussa, ettei hän aio luopua puheenjohtajuudesta.

Merkelillä on ollut taipumusta viivyttää suuria päätöksiä ja reagoida vasta sitten, kun on jo melkein liian myöhäistä. Häntä on pidetty pragmaattisena johtajana, joka ensin haistelee kansan tuntoja ja toimii sen jälkeen. Näillä keinoilla Merkel ankkuroi puolueensa 2000-luvun mittaan poliittiseen keskustaan ja tuli itse valituksi liittokansleriksi neljä kertaa.

Mutta viime vuosina Merkelin ote tuntuu kirvonneen.

Tyytymättömyys on kasvanut. Syksyllä 2015 Merkel teki kuuluisimman päätöksensä ja piti Saksan rajat auki turvapaikanhakijoille. Oikeistopopulistinen AfD ja sisarpuolue CSU ovat kritisoineet linjausta armotta.

Eikä maahanmuuttopolitiikka ole ainoa syy siihen, että CDU:n ja sen hallituskumppanin SPD:n kannatus on laskenut. Köyhien ja rikkaiden kuilu on kasvanut ja monen mielestä Merkel välittää yrityksistä enemmän kuin ilmastosta. Hallitus on riitaisa ja heikko.

Kenestä sitten Merkelin seuraaja? Toistaiseksi ehdolle on ilmoittautunut jo muutama kandidaatti, joista kahdella on hyvät mahdollisuudet. He ovat CDU:n puoluesihteeri Annegret Kramp-Karrenbauer ja terveysministeri Jens Spahn.

Molemmat seurasivat Merkelin tiedotustilaisuutta parvelta käsin, mutta kumpikin omasta nurkastaan, kuvaa Die Weltin toimittaja Robin Alexander Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

Kramp-Karrenbaueria pidetään Merkelin suosikkina, ja puoluesihteerin virasta on ennenkin noustu puheenjohtajaksi. Viimeksi niin teki Merkel itse 18 vuotta sitten. Spahn, 38, kuuluu puolestaan CDU:n oikeistosiipeen ja on kritisoinut muun muassa Merkelin maahanmuuttopolitiikkaa.

Merkel ei kuitenkaan halunnut tiedotustilaisuudessa asettua kenenkään ehdokkaan taakse.

Aiemmin Merkel on ollut sitä mieltä, että liittokanslerin ja puolueen puheenjohtajan pestit kuuluvat samalle henkilölle. Nyt hän kertoi olevansa valmis jatkamaan liittokanslerina neljännen kautensa loppuun eli syksyn 2021 vaaleihin.

Syksyllä 2021 Merkel ei enää aio asettua ehdolle, ei edes liittopäiväedustajaksi. ­­­

Se tarkoittaisi CDU:n uudelle puheenjohtajalle lähes kolmea vuotta Merkelin varjossa. Se on pitkä aika.

Kramp-Karrenbauerin ja Merkelin yhteistyö varmaankin sujuisi hyvin, mutta jos Merkel todella haluaa antaa uudelle puheenjohtajalle tilaa uudistaa puoluetta, hänen kannattaisi siirtyä syrjään myös liittokanslerin paikalta.

Eikä ole ollenkaan varmaa, että CDU/CSU:n ja SPD:n horjuva hallitus edes pysyy pystyssä kolmea vuotta.

Tiedotustilaisuudessa Merkel antoi ymmärtää, että jos ennen vuotta 2021 järjestetään ennenaikaiset vaalit, hän ei ole käytettävissä liittokansleriksi. Ehkä siis jo ensi vuonna?

