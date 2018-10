Yli sata kolaria Uudenmaan lumilla – edessä kylmä yö koko maassa, aamuliikenteessä syytä olla tarkkana

Uudellamaalla on sattunut maanantaina yli sata tieliikenneonnettomuutta, joista suuri osa on poliisin mukaan ollut peltikolareita. Vakavilta loukkaantumisilta on toistaiseksi vältytty.

Yleisjohtaja, komisario Teemu Lappalainen kertoo, että ainakin Helsingissä kolareita on ollut tavallista enemmän.

Kolareista on ollut hetkellisesti haittaa liikenteelle erityisesti Itäväylällä. Lappalainen arvioi, että ainakin liukas keli on ollut syynä osaan onnettomuuksista.

– Eihän siellä nastat rapise vielä niin paljon kuin talven aikana. Varmasti on vielä monella renkaat vaihtamatta ollut tänään, Lappalainen sanoo.

Liukas keli aiheutti myös kahden bussin kolarin Pirkkolantiellä iltapäivällä. Kolari sattui, kun toinen bussi törmäsi toisen perään bussipysäkillä. Linja-autoissa oli yhteensä 50 ihmistä, mutta pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei loukkaantunut.

Luvassa lauhaa ilmaa ja sateita

Säätyyppiin on tulossa muutos, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen. Tuleva yö ja tiistaiaamu ovat vielä aika kylmiä. Etelä-Suomessakin on pakkasta.

– Huomisessa aamuliikenteessä vielä kannattaa kesärenkailla olla aika tarkkana. Voi olla aika liukasta, vaikka varsinaisia kelivaroituksia ei olekaan voimassa, Huutonen sanoo.

Sääennusteen mukaan lauhaa ilmaa virtaa Suomeen etelästä. Loppuviikolla lämpötilat nousevat koko maassa plussan puolelle päivisin. Etelässä elohopea voi kohota yli kymmeneen asteeseen.

Tiistain, keskiviikon ja torstain ylimmät ennustetut lämpötilat. Yle Sää

Huutosen mukaan lauhtumisen yhteydessä tulee myös sateita. Keskiviikkona sadealue liikkuu Suomen yli pohjoiseen. Maan pohjoisosassa ja etenkin Lapissa voi tulla aika laajalti jäätäviä sateita.

– Siinä on riski, että ajokeli voi olla hyvinkin huono Pohjois-Suomessa keskiviikkona, jos jäätävän sateen ennusteet toteutuvat.

Etelässä sateet tulevat vetenä. Maassa tällä hetkellä oleva vähäinen lumi tulee sulamaan pois viimeistään keskiviikkona.