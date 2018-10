Helsinki sai kutsun suurkaupunkien uuden superverkoston kokoukseen Buenos Airesiin – metropoleja kiinnosti, miten Helsinki ratkoo ilmastonmuutosta

Buenos AiresRikkaiden G20-maiden merkittävimmät kaupungit ovat perustaneet oman verkostonsa pohtimaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden kaltaisiin maailmanlaajuisiin ongelmiin.

Uuden U20-kaupunkiverkoston jäsenet pitivät tällä viikolla ensimmäisen huippukokouksensa Argentiinan Buenos Airesissa. Kokoukseen kutsuttiin jäsenten lisäksi mukaan muita, kiinnostavaksi koettuja kaupunkeja – kuten Helsinki.

25 kaupungin verkosto perustettiin Buenos Airesin ja Pariisin pormestareiden aloitteesta. Siihen kuuluvat myös esimerkiksi New York, Moskova ja Tokio.

Kaupunkien merkitys toimijoina on kasvanut etenkin sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti vetävänsä Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta. Tämä on lisännyt ymmärrystä siihen, että juuri kaupungit ovat paikkoja, joissa globaalit ongelmat tulee ratkaista käytännön tasolla.

Argentiinaan matkustanut Helsingin pormestari Jan Vapaavuori nostaa esiin, mitkä asiat herättävät maailmalla kiinnostusta pienenä, ketteränä ja edistyksellisenä pidettävässä Helsingissä.

1. Helsinki taistelee ilmastonmuutosta vastaan

Eniten keskustelua kaupunkien superverkoston kokouksessa herätti ilmastonmuutos ja sen torjuminen.

Vapaavuori uskoo, että juuri ilmastoasioissa Helsingillä on paljon annettavaa kansainvälisesti.

– Helsingillä on hyvin kunnianhimoinen ja systemaattinen lähestymistapa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Se on herättänyt täällä erittäin paljon kiinnostusta ja huomiota, Vapaavuori sanoo.

Helsinki on päättänyt olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja vähentää kasvihuonepäästöjä 60 prosenttia vuosina 1990–2030.

2. Helsingissä asiat toimivat

Helsingistä voi ottaa mallia käytännön asioiden toimivuudessa. Kaupungin päämääränä onkin olla maailman toimivin kaupunki.

– Me brändäämme erittäin mielellämme Helsinkiä maailman toimivimpana kaupunkina. Ellemme ole jo sellainen, niin olemme joka tapauksessa siinä erittäin hyviä, ja haluamme olla jatkossa vieläkin toimivampi, pormestari Jan Vapaavuori linjaa.

Yksi esimerkki toimivuudesta on Vapaavuoren mukaan Helsingin joukkoliikenne.

Samaa kertoo myös viime kesänä järjestetty presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin huippukokous. Helsinki osasi ja pystyi järjestämään hyvin lyhyellä varoitusajalla onnistuneet puitteet huipputason tapaamiselle ja on siihen valmis tarvittaessa tulevaisuudessakin.

3. Helsinki ajaa kestävää kehitystä ja avoimuutta

Helsinki on New Yorkin jälkeen toinen kaupunki maailmassa, joka alkaa vapaaehtoisesti raportoida kaupunkitasolla YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta. Ensimmäisen raportin on määrä valmistua keväällä.

Pääsääntöisesti kestävästä kehityksestä raportoidaan valtiotasolla.

– Helsinki alistaa itsensä julkiselle keskustelulle ja kritiikille. Lisäksi luodaan mekanismi, joka mahdollistaa isojen kaupunkien välisen vertailun, Vapaavuori listaa raportoinnin hyötyjä.

Helsingin avoimuudesta kertoo myös kansalaisten aktiivinen osallistaminen päätöksentekoon.

4. Helsinki ratkaisee ongelmia kokonaisvaltaisesti

Vapaavuoren mukaan Helsingin tapa ratkaista ongelmia on jotakin, josta muilla on paljon opittavaa.

– Olemme erittäin hyviä kokonaisvaltaisessa ja systeemisessä isojen ongelmien hahmottamisessa ja ratkaisemisessa. Helsinki on tässä jopa parempi kuin muiden pohjoismaiden kaupungit, Vapaavuori kehuu.

Helsingin maineesta ongelmanratkaisijana kertoo se, että Maailmanpankin edustajat lähestyivät kaupunkia huippukokouksen päätyttyä ja pyysivät apua kehitysmaiden megakaupunkien haasteiden ratkaisemisessa.

– Vastasimme hyvin myönteisesti tähän Maailmanpankin kosintaan, sillä sen lisäksi, että pidämme oman pesän kunnossa, niin haluamme myös olla ratkaisemassa myös laajemmin kansainvälisiä ongelmia.

5. Helsinki vie suomalaista koulutusosaamista

Argentiinassa, kuten monissa muissakin maissa, on haettu Suomesta mallia oman koulujärjestelmän kehittämiseen.

Jan Vapaavuori jää maahan vielä päiväksi kaupunkiverkoston huippukokouksen jälkeen Buenos Airesin pormestarin Horacio Rodríguez Larretan pyynnöstä.

– Hän haluaa esitellä minulle, mitä kaikkea hyvää he ovat saaneet aikaan opittuaan Suomelta. Se on konkreettinen esimerkki siitä, että suomalainen koulutusjärjestelmä nauttii arvostusta maailmalla ja on myös esimerkin ja innoituksen lähde, Vapaavuori summaa.