Inarilainen kierrättäjä vie muovijätteensä satojen kilometrien päähän – "Se on sydämen asia"

Inarilaisella Henna Tervaniemellä ei ole mahdollisuutta kierrättää muovijätteitänsä omalla paikkakunnallaan. Hän viekin kertyneet muovijätteet joko Sodankylään tai Rovaniemelle aina, kun on siellä päin käymässä. Kyseessä on yhtä pitkä matka, kuin jos helsinkiläinen veisi roskansa Tampereelle tai Kuopioon.

Ivalon pakkausmateriaalien kierrätyspisteellä ei voi vielä kierrättää muovia. Mikkal Morottaja / Yle

Tervaniemi muutti muutama vuosi sitten Rovaniemeltä Inariin. Rovaniemellä kodin jätteiden kierrätys oli helppoa. Vaikka nykyään hänen täytyykin kuljettaa muovijätteet satojen kilometrien päähän, lajittelee hän yhä roskansa ahkerasti.

– Kierrätys on minulle sydämen asia, ja se on ollut minulle tärkeää jo aivan alusta asti. Niin kauan kuin muistan, olen lajitellut kaiken kotitalousjätteen, Tervaniemi kertoo.

Tervaniemen perheellä on varastossa muutama laatikko täynnä muovijätteitä. Muovit viedään kierrätykseen, kun he seuraavan kerran kulkevat etelämpänä. Vesa Toppari / Yle

Seuraavan kerran Tervaniemet vievät muovinsa kierrätykseen parin viikon päästä. Joskus he antavat muovijätteensä etelään kulkeville tutuillensa.

Uusia muovinkeräyspisteitä tulossa myös pienille paikkakunnille

Pian Tervaniemien muovijäteongelma helpottuu, kun Ivaloon ja Enontekiön Hettaan tulee muovinkeräyspisteet. Kuljetusmatka Inarin kirkonkylästä lyhenee alle 50 kilometriin, ja Ivalossa Tervaniemet kulkevat muutenkin usein.

Nykyisten asetusten mukaan muovinkeräyspisteitä täytyy olla yli 10 000 asukkaan taajamissa. Lapin jätehuolto kuntayhtymä Lapecon toimitusjohtaja Osmo Aikio iloitsee uusista keräyspisteistä.

– Tuottajayhteisöt haluavat parantaa palveluitaan ja tietenkin kunnat, Lapeco ja muut olemme painostaneet, että muovinkeräyspisteitä täytyy saada myös tänne pohjoiseen, sanoo Aikio.

Lapecon toimitusjohtaja Osmo Aikio iloitsee uusista muovinkeräyspisteistä. Mikkal Morottaja / Yle

"Täytyy laskea tarkkaan, milloin materiaali on kannattavampaa kierrätettynä"

Muovinkierrätyksestä syntyy omat päästönsä muun muassa kuljetuksen takia. Kaikki Lapin kotitalouksien sekajäte kuljetetaan Ouluun. Oulussa jätteenpoltolla tuotetaan sähköenergiaa.

Kaikki kierrätykseen kelpaava pakkausmuovi kuljetetaan Riihimäelle, missä materiaalista valmistetaan raaka-ainetta. Siitä valmistetaan erilaisia uusiomuovituotteita.

Kotitalouksien sekajäte kuljetetaan Ouluun, jossa siitä tuotetaan sähköenergiaa polttamalla. Yle

Pakkausmuovi kuljetetaan Riihimäelle, jossa muovi käsitellään uusiokäyttöön. Yle

Osmo Aikio kuitenkin uskoo, että muovin polttaminen sähköenergiaksi on näistä vaihtoehdoista huonompi.

– Varmasti loppukädessä muovin kierrätys on paras vaihtoehto. Kuitenkin täällä pohjoisessa, jossa on isot pinta-alat ja jätteenkuljetuksesta tulee paljon ympäristöpäästöjä ja muuta, täytyy hyvin tarkkaan laskea, milloin materiaalia on kannattavinta kierrättää, Aikio sanoo.