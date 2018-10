Suomi jäi vaille Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoa – voitto Islantiin

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon on voittanut islantilaisen Benedikt Erlingssonin ohjaama elokuva Kona fer i strid (suom. Nainen sodassa).

Palkinto on 350 000 Tanskan kruunua eli noin 47 000 euroa. Palkinto jaettiin Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä Oslon oopperatalossa tiistai-iltana.

Palkintoperusteluissa (siirryt toiseen palveluun) elokuvan kerrotaan käsittelevän nokkelasti ja leikkisästi suuria poliittisia kysymyksiä sekä elokuvan toimintasankariksi nousevan 48-vuotiaan naisen yksityiselämää. Palkintolautakunnan mukaan elokuva kuvaa suurta ja päivänpolttavaa ongelmaa vahvan ja ristiriitaisen henkilöhahmon avulla. Halldòra Geirharðsdóttir tulkitsee upean hallitusti Hallaa, joka ottaa lain omiin käsiinsä suojellakseen maapallon ekosysteemiä.

Ohjaaja Benedikt Erlingsson, joka on myös tehnyt käsikirjoituksen Ólafur Egilssonin kanssa, pidetään yhtä rohkeana kuin elokuvan päähenkilöä. Palkintolautakunta arvostaa suuresti Erlingssonin varmaa otetta, jolla hän yhdistelee toimintakohtauksiin ja yksityisiin hetkiin tunnelmaa luovaa vieraannuttamista sijoittamalla kuviin live-muusikoita ja antamalla näiden tulkita tarinan hahmojen mielialaa ja tunteita.

Lautakunnan mukaan lopputuloksena on upea, nokkela ja leikkisä kuvaus suurista poliittisista kysymyksistä sekä elokuvan yllättäväksi toimintasankariksi nousevan 48-vuotiaan naisen yksityiselämästä. Samalla kaikesta välittyy tarinan perustana oleva rakkaus luontoa ja yksinäistä lasta kohtaan.

Pohjoismainen palkintolautakunta valitsi voittajan äänestämällä. Lautakunnassa on yksi jäsen kustakin maasta. Vuoden 2018 pohjoismaisessa palkintolautakunnassa ovat mukana Hilmar Oddson Islannista, Inger Merete Hobbelstad Norjasta, Kristina Börjeson Ruotsista, Jaana Puskala Suomesta ja Per Juul Carlsen Tanskasta.

Suomesta ehdolla oli Armomurhaaja-elokuva

Suomesta ehdolla oli Teemu Nikin ohjaama elokuva Armomurhaaja, joka on myös Suomen Oscar-ehdokas. Elokuvassa päähenkilö tekee pimeää sivutointa lopettamalla ihmisten lemmikkejä. Nikin ohjaama elokuva käsittelee mustan huumorin keinoin moraalia ja suvaitsevaisuutta.

Suomi on saanut kaksi kertaa aiemmin Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 2002, jolloin sen sai Aki Kaurismäen elokuva Mies vailla menneisyyttä. Viime vuonna eli vuoden 2017 palkinto tuli jälleen Suomeen, kun Selma Vilhusen elokuva Tyttö nimeltä Varpu palkittiin.

Ympäristöpalkinto merellisestä työstä

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2018 ympäristöpalkinnon sai Grönlannin länsirannikolla toimiva Attun luonnonvaraneuvosto. Palkinto tulee työstä, jota neuvosto tekee tarkkailemalla meriympäristöä ja ehdottaa sen hoitoon liittyviä toimia.

Palkintoperustelujen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Länsi-Grönlannissa sijaitsevan Attun alueen kalastajat ja pyytäjät ovat jo vuosia osallistuneet esikuvallisesti paikallisen luonnonvaraneuvoston toimintaan. He ovat kirjanneet luontohavaintojaan ja tarjonneet aktiivisesti huomattavaa paikallistuntemustaan muun muassa ehdottamalla uusia hoitotoimenpiteitä ja tukemalla useita tutkimushankkeita.

Suomesta ehdolla oli Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä HSY. HSY on kehittänyt vuodesta 2014 lähtien menetelmiä, joilla fosfori kerätään talteen suoraan jätevedestä.

Musiikkipalkinto Norjaan

Norjalainen Nils Henrik Asheimin Muotha sai tämän vuoden pohjoismaisen musiikkipalkinnon. Kuorolle ja jousiorkesterille sävelletty Muohta on vastine Joseph Haydnin Vuodenajoille (1801). Muothan kantaesityksessä syksyllä 2017 kuultiin ensin Haydnin klassisen teoksen Kesä-osio.

Palkintolautakunta perustelee päätöstään (siirryt toiseen palveluun) sillä, että tunnustus annetaan teokselle, joka on mitä suurimmassa määrin nykymusiikkia ja samalla tietoinen paikastaan historiassa.

Suomesta ehdolla olivat säveltäjä Mikko Joensuu teoksellaan Amen ja säveltäjä Outi Tarkiainen teoksellaan Saivo. Joensuun levysarja Amen 1–3 on syntynyt kymmenen vuoden aikana. Hän on nykyisin Helsingissä asuva säveltäjä, sanoittaja ja muusikko. Tarkiaisen Saivo puolestaan on saksofonikonsertto (2017), teos on Tapiola Sinfoniettan tilaama.

Norjan kruununprinsessa Mette-Marit luovuttaa Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon 2018 kirjailija Ava Olafsdottirille Oslon oopperatalossa. Terje Pedersen / EPA

Kirjallisuuspalkinto Islantiin

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto on myönnetty islantilaiselle Auður Ava Ólafsdóttirille romaanista Ör (suom. Arpi).

Myös kirjallisuuspalkinto on suuruudeltaan 350 000 Tanskan kruunua eli noin 47 000 euroa.

Palkintoperusteluissa todetaan, (siirryt toiseen palveluun) että Ör on pieni kirja, jolla on suuri sydän. Se on täynnä nokkelaa huumoria ja elämää kipunoivaa kieltä. Samalla romaani esittää syvällisiä kysymyksiä elämästä ja kuolemasta, ihmisestä osana suurempaa kokonaisuutta sekä ihmisen oikeuksista, etuoikeuksista ja velvollisuuksista maailmassa. Ennen kaikkea kirja kertoo siitä, että ihmiskunnalle on annettava lupa pimeyden haastamiseen.

Suomesta ehdolla olivat Susanne Ringellin lyhytproosa God morgon ja Olli-Pekka Tennilän runokokoelma Ontto harmaa sekä erikseen Ahvenanmaalta Carina Karlssonin romaani Algot.

Palkintojen jako jatkuu Oslossa. Palkintoja luovuttamassa ovat Norjan pääministeri Erna Solberg, kruununprinsessa Mette-Marit, kirjailija Gunilla Bergström ja säveltäjä Sofia Jernberg.

Lastenkirjapalkinto Färsaarille

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2018 lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon sai färsaarelainen kirjailija Bárður Oskarsson kuvakirjasta Træið (suom. Puu). Palkintolautakunnan mukaan (siirryt toiseen palveluun)kertomus uskaltaa olla hidas jatkuvan vaikutetulvan hallitsemassa todellisuudessa. Lautakunta halusi valita jatkuvan vaikutetulvan vastapainoksi teoksen, joka kertoo hauskan ja syvällisen tarinan vähin sanoin ja pelkistetyin kuvin. Teokselle on ominaista taiteellinen tasokkuus ja vahva luottamus lukijan kykyyn ihmetellä ja ajatella itse, perusteluissa todetaan.

