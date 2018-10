Vain huono talvi voi enää pysäyttää helsinkiläisten luistelun – kaupungilla olikin 22 miljoonaa euroa "ylimääräistä" rahaa

Helsingin kaupunginhallitus on päässyt yhteisymmärrykseen tulevan vuoden budjetista. Pormestarin budjettiesitys ei mennyt läpi sellaisenaan.

Helsinkiläisten luisteluharrastus ei töppääkään tänä vuonna kaupungin säästölinjaan.

Puolueiden budjettineuvotteluiden tuloksena Helsingin kaupunginhallitus päätti eilisessä kokouksessaan, että pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) esittämään budjettiin lisätään 22 miljoonaa euroa.

Tällä rahalla muun muassa luistelukenttiä voidaan jäädyttää myös tulevana talvena. Uimavalvontaa ei supisteta kokonaan, ja liikuntapaikkojen aukioloja ei tarvitse supistaa.

Lisäksi rahaa laitetaan myös toisen asteen ilmaisen koulutuksen edistämiseen eli maksuttomiin oppimateriaaleihin, nuorten mielenterveystyöhön ja liikuntapaikkojen rakentamiseen.

Apulaispormestari Razmyar tyytyväinen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle tästä 22 miljoonan euron ylimääräisestä potista annetaan yhteensä runsaat neljä miljoonaa euroa.

Miljoona euroa menee avustuksiin järjestöille, vähän päälle miljoona euroa digitalisaatioon ja käyttötalouteen kolme miljoonaa.

Kulttuurista ja vapaa-ajasta vastaava apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.) on tyytyväinen.

– Olen iloinen, että perustoimintoihin saatiin nyt lisäsatsaukset. Näitä esitettiin jo keväällä toimialan osalta, mutta valitettavasti pormestarin esitys oli meidän osaltamme niukka. Tällä budjettiesityksellä voidaan hengittää vähän vapaammin, Razmyar sanoo.

Poliittista kädenvääntöä

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan viime keväänä esittämät toiveet rahasta siis näyttävät käyvän lopulta Helsingissä toteen.

Pari viikkoa sitten julkistetun pormestari Vapaavuoren budjettiesityksen jälkeen näytti siltä, että juuri kulttuuri ja vapaa-aika olisi ollut ensi vuonna suurin häviäjä.

– Onneksi elämme maailmassa, jossa poliiittisella päätöksenteolla ja valtasuhteilla on merkitystä. Nyt on koettu, että tällaisessa taloudellisessa tilanteessa kaupunkia tehdään helsinkiläisille ja he tarvitsevat näitä peruspalveluita, apulaispormestari Razmyar sanoo.

– Minun olisi mahdotonta olla apulaispormestari, jos kaupunki tekee voittoa ja me ei jäädytettäisi jääkenttiä. Nyt ne kohtaavat paremmin. Ei täydellisesti, mutta paremmin, Razmyar lisää.

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää budjetista marraskuun lopussa.

