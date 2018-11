Tubettajien tulot huimassa kasvussa – parhaiten tienaa TheRelaxingEnd-pelikanavan kasvoton tekijä

Suomalaisista YouTube-tähdistä parhaiten tienaavasta ei ole epäselvyyttä. Hän on TheRelaxingEnd-kanavan (siirryt toiseen palveluun) taustalla vaikuttava Lauri Puttonen, 33. Vielä seitsemän vuotta sitten hän oli työtön, mutta tienaa nyt tekemällä pelivideoita lähes 2,8 miljoonalle tilaajalle.

Puttosen tulot viime vuonna olivat 153 703 euroa.

Vaikka murskausvideoista tunnetulla Hydraulic Press Channel (siirryt toiseen palveluun)-kanavalla on lähes kaksi miljoonaa tilaajaa, suosio ei näy kanavaa ylläpitävän tamperelaisen yrittäjäpariskunnan tuloissa merkittävästi. Lauri Vuohensilta, 31, tienasi viime vuonna 35 237 euroa ja Anni Vuohensilta, 27, 42 426 euroa. Videoiden noustua suureen suosioon Vuohensillat vaihtoivat päivätyönsä täysipäiväiseen tubettamiseen.

Lauri ja Anni Vuohensilta Yle

Hyvää tiliä viime vuonna teki Mariieveronica eli 22-vuotias Veronica Verho, jolla on YouTubessa (siirryt toiseen palveluun) yli 200 000 seuraajaa. Hänen tulonsa olivat 128 026 euroa. Kasvua vuoteen 2016 on huomattavasti, sillä tuolloin hän tienasi yli 50 000 euroa. Kuusi vuotta sitten YouTube-videoita tehneen Verhon tuloja on kasvattanut työ radiojuontajana NRJ-kanavalla.

Yli 100 000 euron vuosituloihin ylsi myös Lakko eli Eric Savolainen, 25. Yli puoli miljoonaa tilaajaa YouTubessa (siirryt toiseen palveluun) keräävä Savolainen tienasi viime vuonna 110 568 euroa. Hänen tulonsa kasvoivat huomattavasti, sillä vuonna 2016 hän ansaitsi yli 74 000 euroa. Tulojen lisääntymiseen on varmasti vaikuttanut se, että Lakko on tuottanut myös omaa musiikkia ja juontanut omaa tv-ohjelmaa yhdessä toisen tubettajan, Herbalistin kanssa. He juontavat yhdessä myös MTV3:n Posse-ohjelmaa.

Juuso Karikuusi Elina Jämsén / Yle

Tubettaja Jaakko Parkkali, 22, tienasi viime vuonna lähes kolme kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Lifestyle-aiheisia videoita tekevä lahtelainen tienasi 95 024 euroa, kun vuonna 2016 hänen tulonsa olivat runsaat 34 000 euroa. Parkkalin YouTube-kanavalla (siirryt toiseen palveluun) on vajaat 175 000 tilaajaa.

Mmiisas eli 23-vuotias Miisa Rotola-Pukkila on yksi Suomen suosituimmista tubettajista ja hän on tähän mennessä ollut myös yksi eniten tienaavista. Viime vuonna hänen tulonsa olivat 85 055 euroa. Vuonna 2016 hän tienasi yli 75 000 euroa. Hänellä on lähes 380 000 seuraajaa YouTubessa (siirryt toiseen palveluun).

Jussi Mankkinen / Yle

Yli kymmenen vuotta YouTube-videoita (siirryt toiseen palveluun) tehnyt Herbalisti eli 25-vuotias Juuso Karikuusi tienasi viime vuonna 83 451 euroa. Yli 300 000 tilaajalle videoita tekevän tubettajan tulot olivat vuotta aiemmin yli 69 000 euroa.

Myös musiikkiartistina tunnetuksi tullut tubettaja (siirryt toiseen palveluun) Arttu Lindeman, 22, on kasvattanut tulojaan. Kun vuonna 2016 hän tienasi runsaat 32 000 euroa, viime vuonna hänen tulonsa olivat 79 409 euroa.

Mansikkka eli 22-vuotias Maiju Voutilainen tekee lifestyle-aiheisia videoita (siirryt toiseen palveluun) ja käsittelee paljon myös mielenterveysasioita. Hänen videoillaan on 175 000 tilaajaa. Hän tienasi viime vuonna 62 581 euroa.

Roni Bäck Yle

Viime vuonna Vuoden vloggaaja -palkinnon saaneen Roni Backin eli Roni Bäckin, 25, tulot sen sijaan notkahtivat hieman. Vuonna 2016 hän tienasi yli 46 000 euroa. Viime vuonna tubettajan (siirryt toiseen palveluun) tulot olivat 30 271 euroa.

Myös Soikkuu eli Sonja Hämäläinen, 27, menetti tulojaan. Arkisia askareitaan kuvaavan (siirryt toiseen palveluun) Hämäläisen tulot olivat viime vuonna 23 095 euroa, kun vuonna 2016 ne olivat yli 59 000 euroa.

Sonja Hämäläinen AOP

Myös alaikäiset YouTube-suosikit nettovat hyvin videoillaan.

Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa syksyn ajan tanssineen Tuure Boeliuksen, 17, tulot olivat viime vuonna 48 771 euroa. Yli 150 000 seuraajan kanavaa (siirryt toiseen palveluun)pitävän Boeliuksen tulot olivat aiemmin vain hieman yli 10 000 euroa.

Tuure Boelius. Berislav Jurišić / Yle

Myös Pinkku Pinsku eli 16-vuotias Pinja Sanaksenaho kerää sievoiset tulot. Jo 11-vuotiaana YouTube-videoiden (siirryt toiseen palveluun) tekemisen aloittanut nuorten suosikki tienasi viime vuonna 50 306 euroa.