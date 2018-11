Kun seksilelut nostetaan pöydälle, reaktiot vaihtelevat – tunnistatko näistä viidestä tyypillisestä kommentista itsesi?

Tästä on kyse Seksilelut herättävät ihmisissä monenlaisia tunteita.

Reaktiot riippuvat jokaisen mieltymyksistä, tottumuksista ja asenteista.

Asiantuntijat kehottavat kokeilemaan uusia asioita seksissä, mutta muistuttavat, että mitään ei ole pakko tehdä.

Suomussalmi– Tämä on hyvin perinteinen, laadukasta materiaalia ja tämän kanssa on helppo päästä tunnelmaan ja antaa mielikuvituksen laukata. Tässä on samassa hieromasauva sekä klitoriskiihotin, seksiväline-esittelijä Sarianna Koivumäki kertoo tottuneesti ja pyörittelee hieromasauvaa käsissään.

Alkoivatko korvat jo punottaa?

Vaikka seksivälineistä puhutaan koko ajan enemmän ja avoimemmin, Koivumäen mukaan ihmisillä on edelleen hyvin erilaisia reaktiota, kun lelut nostetaan pöydälle.

"Minä en ainakaan tarvitse, minulla on hyvä seksielämä"

Seksiväline-esittelyissä Sarianna Koivumäki esittelee välineitä ja vastailee asiakkaiden kysymyksiin. Seksiväline-esittelijä on tyypillinen vieras esimerkiksi polttareissa.

Koivumäen mukaan tilaisuuksissa on lähes aina joku, joka kertoo olevansa parisuhteessa eikä sen vuoksi tarvitse välineitä.

– Tuollaisesta kommentista tulee ensimmäisenä mieleen, että heidän kotona ei puhuta ollenkaan seksistä. Se on lähetyssaarnaajaa ja hiljaista, eikä siitä puhuta mitään ennen eikä jälkeen, seksiväline-esittelijä Sarianna Koivumäki sanoo.

Seksiväline-esitteljän Sarianna Koivumäen mukaan seksiväline-esittely voi olla jopa terapeuttinen tilanne, josta saa vertaistukea.

Sexpon seksuaaliterapeutti Veera Uusoksa painottaa, että seksissä ei tarvitse tehdä mitään, mitä ei halua.

– Jos aidosti kokee ettei halua tai tarvitse seksivälinettä suhteeseen, niin ei sellaista tarvitse väkisin kokeilla.

Uusoksa myös uskoo, että seksilelut voivat tietyissä tilanteissa parantaa seksielämää.

– Tutkimuksissa on havaittu, että leikkisyys ja avoimuus korreloivat vahvasti kokemukseen, että seksielämä on hyvää.

Sarianna Koivumäki haluaa rohkaista parisuhteessakin olevia kokeilemaan uutta. Välineet voivat tuoda piristystä ja uusia ideoita suhteeseen.

– Voihan se olla, että nauttii seksistä toisen kanssa ilman välineitä, mutta ei se tarkoita, että seksileluja tarvitaan vain silloin, kun seksi on huonoa, Koivumäki sanoo.

"Minulla on jo nämä kaikki, mitä voisin kokeilla seuraavaksi"

Seksivälineet ovat joillekkin myös luonnollinen ja tärkeä osa seksiä niin yksin kuin kumppanin kanssa.

– Seksivälinekutsuilla on aina yksi henkilö, jolta löytyy jo kaikki välineet, Sarianna Koivumäki kertoo.

Seksuaaliterapeutin Uusoksan mukaan seksilelujen suuri määrä kertoo lähinnä ihmisen kokeilunhalusta ja siitä, että seksistä välineiden kanssa nauttii. Se ei kuitenkaan vähennä perinteisestä seksistä nauttimista.

–Välineet voivat olla eri tarpeeseen. Eihän kukaan ihminen pysty samaan kuin vibraattori, jossa on kymmenen erilaista värinää.

Seksiväline-esittelijän mukaan itselle sopiva lelu löytyy vain kokeilemalla. Timo Sihvonen/Yle

Seksilelujen aktiivisesta käytöstä ei Uusoksan mukaan ole haittaa. Paikat voivat kuitenkin puutua, jos välineitä käytetään paljon, mutta haitta ei ole pysyvä.

Joillekin lelut voivat olla myös keräilyesineitä.

