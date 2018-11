Nelikymppinen Petri Mustakallio päätti kouluttautua sosiaalityöntekijäksi, mutta miten teollisuuden miehet saataisiin innostumaan aikuisopiskelusta?

Aikuiskoulutustukea on voinut saada vuodesta 2001 lähtien, ja sen suosio on kasvanut jokaisena vuonna. Saajien lukumäärä on yli kymmenkertaistunut ja maksetut tuet nelikymmenkertaistuneet runsaan viidentoista vuoden aikana. Hakemusten määrä sen sijaan notkahti runsaan kymmenyksen viime vuonna. Tämä voi johtua aikuiskoulutustuen perusosan leikkaamisesta 15 prosentilla elokuusta alkaen. Samalla enimmäistukikuukausia lyhennettiin 15 kuukauteen. Yle Uutisgrafiikka