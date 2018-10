Airiston Helmeä pyörittävät nyt uudet miehet: Hallituksessa istuvat suomalainen eläkeläinen ja latvialainen jääkiekkoilija – ja lakiasioita hoitaa Kari Uoti

Tästä on kyse Airiston Helmen hallituksen kokoonpano on vaihtunut kokonaan.

Hallituksen ainoan varsinaisen nykyjäsenen Dan Högströmin mukaan yhtiön omistava venäläismies on valinnut hänet ja latvialaismiehen mukaan yrityksen toimintaan.

Yhtiön ja omistajan lakiasioita Suomessa hoitaa Kari Uoti.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut kaksi yhtiön asioita aiemmin Suomessa hoitanutta miestä.

Yhtiön omistava venäläismies on edelleen vapaalla jalalla.

Aiemmin sanapari Airisto ja helmi soittivat kelloja vain harvalle. Nyt Airiston Helmi taipuu monen suomalaisen suussa. Nimessä on joillekin sellainen kalske, että niskakarvat nousevat pystyyn.

Tämän kaiken on todennut yhtiön johtoon vastikään pestattu entinen it-johtaja Dan Högström.

Paraisten saaristossa useita kiinteistöjä omistavan Airiston Helmen hallituksessa ovat puhaltaneet muutoksen tuulet sen jälkeen, kun keskusrikospoliisi teki syyskuussa suuroperaation yhtiön tiloihin.

Suomen kaupparekisteriin ilmoitettujen tietojen mukaan hallituksen ainoana jäsenenä toimii tätä nykyä Högström. Varajäseneksi on nimitetty kolmikymppinen latvialaismies.

Syyskuussa Airiston Helmen kiinteistöille tehty suuri poliisioperaatio vei yhtiön kirjanpidon viranomaisten haltuun, kaksi työntekijää telkien taakse ja säikäytti yhteistyökumppanit pahemman kerran.

Högströmin tarkoituksena ei ole keskittyä yhtiön maineen kirkastamiseen, vaan hankkia kirjanpito takaisin ja laittaa yhtiön omistuksessa olevat mökit talviteloille.

Mikä sai suomalaismiehen lähtemään mukaan yhtiön toimintaan? Högströmillä ei omien sanojensa mukaan ole aiempia yhteyksiä yhtiöön tai sen taustalla toimiviin ihmisiin.

Ennen sitä kysymystä on hyvä tutustua miehen taustoihin.

Eläkeläinen tylsistyi

Dan Högström on tehnyt työuransa Suomessa tietotekniikka-alalla, muun muassa Atealla, HP:lla ja InstruDatalla. Mies kertoo, että kymmenisen vuotta sitten hän jäi eläkkeelle päivätyöstä. Tätä nykyä hän on 63-vuotias.

Högström istuu edelleen kahden suomalaisen it-yrityksen hallituksessa ja toimii rakennusliikkeen toimitusjohtajana.

Ei siis taustaa matkailuyrityksen hoitamisesta, jollaiseksi Airiston Helmeä on Suomessa luonnehdittu.

Airiston Helmi -yrityksen omistama Säkkiluoto kuvattuna ilmasta. Yle

Högströmin omien sanojen mukaan eläkkeelläolo ja rauhallisesti ottaminen eivät sopineet hänen luonteelleen, ja pian hän alkoi haalia itselleen uusia projekteja. Näiden projektien kautta hän uskoo näyttäneensä kyntensä myös Airiston Helmen kipparoimiseen.

Ensin Högström oli mukana perustamassa vesiosuuskuntaa Pernajan saaristoon. Sitten hän oli mukana selvittelemässä aktiivikeskuksen toimintaa Kirkkonummella. Välillä hän teki pienempiä projekteja.

Ja nyt seuraavaksi mies aikoo laittaa Airiston Helmen asiat kuntoon. Mukaan projektiin Högström lähti, kun pyydettiin.

Airiston Helmen yhteydenotto yllätti

Airiston Helmi nousi julkisuuteen sen jälkeen, kun keskusrikospoliisi teki syyskuussa operaation Paraisten saaristoon. Poliisi ratsasi alueella kymmenkunta kiinteistöä, otti ihmisiä kiinni ja takavarikoi lähes 3,5 miljoonaa euroa käteistä.

Operaatioon osallistui satoja viranomaisia ja se kesti koko viikonlopun. Asiasta oli informoitu etukäteen valtionjohtoa presidenttiä myöten.

Högström seurasi tapausta median kautta. Pari viikkoa sitten hänen puhelimensa soi.

