Nato-harjoitus kuuluu Lapin taivaalla – Rovaniemen kenttä toimii jättiharjoituksen tukikohtana Suomessa

Lapin taivaalla riittää vapaata ilmatilaa, ja Rovaniemeltä onkin lennetty monia kansainvälisiä ilmasotaharjoituksia. Erityistä nyt on se, että ilmataistelut ovat osa jättimäistä yhteispuolustusharjoitusta.

– Ilmavoimien hävitttäjäosastot ovat koko 2000-luvun olleet mukana kansainvälisissä harjoituksissa ja tämä poikkeaa osasta niistä siinä, että tässä on mukana myös iso määrä maa- ja merivoimien joukkoja. Varsinainen ilmassa tapahtuva toiminta ei poikkea suurimmista vuosittain järjestettävistä harjoituksista muuten juuri lainkaan, sanoo Lapin lennoston komentaja, eversti Antti Koskela.

Vuosikymmeniin suurimmassa Nato-harjoituksessa on mukana noin 50 000 maa-, meri- ja ilmavoimien sotilasta kaikista Nato-maista sekä Suomesta ja Ruotsista. Yhteispuolustusharjoituksessa suojataan Norjaa kuvitteelliselta hyökkäykseltä.

– Viime aikoina Nato on enenevässä määrin järjestänyt harjoituksia, joissa tämä niin sanottu viides artikla on mukana. Silloin kun tällainen harjoitus järjestetään Pohjois-Euroopassa, niin on Suomelle eduksi olla mukana ja nähdä miten Nato toimii kriisitilanteessa. Myös Natolle on eduksi nähdä, miten sotilaallisesti liittoutumattomat maat Suomi ja Ruotsi toimivat, Koskela toteaa.

Harjoitus vaatii myös säiliöautorallia

Nato-harjoituksen tukikohtana ensi kertaa toimivalta Lapin lennoston kotikentältä nousevat ilmaan suomalaisten Hornetien lisäksi Yhdysvaltain ja Belgian ilmavoimien hävittäjät sekä ilmatankkauskoneet. Lähes neljänsadan ulkomaisen sotilaan isännöinti tarkoittaa samalla isäntämaatuen harjoittelua. Sekä Suomella että Ruotsilla on isäntämaasopimus Naton kanssa.

– Isäntämaan tuki tarkoittaa hyvin monenlaisia toimia, alkaen siitä että tänne tukeutuville harjoitusjoukoille järjestetään majoitus ja ruokaa sekä järjestetään polttoainetta ilmatankkausosastolle. Osa järjestetään maksusta sopimuksen mukaan ja joitakin palveluita voidaan antaa ilmaiseksi.

Lapin lennoston komentaja, eversti Antti Koskela Annu Passoja / Yle

Lapin pakkasissa on pohdittu lämpimien hallitilojen riittävyyttä ja sitä, miten miljoonat kerosiinilitrat saadaan sujuvasti amerikkalaisiin ilmatankkauskoneisiin. Päivittäin polttoainetta pitää kuljettaa satoa tuhansia litroja.

Paperisotaa kumppanimaassa

Yhdysvaltain ilmavoimien eversti Brian Montgomery kiittelee järjestelyjä ja erityisesti Suomen kylmien olosuhteiden osaamista. Kreikan ja Italian kaltaisille maille sotaharjoitus pohjolassa antaa mahdollisuuden tarkistaa, millä tolalla on kylmänkestävyys.

– Henkilöstö on yksi asia, heille voimme antaa takit ja hatut, mutta tärkeää on nähdä miten kalusto toimii tällaisissa olosuhteissa. Jos meidän täytyy toimia yhdessä, niin silloin täytyy saada myös kalusto kestämään. Ei vain päivän tai kaksi, vaan niin kauan kuin tilanne vaatii.

eversti Brian Montgomery Yhdysvaltain ilmavoimista Annu Passoja / Yle

Ylimääräisestä lomakkeiden täyttelystä Rovaniemellä olevat ulkomaiset sotilaat viimeistään huomaavat, että eivät ole Nato-maassa. Montgomeryn mukaan eroja tulee esiin myös silloin, kun harjoituksen läpivientiä suunnitellaan kirjoituspöydän ääressä.

– Suurin ero on varmaankin suunnitteluvaiheessa. Kun harjoitus alkaa ja lentäjät nousevat koneisiin tai miehistö nousee alukseen, silloin eroa toiminnassa on hyvin vähän. Ammattimaisuus ja taidot ovat yhteisiä, ja se on merkittävää.