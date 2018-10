Turun pääpoliisiasemalle tiukka tulos työsuojelutarkastuksesta: kiusaaminen on kitkettävä pois

Aluehallintoviraston mukaan on syntynyt epäilys, että työnjohto on kohdellut alaisia epäasiallisesti.

Ylen saamien tietojen mukaan Lounais-Suomen poliisin pääpoliisiasemalla Turussa on ollut jo vuosia huono työilmapiiri.

Useat poliisit ovat kertoneet, että johtaminen on ollut usein huutamista, räyhäämistä ja työpaikan menettämisellä uhkailua.

Kesällä 2018 kaksi poliisia kanteli aluehallintovirastoon korkea-arvoisen poliisimiehen harjoittamasta työpaikkakiusaamisesta. Nyt toisesta tapauksesta on valmistunut aluehallintoviraston työsuojelutarkastus. Sen mukaan on syntynyt epäilys, että poliisin työnjohto on kohdellut alaisia epäasiallisesti Turussa. Tarkastuksessa mainitaan erityisesti naisiin kohdistunut epätasapuolinen kohtelu.

Avin mukaan Lounais-Suomen poliisilaitoksen on nyt ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta kiusaaminen saadaan kitkettyä pois. Työnantajan on seurattava toimenpiteidensä vaikutusta ja huolehdittava siitä, että häirintä ja epäasiallinen kohtelu päättyy. Poliisilaitoksen on toimitettava aville kirjallinen selvitys asiasta tammikuun puoliväliin mennessä.

Myös Keskusrikospoliisi tutkii Sisä-Suomen syyttäjänviraston toimesta Turun poliisilaitoksen tapahtumia. Tutkinnan kohteena on Ylen tietojen mukaan korkea-arvoinen poliisimies. Kyseessä on niin sanottu esiselvittelyvaihe, jonka jälkeen päätetään aloitetaanko varsinainen esitutkinta.

Yle ei ole tavoittanut poliisipäällikköä kommentoimaan asiaa.

