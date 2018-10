Pikkuruinen Soinin kunta käynnisti omaperäisen muovinkierrätyskampanjan – muovijätteestä maksetaan pantti omalla Plastic Coin -valuutalla

Eteläpohjalaisessa Soinin kunnassa on noin 2200 asukasta. Kun kunta lokakuussa järjesti ensimmäisen Plastic Coin -muovinkeräystempauksensa, noin 60 kuntalaista osallistui siihen. Muovijätettä kerättiin 89 kiloa.

Nyt käynnissä on muovinkeräyksen toinen osa, ja suosio on vähintään samanveroinen.

Soinin 4H-yhdistys osallistui aiemmin tänä vuonna Sitran Maapalloliigaan (siirryt toiseen palveluun), jossa haettiin keinoja innostaa ja aktivoida ihmisiä arkisiin ympäristöystävällisiin tekoihin. Pikkukunnassa mukaan nuorten liigajoukkueeseen lähti myös kunta. Soinin joukkueen idea valilttiin yhdeksi kymmenestä Maapalloliigan finalisteista.

Nyt kunnan keskustassa koreilee ainutlaatuinen MuoviSampo, jota kunnanjohtaja Juha Viitasaarikin esittelee ylpeänä.

– Tämä on meidän versiomme Sammosta ja pintaansa se on saanut vähän Halloween-väriä, Viitasaari sanoo.

Kilo- tai kappalehintaan

Soinilaiset jalostivat suomalaista pullopanttijärjestelmää koskemaan kaikkea kotitalouksien muovijätettä. Kampanja-aikaan kierrätetystä muovijätteestä maksetaan kunnan omaa Plastic Coin -valuuttaa, joka on rahanarvoista kampanjassa mukana olevissa yrityksissä.

– Peruskotitalousmuovista maksetaan euro kilolta. Lisäksi paikallisessa K-marketissa on pantitettu jugurttipurkkeja 5 sentin, jauhelihapaketteja 10 sentin ja spagettipusseja 2 sentin kappalehintaan, sanoo Viitasaari.

Pantteja voi myös käyttää osana sisäänpääsymaksua nuorten Halloween-juhlissa koululla.

MuoviSampo-pisteelle voi tuoda kotitalouden muovijätettä kierrätettäväksi. Korvaukseksi kierrättämisestä saa kunnan omaa Plastic Coin -valuuttaa, joka on rahanarvoista yhteistyöyrityksissä. Mirva Ekman/Yle

Syyslomalaiset ihmettelivät

Muovinkeräystempaukset jatkuvat Soinissa ensi vuoden puolelle. Kunnanjohtaja Juha Viitasaaren mukaan kyselyitä on tullut siitä, olisiko malli monistettavissa muuallekin.

Myös omassa kunnassa tempaus on herättänyt näkemään muovijätteen määrän ja kierrätysmahdollisuudet. Kampanjassa mukana olevan K-kaupan kauppias Terho Keisalan mukaan paikkakunnalla käyneet syyslomalaiset ihmettelivät tempausta.

– Ihmiset ovat kyselleet, miten tämä voi olla täällä Soinissa mahdollista. Ei vastaavaa taida muualla olla, Keisala pohtii.

Tietoisuus kierrättämisestä lisääntyy

Kari Laasasenaho on mukana Soinin Maapalloliiga-joukkueessa. Hän työskentelee Seinäjoen Ammattikorkeakoululla ruokayksikön asiantuntijana ja on seurannut soinilaisten kampanjaa myös työmielessä. Laasasenaho arvelee, että kampanjan aikana tietoisuus muovinkierrätyksen tärkeydestä on kasvanut.

– Panttijärjestelmä motivoi kuluttajaa tarkkaan lajitteluun ja parantaa muovin uusiokäyttöä. Tulevaisuudessa varmaan pantti tulee olemaan yhä useammassa muovituotteessa, Laasasenaho arvelee.

"Kodittomille kissoille"

MuoviSammon ympärillä kuhisee. Keräyspaikalla on nyt neljä 600 litran roskapönttöä, joihin muovijätettä kerätään. Järjestäjät arvioivat, että tällä viikolla keskiviikkoon asti jatkuvan keräyksen kakkosvaiheen aikana jätettä voi kertyä sata kiloa.

Paikalle tulleiden 4H-hyvänmielenkerholaisten muovijäte laitetaan MuoviSampoon ja lapsille annetaan pantti palkkioksi kierrättämisestä. Muovijätettä oli kertynyt lähes yhdeksän kiloa.

Kerholaiset ohjaavat plastic coininsa hyväntekeväisyyteen.

– Laitetaan se kissoille eli kodittomien kissojen löytöeläinkotiin, lapset kertovat.