Sanokaa missä on se rikos, mistä ne rahat ovat tulleet. Kari Uoti

Asialla oli Airiston Helmen venäläisen pääomistajan asiamies. Toimeksianto oli Högströmin mukaan seuraava: Ota firma haltuun.

– Ensimmäinen ajatus oli että ohhoh, olipahan yhteydenotto.

Högström suhtautui alusta lähtien tarjoukseen varovaisen myönteisesti. Pian hän otti jo pestin vastaan.

Taustalla vaikutti se, että Högström piti Airiston Helmeä Suomen mielenkiintoisimpana tapauksena.

– Mitä haastavampi, sitä parempi, Högström kertaa mukaan lähtemisen periaatteitaan.

Kaaostilanne päällä

Viime viikolla Högström vieraili ensimmäistä kertaa Airiston Helmen kiinteistöillä.

Huomion herätti viimeisen päälle rakennetut mökit, hyvin huolletut veneet ja vuokraajille tarkkaan laaditut ohjeet.

Tällä viikolla Högström aikoo mennä uudestaan Paraisille. Tarkoituksena on päästä puheisiin alueen ihmisten kanssa.

On jää rikottavana, jotta Airiston Helmen asiat saadaan kuntoon.

Airiston Helmen kiinteistöjä ovat hoitaneet paikalliset yrittäjät ja yritykset. Högström aikoo vakuuttaa nämä jatkamaan yhteistyötä Airiston Helmen kanssa.

Yle Uutisgrafiikka

Reissu ei taatusti jää viimeiseksi Paraisille, sillä luottamuksen rakentamisessa on paljon työsarkaa. Moni ei halua olla rikosepäilyjen takia missään tekemisissä yrityksen kanssa.

– Tässä on tämmöinen kaaostilanne päällä.

Högström itse on sitoutunut yhtiön johtoon toistaiseksi. Hänellä on omien sanojensa mukaan valtuudet tehdä se, minkä hän parhaaksi näkee.

Aina valmiina haastaviin tapauksiin

Eikö Högströmiä itseään sitten arveluta olla mukana yrityksen toiminnassa, jota muut kavahtavat?

Högström kertoo olevansa aina valmis haastaviin tapauksiin, joissa tarvitaan luotettavaa miestä.

Hän kertoo saavansa työtarjouksia aika ajoin. Mutta aiemmin ei ole tarjottu mitään Airiston Helmen kaltaista. Högström näkee tapauksen ainutlaatuisena Suomessa.

Högströmin käsityksen mukaan yrityksen omistava venäläismies on hankkinut rahansa laillisesti lvi-alan yritystoiminnalla ja erilaisilla patenteilla.

Högström ei halua ottaa kantaa siihen, pitävätkö Airiston Helmeä koskevat talousrikosepäilyt paikkaansa. Niiltä osin hän kertoo olevansa lehtitietojen varassa.

Eikä menneisyys oikeastaan edes kiinnosta Högströmiä. Hän sanoo katsovansa eteenpäin.

Latvialaismies mukana puunjalostusalan yrityksessä

Airiston Helmen ympärillä leijailevaa salamyhkäisyyden verhoa on uskaltanut raottaa myös kolmikymppinen latvialaismies. Hänet Airiston Helmen taustalla vaikuttava venäläismies on valinnut hallituksen varajäseneksi.

Dan Högström ei omien sanojensa mukaan tunne miestä. Ei ole ikinä edes keskustellut tämän kanssa.

Latvialaismies vastaa puhelimeen kotimaastaan. Hän kertoo olevansa mukana yhtiön toiminnassa, mutta ei halua kommentoida asiaa enempää.

Poliisi aloitti operaation Airiston Helmen kiinteistöihin 22. syyskuuta. Yksi yhtiön kiinteistöistä sijaitsee Ybbersnäsintien varressa. Ari Welling / Yle

Myöskään latvialaismiehellä ei ole julkisten asiakirjojen mukaan aiempaa kokemusta matkailuyrityksen arjesta. Latvian kaupparekisterin mukaan mies pyörittää puunjalostusalan yritystä.

Aiemmin hän on ollut mukana kahdessa muussa yhtiössä. Toinen oli rekisteröity moottoriajoneuvojen vuokraukseen ja toinen oli hoitanut taloushallintoa, datanhallintaa ja muita informaatiopalveluita.

Lisäksi latvialaismies vaikuttaa olevan innokas harrastajajääkiekkoilija. Hänen jääkiekkojoukkueensa kotisivuilla miehen lempiruoan kerrotaan olevan kasvispata runsaalla lihalla ja lempimaa Latvia ennen kriisiä.

Mutta siihen tiedot miehestä tyssäävät. Hänestä ei löydy aiempia merkintöjä Suomen kaupparekisteristä.

