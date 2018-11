Masennus vei työkyvyn – kohun nostattanut sokea yleisurheilija Ronja Oja on intohimoinen koodaaja ja renessanssiluutun soittaja, mutta ihan kaikkeen ei hänkään veny

Ronja Oja harrastaa renessanssiluutun soittamista. Tämänhetkinen suosikkisäveltäjä on John Dowland, englantilainen 1500–1600-lukujen taitteessa säveltänyt luutisti.

Ronja Oja harrastaa renessanssiluutun soittamista. Tämänhetkinen suosikkisäveltäjä on John Dowland, englantilainen 1500–1600-lukujen taitteessa säveltänyt luutisti. Vesa Marttinen / Yle

Ronja Oja ei ole antanut sellaisen pienen asian kuin näköaistin puuttumisen haitata menevää elämäntyyliään.

Alkuviikosta hän kävi veljiensä kanssa kokeilemassa pakohuonepeliä ja kesällä hän polki puolisonsa kanssa tandem-pyörällä Porvooseen ja takaisin. Elokuussa hän kävi Berliinissä voittamassa parayleisurheilun EM-kultaa 100 metrin juoksussa ja pronssia pituushypyssä.

Berliinin-kisojen yhteydessä hän tuli myös sohaisseeksi muurahaispesään kerrottuaan pikaviestipalvelu Twitterissä, että pronssimitali säästi häneltä 900 euron omavastuumaksun.

Eilisessä pituuskisassa en ollut tyytyväinen hyppyihini, mutta mitali kyllä maistuu. Nyt voi olla rennommin mielin, kun kisojen omavastuu tuli näin kuitattua. Säästin sievoisen summan. 😅 #pituushyppy #pronssi #emkisat pic.twitter.com/XdL3WOazY4 — Ronja Oja (@RonjaOja) 22. elokuuta 2018

Syrjivältä vaikuttava käytäntö ei ollut yleisesti tiedossa, minkä vuoksi Ojan tviitti aiheutti kauaskantoisen vammaispoliittisen keskustelun. Uutinen levisi Ruotsin ja Norjan lehdistöön saakka, urheiluministeri Sampo Terho (sin.) tilasi asiasta selvityksen ja keskustelu käytännön muuttamisesta velloo edelleen.

Oja sanoo, ettei teko ollut erityisen harkittu eikä hän osannut ennakoida siitä syntyvää keskustelua.

– En ajatellut, että tviitistä seuraisi sellainen myrsky, mutta ei se tietenkään vahinko ollut. Tarkoitin kyllä, mitä sanoin. Ehkä siinä oli enemmän vain puhdasta iloa siitä, että säästin 900 euroa, Oja sanoo pari kuukautta tapahtumien jälkeen kotisohvallaan Espoossa.

Kun Ojan sanomisia kuuntelee hetken aikaa, käy ilmi, että yhdenmukaisen yhteiskunnan puolesta puhuminen ei todellakaan ollut yksittäinen heitto, vaan enemmänkin punainen lanka kaiken hänen tekemisensä keskiössä.

Koodaus parasta maailmassa

Ronja Oja opiskelee Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä, koska koodaus on "ehkä parasta maailmassa". Alun perin pääaine oli suomen kieli, mutta koodauksen maailma vei nopeasti mennessään.

– Huomasin jo ensimmäisellä ohjelmointikurssilla, kuinka mahtavaa koodaus on. Se on luovaa ongelmanratkaisua, jossa pääsee hyödyntämään loogista ja matemaattista osaamista luovalla tavalla. Nautin ongelmien ratkaisusta ja pelaan kaikenlaisia pulmapelejä. Koodaaminen on vain vähän laajempi pulmapeli.

26-vuotias paraurheilija Ronja Oja (synt. 1992) on Keravalla syntynyt, Tuusulassa kasvanut ja nykyisin Espoossa asuva parayleisurheilija. Päälaji on pituushyppy, kakkoslaji pikajuoksu.

Opiskelee Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä. Tällä hetkellä opinnot ovat tauolla töiden vuoksi: Oja työskentelee Kohdataan-hankkeen kehitystehtävissä.

Harrastaa neulomista, äänikirjojen kuuntelua sekä kitaran ja renessanssiluutun soittamista.

Samaa reittiä aukesi väylä yhdenvertaisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Oja sanoo olevansa intohimoinen saavutettavuuden puolestapuhuja. Saavutettavuudella tarkoitetaan suunnilleen samaa kuin esteettömyydellä, mutta digitaalisessa maailmassa.

– Esimerkiksi pyörätuolilla voi olla vaikea mennä johonkin pieneen vaatekauppaan, mutta saman liikkeen nettikaupassa voi periaatteessa tehdä ostoksia kuka tahansa. Siksi olisi tärkeää, että se verkkokauppa myös oikeasti toimisi ihan kaikille.

Ojan mukaan useita verkkopalveluita pystyy käyttämään ruudunlukuohjelman avulla, mutta vain pienen osan käyttäminen on helppoa tai mukavaa.