– Toiset keräävät kirjoja, toiset legoja ja toiset seksileluja.

"Lelut kiinnostavat, mutta arkailen hankkia sellaista"

Seksiväline-esittelijän Sarianna Koivumäen mukaan ihmisiä kiinnostaa, millaisia seksileluja on tarjolla ja millaiseen tarkoitukseen niitä käytetään. Moni kiinnostunut aloittelija pohtii myös, mistä kannattaa lähteä liikkeelle.

Koivumäki sanoo, että siihen, millainen väline aloittelijan kannattaa hankkia, on mahdoton vastata. Kaikki ihmiset ovat yksilöitä ja nauttivat erilaisista asioista. Hän kehottaa ihmisiä kysymään itseltään, mitä haluaa ja mikä kiinnostaa.

Sarianna Koivumäki on huomannut, että jotkut ihmiset luulevat, ettei seksilelujen käyttö ole normaalia.

– Jos on parisuhteessa, ensimmäisenä kannattaa jutella kumppanin kanssa kotona ja kertoa, että haluaa kokeilla jotakin, ja silloin voi myös yhdessä miettiä asiaa.

Myös seksuaaliterapeutti Veera Uusoksa kehottaa vain kokeilemaan, jos kiinnostusta löytyy.

– Haluaisin rohkaista ihmisiä menemään kauppaan, kutsuille tai seksuaalineuvojalle, jolloin saa asiantuntijan apua, jota netistä tilatessa ei saa, Uusoksa sanoo.

"Välineet eivät kiinnosta ollenkaan, ne jopa ällöttävät minua"

Ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä. Seksiväline-esittelijän Sarianna Koivumäen mukaan seksivälineet eivät sovi kaikille eikä siinä ole mitään väärää.

– Jos asenne kuitenkin on, että “hyi olkoon”, ehkä kannattaisi mennä sen mukavuusalueen ulkopuolelle.

Seksiväline-esittelijä kehottaa tutustumaan seksileluihin, jos ne ahdistavat tai herättävät negatiivisia tunteita. Timo Sihvonen/Yle

Sexpon seksuaaliterapeutti Veera Uusoksan mukaan mieltymyksiin vaikuttavat luonteen lisäksi myös tottumukset. Hänen mukaansa vahvaa negatiivista reaktiota olisi kuitenkin hyvä tutkailla ja miettiä, mihin se liittyy.

– Tietenkään ei tarvitse lähteä jahtaamaan sellaista, mikä ällöttää. Lisäksi on hyvin loogista, että jos jokin asia inhottaa, se ei tunnu hyvältä.

Sarianna Koivumäen mukaan välineet voivat kuitenkin herätellä seksuaalisia haluja uudella tavalla.

– Jos ei ole ollut minkäänlaista seksuaalista aktiviteettia aikoihin, siihen voi tottua. Välineillä voi muistella omaa seksuaalisuutta ja pitää myös yllä seksuaaliviettiä.

"Miksi meidän pitäisi hankkia leluja, enkö riitä tällaisena?"

Joskus henkilö voi olla mustasukkainen seksivälineille, joita kumppani käyttää yksin tai toivoo käytettävän yhteisissä leikeissä. Sarianna Koivumäki kertoo, että tällöin voidaan kokea lelun olevan korvike tai ettei riitä puolisolleen sellaisena kuin on. Hän uskoo, että kyse on tietämättömyydestä ja kokemattomuudesta.

– Ei se tee toisesta vähempää, jos kumppani käyttää seksivälinettä. Välineitä voi käyttää esimerkiksi etäsuhteessa tai silloin, jos kumppani ei halua seksiä, Koivumäki sanoo.

Seksiväline-esittelijän mukaan seksileluijen kokeilu voi olla pariskunnalle kuin yhteinen matka.

Seksuaaliterapeutti Veera Uusoksan mukaan seksilelua ei tulisi verrata itseensä tai kumppaniin. Ne ovat erillisiä asioita. Jos seksivälineitä haluaa käyttää yksin ollessaan, sen ei pitäisi vaikuttaa seksiin kumppanin kanssa.

– Jos haluaa sen seksiin mukaan, se ei tarkoita, että olisi kumppaniaan vaihtamassa. Jos hän olisi miestä vaihtamassa, hän varmaan olisi vaihtanut sen jo.