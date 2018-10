Kuuluisa Stanley Cup -pokaali saapui Tampereelle – NHL-tähdeltä kaunis ele vanhalle koululle jo aiemmin

Tampereella päästään ihailemaan tiistaina kuuluisaa Stanley Cup -pokaalia. Stanley Cup on yksi jääkiekon arvostetuimmista palkintopokaaleista. Se myönnetään vuosittain jääkiekkoliiga NHL:n pudotuspelien voittajajoukkueelle.

Pokaali on Suomessa, koska torstaina ja perjantaina Hartwall Arenalla Helsingissä pelataan NHL Global Series -otteluita.

Tampereella palkinto pääsi käymään tiistaina, koska Florida Panthersin tähtipelaaja Alexander Barkov ja Winnipeg Jetsin tähtipelaaja Patrik Laine ovat molemmat ovat Tampereelta kotoisin.

Tiistaina pokaali käy Barkovin ja Laineen vanhoissa kouluissa. Aamulla pokaali kävi ensin Patrik Laineen vanhassa koulussa Raholassa.

Sen jälkeen koululaiset saivat ihailla pokaalia Johanneksen koulutalossa, koulu kuuluu nykyään Juhannuskylän kouluun.

Rehtori Petri Fihlman sanoo, että Alexander "Sasha" Barkov kävi alakoulua Johanneksen koulussa. Sen jälkeen hän on ollut Tampereen klassillisessa koulussa.

– Pokaalin vieraileminen on koululle tärkeä asia. Sasha on monelle opettajalle tuttu kaveri. Hän on tietojeni mukaan pitänyt yhteyttä koulun jälkeen opettajaansa.

Pokaalin mukana tuli rehtorin mukaan neljä henkeä NHL:n organisaatiosta.

Alexander Barkovia opettanut Niko Hurme pääsi Stanley Cup -pokaalin kanssa kuvaan. Marko Melto / Yle

Opettaja: Barkov oli kohtelias ja ahkera koulussa

Opettaja Niko Hurme opetti Barkovia koulussa. Hänen mukaansa Barkov oli hyvin asiallinen

– Sasha oli hyvin ahkera, ei tehnyt itsestään ikinä numeroa. Minulle jäi kuva, että hän oli nöyrä tekemään hommia, vaikka ei kaikista tehtävistä aina pitänyt.

– Harvoin näkee niin kohteliaita nuoria miehiä kuin Sasha oli. Hän oli jo alaluokilla hyvin lahjakas pallopeleissä ja hän oli jo silloin kapteeni.

Niko Hurme muistaa, kuinka äidinkielessä piti kirjoittaaa haaveista ja unelmista.

– Sasha näytti omaa kirjoitelmaaa. Siinä luki, että hänen haaveenaan on pelata NHL:ssa. Aplodit siitä, että hän on pystynyt toteuttamaan haaveensa.

Barkov järjesti stipendin koululleen

Aikataulusyistä Laine ja Barkov eivät ehtineet käymään kouluille. Rehtori toivottaa Barkovin milloin vain tulemaan vanhaan kouluunsa.

Barkov jakamassa nimikirjoituksia. Getty Images

Rehtorilla on pelaajasta vain hyvää sanottavaa.

– Barkov lähestyi syksyllä koulua managerinsa välityksellä ja kertoi, että hän haluaa järjestää stipedin koululle. Tämä on tosi kaunis ele, rehtori kiittää.

Barkov haluaa stipendillä tukea vanhan koulunsa oppilaita, jotka ovat liikunnallisia ja joiden kotikieli on jokin muu kuin suomi.

Tiistaina iltapäivällä Vapriikissa Suomen Jääkiekkomuseossa pääsee kuvaan Stanley Cup -pokaalin kanssa. Pokaali vierailee museon areenalla kello 14–16. Paikan päälle pääsee ilman pääsymaksua.

Pokaali käy myös Hakametsässä ennen illan Tappara–TPS-ottelun alkua.