Suomen osallistuminen kansainvälisiin sotaharjoituksiin on lisääntynyt – asiantuntijan mukaan osallistuminen ei kuitenkaan ole merkki Suomen Nato-jäsenyydestä

Venäjän oma harjoitus samaan aikaan samoilla vesillä on everstiluutnantti Jyri Raitasalon mukaan diplomaattinen mielenilmaus.

Kansainvälisten sotaharjoitusten luonteeseen on tullut kaksi muutosta, arvioi sotilasalan asiantuntija Ylen A-studiossa. Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Jyri Raitasalo sanoi, että Venäjä on kehittänyt ja järjestää suurempia harjoituksia kuin aiemmin ja toisaalta sellaisia harjoituksia, joissa tarkastetaan nopeasti valmiutta. Sotilasliitto Nato puolestaan on palauttanut vuoden 2014 tapahtuneen Krimin niemimaan miehityksen jälkeen Euroopan puolustamiseen liittyvät harjoitukset 15 vuoden tauon jälkeen.

– Sotilaalliset jännitteet ovat kiristyneet joitakin vuosia Pohjois-Euroopan alueella. Tällä hetkellä kaikilla toimijoilla, niin Venäjällä, Natolla, Suomella kuin muillakin toimijoilla, on yhteinen intressi siinä, että kenelläkään ei ole mitään voitettavaa, jos sotilaallinen tai aseellinen konflikti tänne syntyisi, Raitasalo kommentoi illan A-studiossa tiistaina.

Suomen osallistuminen kansainvälisiin sotaharjoituksiin (2011–2017) 2017: 84 harjoitusta

2016: 87 harjoitusta

2015: 64 harjoitusta

2014: 66 harjoitusta

2013: 66 harjoitusta

2012: 58 harjoitusta

2011: 50 harjoitusta

Raitasalon mukaan kaikilla on intressi estää tilanteen laukeaminen sodaksi. Tilanne on hänen mielestään hyvä tiedostaa, sillä se ei tule muuttumaan ihan lähitulevaisuudessa. Nykyiset keinot kansainvälisessä politiikassa eivät tarjoa Raitasalon arvion mukaan tällä hetkellä keinoja muutokseen.

Venäjä ja sotilasliitto Nato haluavat vahvistaa omaa puolustuskykyään ja sen vuoksi harjoitellaan. Raitasalo uskoo, että Naton tuorein harjoitus on puolustuskyvyn parantamista, mutta samalla myös viestintää. Nato viestittää harjoituksilla sotilasliiton yhtenäisyyttä ja sitä, että puolustus otetaan tosissaan.

Parhaillaan on käynnissä sotilasliitto Naton suuri Traident Juckture 18 -harjoitus Norjassa, jossa on mukana noin 50 000 sotilasta. Suomesta Norjan harjoituksiin osallistuu 600 sotilasta.

– Suomen harjoituksiin osallistumisessa on aina ytimenä oman maan puolustus, siellä ollaan parantamassa oman puolustuskykyä. Se on lähtökohta, Raitasalo painottaa.

Traident Juckturessa 29 Nato-maan lisäksi mukana ovat Suomi ja Ruotsi, joista puhutaan "läheisinä ja luotetavina" kumppaneina.

– Suomella on toimiva Nato-suhde. Se on Suomen turvallisuuden kannalta hyvä asia. Suomi ei ole jäsen, eikä se harjoittelu, vaikka sitä tehtäisiin kuinka paljon, muuta tilannetta. Sotilastekninen yhteistyö ei muunnu jäsenyydeksi. Nato-jäsenyys edellyttää, että Suomi hakee jäsenyyttä ja että Suomi hyväksytään jäseneksi, Raitasalo toteaa.

Venäjän asenne näkyy omana harjoituksena samalla merialueella

Venäjä aikoo harjoitella loppuviikosta omalla ohjuskalustollaan Norjanmerellä. Kyseessä on Venäjän laivaston ohjusharjoitus.

Raitasalo toteaa, ettei itse Venäjän harjoitus ole yllätys, mutta se oli yllätys minä päivänä ja missä se pidetään. Itse reagointi ei Raitasalon mielestä ole yllätys. Jokainen maa harjoittaa itsenäistä sotilaallista toimintaa.

– Venäjä jättää tällä diplomaattisen viestin, ettei maa ole tyytyväinen Naton harjoitukseen, Raitasalo arvioi.

Venäjä on saanut aiemmin moitteita siitä, ettei se ole kutsunut lainkaan ulkomaisia tarkkailijoita omiin sotaharjoituksiinsa kylmän sodan päättymisen jälkeen. Sen sijaan esimerkiksi Norjan harjoitukseen venäläiset tarkkailijat ovat voineet osallistua ja halutessaan voivat myös keskustella siinä mukana olevien sotilaiden kanssa.