Lisäkysymyksissä mies neuvoo kääntymään Airiston Helmen lakimiehen puoleen. Suomessa tämä on Kari Uoti.

Uoti ei suostu kommentoimaan latvialaismiehen ja yhtiön taustalla vaikuttavan venäläismiehen yhteyttä.

Airiston Helmen omistaja kiistää syyllisyytensä

Uoti sai Airiston Helmen omistajalta yhteydenoton parisen viikkoa sitten eli samoihin aikoihin kuin Högström.

Oikeastaan Uoti oli se taho, joka alun perin suositteli Högströmiä hoitamaan yhtiön asioita.

Uotiin Airiston Helmen omistaja otti yhteyttä toisen asianajajansa kautta.

Kari Uoti Timo Korhonen / AOP

Uotin mukaan he tulevat vaatimaan poliisia selvittämään perusteet sille, miksi Airiston Helmen kiinteistöille tehtiin täysin poikkeuksellisen mittakaavan operaatio.

– Sanokaa missä on se rikos, mistä ne rahat ovat tulleet, Uoti sanoo viitaten epäiltyihin rikosnimikkeisiin.

Tutkinta on vasta alkutekijöissään, mutta poliisi epäilee vyyhtiin liittyvän monia raskaita talousrikoksia: törkeän rahanpesun, törkeän veropetoksen, kaksi törkeää kirjanpitorikosta ja työeläkevakuutuspetoksen.

Uotin mukaan hänen päämiehensä kieltää jyrkästi syyllisyytensä rikoksiin.

Uoti kertoo, että hänen päämieheltään saamien selvitysten perusteella Airiston Helmen ja yhtiön taustalla vaikuttavan miehen suomalainen omaisuus on hankittu laillisella rahalla.

– Tämä näyttää äärimmäisen omituiselta sen tiedon valossa, mitä minulla on, hämmästelee Uoti.

Tutkinnanjohtaja Tomi Taskila kertoo, että poliisioperaation yhteydessä takavarikoidun käteisen arvo on tarkentunut 3,5 miljoonaan euroon.

Uotin mukaan takavarikoidut varat ovat hänen päämiehensä henkilökohtaisia rahoja. Uoti ei lähde erittelemään tarkemmin rahojen alkuperää, mutta toteaa, että hänen päämiehensä on erittäin menestynyt liikemies Venäjällä.

Vangitut miehet hoitivat Airiston Helmen asioita aiemmin

Poliisi on etsintäkuuluttanut tapaukseen liittyviä ihmisiä, mutta tutkinnanjohtaja Tomi Taskilan mukaan kansainvälisiä kuulutuksia ei ole tutkinnallisista syistä annettu.

Poliisi on Taskilan mukaan kuullut esitutkinnan aikana useita ihmisiä, mutta sillä on edelleen tavoittamatta tahoja, joita se haluaisi kuulla. Maailmalle on vetämässä useita virka-apupyyntöjä.

Talousrikostutkinnoissa on tyypillistä, että yrityksen johtoa epäillään rikoksesta. Taskila tai Uoti eivät suostu kommentoimaan, onko poliisi jo kuullut yhtiön taustalla vaikuttavaa venäläismiestä.

Keskusrikospoliisi ei edelleenkään vahvista rikosepäilyn kohteeksi joutuneen yrityksen nimeä.

Poliisioperaation yhteydessä kiinniotetut ja myöhemmin vangitut kaksi miestä on edelleen tutkintavankeudessa. Uotin mukaan miehet ovat hoitaneet Airiston Helmen ja yrityksen taustalla vaikuttavan venäläismiehen asioita Suomessa.

Ainakin toinen miehistä vaatii jälleen tällä viikolla vapauttamistaan. Poliisi vastustaa vaatimusta rikoksen sotkemisvaaraan vedoten.

Miesten kiinniottamisen jälkeen yhtiön omaisuutta ei ole hoitanut kukaan, sanovat Uoti ja Högström.

Nyt asioihin on tulossa muutos.

Tarkennettu 31.10.2018 kello 13.38 Uotin titteli lakimieheksi.

Lue myös:

Airiston Helmen kiinteistökauppojen miljoonat tulivat veroparatiisista – ostaja ja myyjä olivat sama taho

Venäjän turvallisuuspalvelut tarvitsevat pestyä rahaa kansainvälisiin tehtäviinsä – "Turun saaristossa saattoi olla kyse monitoimioperaatiosta"

Saaristotilalle saapui 9 vuotta sitten ostaja, joka kehui kirkasta hanavettä ja pyysi myyjiä leipomaan limppua – tällainen on mies Airiston Helmen takana