– Useissa verkkokaupoissa saatan itse pystyä tekemään koko ostoprosessin, mutta asia voi kaatua vaikka siihen, että en lopuksi pysty painamaan maksa-nappulaa, koska sivu on tehty huonosti. On vielä pitkä matka siihen, että tällaisia esteitä ei olisi.

Tästä asiasta Oja pitää ääntä kouluttamalla verkkosivujen tekijöitä ja koodareita. Työkseen hän kehittää Kehitysvammaliiton ja Suomen Mielenterveysseuran yhteistä Kohdataan-hanketta (siirryt toiseen palveluun), jonka tavoitteena on kaikille erityisryhmille suunnattu saavutettava ja helppokäyttöinen sosiaalisen median palvelu.

Tieto sokeutumisesta ei lannistanut viisivuotiasta

Keski-Uudellamaalla Tuusulassa perheensä kanssa kasvanut Ronja Oja sai viiden vuoden iässä kuulla todennäköisesti sokeutuvansa.

– Viisivuotiaana silmästäni irtosi verkkokalvo. Kun olimme menossa leikkaukseen, äitini kertoi, että en tule välttämättä sen leikkauksen jälkeen näkemään.

"Neulomiseen ei tarvita näköaistia. Näkevätkin usein katsovat telkkaria samalla kun neulovat", Ronja Oja sanoo. Vesa Marttinen / Yle

Leikkaus sujui kuitenkin hyvin, mutta pian sen jälkeen ilmeni, että näkö heikkenee hiljalleen ja todennäköisesti jonain päivänä Ronja on täysin sokea. Hän kertoo ottaneensa tiedon rauhallisesti vastaan ja olleensa asian kanssa sinut jo varhaisessa vaiheessa.

– Otin sairaalaan mukaan kirjan, jossa oli pistekirjoitusaakkoset. Ajattelin, että siellä on hyvää aikaa treenata.

Yksitoistavuotiaaksi asti hän pystyi lukemaan suurennettua tekstiä ja näki suunnilleen puolentoista metrin päähän. Sen jälkeen lukeminen muuttui mahdottomaksi ja hän pystyi erottamaan vain joitain valoja ja jonkin verran hahmoja. Yläasteikäisenä valontaju ja näkökyky katosivat kokonaan.

– Nykyisin en huomaisi mitään, vaikka joku osoittaisi taskulampulla suoraan silmään.

Oja sanoo kuitenkin muistavansa kohtalaisen hyvin, miltä maailma näyttää. Nykyisin hän tarvitsee apua lähinnä kaupassa käymisessä sekä bussissa oikean linjan ja pysäkin löytämisessä.

– Sokeus on pieni hidaste, mutta se ei estä tekemästä erilaisia asioita. En anna sen kauheasti haitata tekemisiäni.

"Olen kuormittanut itseäni tekemällä liikaa kaikkea"

Berliinin-kisojen mitalimenestyksestä huolimatta kuluva syksy on ollut Ronja Ojalle vaikea ajanjakso. Maailman mielenterveyspäivänä 10. lokakuuta Oja kertoi olleensa kaksi ja puoli kuukautta sairauslomalla masennuksen vuoksi.

Olen ollut nyt 2,5 kuukautta sairaslomalla, koska mieleni ei ole ihan terve. Uupumusta, masennusta. Toisina päivinä sängystä ylös nouseminen on ponnistus, parhaimpina neulomisen lisäksi näen ystäviä, kuten tänään.

Nyt päätin kertoa siitä, jottei #masennus olisi aina tabu.💚 https://t.co/5P4NusaQaA — Ronja Oja (@RonjaOja) 10. lokakuuta 2018

Nyt pari viikkoa myöhemmin hän kertoo voivansa paremmin, mutta olevansa vielä kaukana työkunnosta.

– On todella vaikea sanoa mitään tarkempaa syytä. Ehkä olen kuormittanut itseäni tekemällä liikaa kaikkea. Minulla on vähän se ongelma, että niin moni asia kiinnostaa ja haluaisin tehdä kaikkea samaan aikaan, mutta eihän elämä toimi niin.

Asian myöntäminen julkisesti ei hirvittänyt Ojaa, joka on tottunut avaamaan yksityiselämäänsä blogeissa ja sosiaalisessa mediassa muutenkin. Hän sanoo myös olevansa tyytyväinen tapaan, jolla tänä päivänä masennuksesta voidaan puhua julkisesti leimautumatta häviäjiksi.

– Olen myös tajunnut, että sokeana ihan perusarkeenkin menee energiaa enemmän kuin keskimääräisesti ihmisillä. Pitäisi senkin takia ehkä osata olla tekemättä niin paljon kaikkea.

Hidastaminen ei kuitenkaan tarkoita unelmien hautaamista tai sisäisen liekin tukahduttamista. Ojan tulevaisuudensuunnitelmissa kaksi asiaa on kirkkaana mielessä: parayleisurheilun MM-kisat ensi marraskuussa Dohassa Qatarissa ja paralympialaiset keväällä 2020 Tokiossa Japanissa.

– Haluan vielä joskus olla maailman paras sokea pituushyppääjä.