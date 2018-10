Naton Stoltenberg Ylelle Norjan suursotaharjoituksessa: "Venäjälle lähetettävä viesti, että meitä ei pelotella"

Venäjä aikoo tehdä ohjuskokeita merialueella, jossa on käynnissä Naton suurin sotaharjoitus sitten kylmän sodan. Pääsihteeri toivoo Venäjältä vastuullista toimintaa.

TrondheimNaton sotaharjoitus Norjassa oli juuri saatu käyntiin, kun Venäjä ilmoitti aikovansa testata ohjuksia Norjan edustalla samoilla vesillä, joilla Natokin harjoittelee.

– Odotan, että Venäjä käyttäytyy turvallisesti ja vastuullisesti. Jos he tekevät niin, harjoitukselle ei koidu ongelmia, Stoltenberg sanoi Ylelle.

Pääsihteerin mukaan Venäjä on ilmoittanut aikeistaan asianmukaisesti, ja kyseinen alue on kansainvälistä vesialuetta jossa toiminta on sallittua.

– Heillä on oikeus harjoittaa joukkojaan. Me harjoitamme omia joukkojamme, Stoltenberg sanoi.

Trident Juncture -harjoituksen valmisteluvaihe on kestänyt viikon, ja nyt siinä siirrytään taisteluvaiheeseen. Noin 50 000 sotilaan harjoitus on sotilasliiton suurin sitten kylmän sodan vuosien.

"Nato ei hae vastakkainasettelua"

Pääsihteerin mukaan harjoituksessa ei ole toistaiseksi tullut vaaratilanteita esimerkiksi venäläisten kanssa, jotka on myös kutsuttu tarkkailemaan harjoitusta.

– Haluan alleviivata, että Nato ei hae vastakkainasettelua Venäjän kanssa. Emme halua uutta kylmää sotaa, Stoltenberg sanoo.

– Mutta ainoa tapa parantaa suhteitamme Venäjään on lähettää heille selkeä viesti, että meitä ei pelotella, hän jatkaa.

Nato järjesti taistelunäytöksen Trondheimin liepeillä osana Trident Juncture -sotaharjoitusta. Petri Raivio / YLE

Sotaharjoituksen viesti onkin hänen mukaansa, että sotilasliiton jäsenmaat tulevat hyökkäyksen kohteeksi joutuneen jäsenen avuksi.

Tällaista, Naton 5. artiklan mukaista skenaariota harjoitellaan Norjassa. Miksi mukaan on sitten kutsuttu Suomi, joka ei ole yhteisen puolustuksen piirissä?

– Voimme päättää toimia yhdessä, mutta meillä ei ole samaa velvoitetta tehdä niin, Stoltenberg sanoo.

– Tämä on hyvä Suomella ja hyvä Natolle, koska voimme toimia yhdessä, suojella toisiamme ja auttaa toisiamme, hän jatkaa.

Suomesta on mukana Trident Juncture -harjoituksessa noin 600 sotilasta. Harjoituksen taistelunäytökseen osallistuneiden suomalaisten näkökulmasta skenaariolla ei ole niin suurta merkitystä.

– Meille tämä on yksittäisiä operaatioita tai operaatioiden jatkumoita. Maihinnousuja harjoitellaan yhdessä eurooppalaisten kumppanien kanssa, sanoi komentaja Sami Jaakkola, joka johti näytöksessä Uudenmaan prikaatin rannikkojääkäreitä.