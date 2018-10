Pyhärannan metsäpalon syttymissyy jäi esitutkinnassa epäselväksi – kahta metsäkoneen kuljettajaa kuulusteltu

Pyhärannan heinäkuisen metsäpalon syttymissyytä ei pystytty tarkasti osoittamaan poliisin valmiiksi saamassa esitutkinnassa. Alueella oli tehty metsäpaloa edeltäneellä viikolla hakkuutöitä. Poliisin mukaan esitutkinnassa on pyritty selvittämään alueella metsätöissä toimineiden huolellisuusaste mahdollisimman tarkasti.

Tutkittava rikosnimike on ollut metsäpalon osalta yleisvaaran tuottamus. Rikoksesta epäiltyinä yleisvaaran tuottamukseen on kuulusteltu kahta metsäkoneen kuljettajaa. Poliisin mukaan asia siirtyy syyttäjän syyteharkintaan kuluvalla viikolla.

Hakkuutöitä metsäpaloalueella

Poliisin tiedotteen mukaan alueella, josta metsäpalon epäillään syttyneen, oli metsäpaloa edeltäneen viikon ajan tehty hakkuutyötä.

Yksi metsänomistajista ja metsäkoneen kuljettajista osoitti kartasta saman kohdan paikaksi, josta on tapahtumapäivän aamuna 18.7.2018 noussut savua. He kumpikin kastelleet paikkaa ensin pienellä, ja myöhemmin hieman isommalla määrällä vettä.

Kyseinen metsänomistaja ja metsäkoneen kuljettaja ovat kertoneet, että heidän kastelemallaan paikalla oli kiviä. Metsäkoneen kuljettajan mukaan kärynneen kohdan kivien yli oli aiempina päivinä ajettu sekä hakkuu- että ajokoneella.

Metsäkoneen kuljettajien mukaan kyseisellä leimikolla työskennelleissä hakkuukoneessa ja ajokoneessa on ollut renkaissa ketjut. Luontovalvojan lausunnon mukaan kuumien kipinöiden syntyminen on jopa todennäköistä alueella, jolla on kiviä tai kalliota maanpinnan läheisyydessä. Todistajana kuultu palomestari on merkinnyt saman alueen arvionsa mukaan syttymispaikaksi.

Erittäin kuiva kangasmaa kärysi

Metsähallituksen luontovalvojan lausunnon mukaan kyseinen epäilty syttymiskohta on kasvupaikkatyyppinä tuore kangasmaa. Alueella on ollut syttymisaikaan erittäin kuivaa.

Ilmatieteenlaitoksen lausunnon mukaan ajanjakso 1.5.–19.7.2018 on ollut alueella toistaiseksi kuivin vastaava ajanjakso vuoden 1965 jälkeen. Suomessa lasketaan päivittäin metsäpaloindeksi, jonka arvot vaihtelevat välillä 1–6. Aamulla 18.7.2018 Pyhärannan metsäpaloindeksi oli 5,5.

Pyhärannan maastopalo kuvattuna keskiviikkona 18. heinäkuuta. Jouko Anttila / Kauttuan Ilmailukerho

Metsänomistaja tai aamuisen savun ensimmäisenä huomannut metsäkoneenkuljettaja eivät ole ilmoittaneet kärynneestä kankaasta hätäkeskukseen.

Metsäpalovaara on ollut yleisesti tiedossa tapahtuma-aikaan ja siitä on myös tiedotusvälineissä tiedotettu. Hakkuun toimeksiantaja on 28.5.2018 lähettämässään sähköpostissa ohjeistanut myös kyseisellä leimikolla toiminutta yritystä paloturvallisuusasioista.

400 000 euron menetykset

Pyhärannan Santtiolla paloi kymmeniä hehtaareita metsää heinäkuussa 2018. Metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaan metsää paloi noin 40 hehtaaria ja metsätalouden kokonaismenetykset ovat noin 400 000 euroa.

Alueella on lisäksi tuhoutunut talousrakennuksia ja irtainta omaisuutta. Tuhoutuneen omaisuuden lisäksi alueen sammuttamiseen, evakuoimiseen ja eristämiseen on käytetty merkittävä määrä eri viranomaisten resursseja.

