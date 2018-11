Espanjassa syntyvyys on alhaisin 40 vuoteen ja ensisynnyttäjien keski-ikä Euroopan korkeimpia – "Äitien syrjiminen työmarkkinoilla on fakta"

Eugenia Muñoz kertoo kokeneensa syrjintää työhaastatteluissa, koska hän on pienen lapsen äiti.

BarcelonaMálagalainen Eugenia Muñoz, 37, heittää palloa kolmevuotiaalle Irineo-pojalleen barcelonalaisessa leikkipuistossa. Muñoz on saapunut Barcelonaan tapaamaan puolisoaan.

– Minulla on työpaikka Málagassa, ja miehelläni täällä vakituinen työ opettajana. Koska olen pienen lapsen äiti, en uskalla jättää työpaikkaani ja muuttaa tänne. Mieheni taas ei halua luopua vakituisesta työpaikasta, sairaalan keittiössä työskentelevä Muñoz kertoo.

Muñoz uskoo, että pieni lapsi on rasite työnhaussa.

– Kun aloin äitiysloman jälkeen hakea töitä, melkein jokaisessa työhaastattelussa minulta udeltiin lapsista tai lapsentekoaikeista. Lisäksi kysyttiin, kuka hoitaa lasta, jos hän sairastuu.

Eugenia Muñoz matkustaa Barcelonaan tapaamaan puolisoaan. Kolmevuotias Irineo on tottunut asumaan kahdessa kaupungissa. Maija Salmi / Yle

Syrjintä yleistä

Espanjan lainsäädännön mukaan työhaastattelussa on laitonta kysyä perhetilanteesta. Käytäntö ja lainsäädäntö ovat kuitenkin ristiriidassa keskenään, sanoo sosiologian professori Pau Miret Gamundi. Hän tutkii sukupuolten välistä epätasa-arvoa työmarkkinoilla Barcelonan autonomisessa yliopistossa.

– Äitien syrjiminen on fakta Espanjan työmarkkinoilla. Erityisesti noin 30-vuotiaiden lapsettomien naisten tilanne on hankala. Oletetaan, että siinä vaiheessa naiset suunnittelevat perheen perustamista eivätkä sitoudu työhön, Miret Gamundi sanoo.

Professori muistuttaa, että siinä missä espanjalaiset naiset vähentävät äidiksi tultuaan työntekoa, isät tekevät töitä entistä enemmän.

– Tämä johtuu siitä, että naisten palkat ovat edelleen huomattavasti pienemmät kuin miehillä. Lisäksi naisten urakehitys tyssää usein lapsen saantiin.

Espanjassa päävastuu lapsista on edelleen perinteisesti äidillä. Heinäkuussa maassa tehtiin lakimuutos, joka pidensi isyyslomaa neljästä viikosta viiteen viikkoon. Äitiysloma on Espanjassa 21 viikkoa.

– Järjestelmä ei kannusta isyysloman pitämiseen, koska isyysloma lyhentää äitiysloman pituutta. Siksi monet vanhemmat päättävät, että täyspitkä äitiysloma on tärkeämpi, Miret Gamundi toteaa.

Sosiologi Pau Miret Gamundin mukaan alhainen syntyvyys on seurausta olemattomasta perhepolitiikasta. Työelämän ja perheen yhteensovittaminen on etenkin naisille hankalaa. Maija Salmi / Yle

Syntyvyys on laskenut 1980-luvulta asti

Viime vuoden tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan Espanjassa äidit saavat keskimäärin 1,3 lasta. Se on alle EU:n keskiarvon, joka on 1,6 lasta. Espanjassa syntyvyys on laskenut lähes vuosittain 1980-luvulta lähtien.

Lisäksi ensisynnyttäjien keski-ikä on EU:n korkein yhdessä Italian kanssa. Espanjassa äidiksi tullaan noin 31-vuotiaana. Vastaavasti Suomessa (siirryt toiseen palveluun) naisten keskimääräinen lapsiluku oli viime vuonna 1,47 ja ensisynnyttäjien keski-ikä hiukan yli 29.

Sosiologian professorin Pau Miret Gamundin mukaan espanjalaisnaiset joutuvat usein valitsemaan joko uran tai perheen.

– Tämä näkyy tilastoissa. Lapsia saavat eniten naiset, jotka eivät ole työelämässä ja kumppani hoitaa perheen elättämisen. Noin joka neljäs nainen on Espanjassa lapseton, enemmistössä ovat työelämässä olevat tai työtä etsivät naiset.

Miret Gamundi syyttää tilanteesta myös olematonta perhepolitiikkaa.

– Esimerkiksi lapsiperheille annettava taloudellinen tuki on minimaalista. Kun lama alkoi vuonna 2008, ensimmäisenä leikattiin lapsiperheiden tuista.

Isovanhemmat mahdollistavat työnteon

Molempien vanhempien työntekoa vaikeuttaa Espanjassa myös kallis ja joustamaton päivähoitojärjestelmä.Julkisen puolen paikkoja on rajoitetusti, ja yksityinen päivähoito voi maksaa satoja euroja kuukaudessa. Lisäksi päiväkotien aukioloajat eivät aina sovi yhteen työaikojen kanssa.

– Joudun usein olemaan ylitöissä tai menemään normaalia aikaisemmin töihin. Siksi äitini auttaa lastenhoidossa, Eugenia Muñoz sanoo.

Barcelonalaisessa puistossa kaksivuotiasta Noraa keinussa työntävälle Emilio Vicente Rosadolle tyttärentyttären hoitaminen on tuttua puuhaa.

Emilio Vicente Rosado, 67, hoitaa tyttärentytärtään Noraa mielellään. Maija Salmi / Yle

– Hoidamme häntä vaimoni kanssa joka päivä, kun olemme täällä. Yleensä tulemme useaksi viikoksi kerralla, että vanhempien on helpompi käydä töissä, Extremaduran itsehallintoalueella asuva isoisä kertoo.

Ilmiö on yleinen.

Espanjalaisen Mémora-säätiön tekemän tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan melkein 40 prosenttia isovanhemmista hoitaa lapsenlapsiaan useita päiviä viikossa, noin 24 prosenttia joka päivä.

Myös Eugenia Muñozille äidin apu on korvaamatonta.

– Ilman äitiäni joutuisin palkkaamaan hoitajan tai lopettamaan työnteon ja jäämään kotiäidiksi.

