Japanilaisen designjätti Mujin Suomen-suunnitelmat tarkentuivat: luvassa muun muassa robottibussi

MUJI ja Sensible 4 ovat yhdistäneet osaamisensa kehittääkseen maailman ensimmäisen kaikissa sääolosuhteissa toimivan, tyylikkään robottibussin. MUJI

Ensi vuonna Helsingin Kamppiin avattava Mujin myymälä on lajissaan Euroopan suurin.

Jo aiemmin on kerrottu, että Muji aikoo jäädä pysyvästi Suomeen. Mujilla on ollut Suomessa aiemmin vain pop-up-liike.

Pelkistettyjä kodintavaroita ja vaatteita myyvä designtuoteketju tarkensi tänään suunnitelmiaan kertomalla, että se avaa vuoden päästä kaupan Kamppiin. Siitä tulee yksi Mujin suurimmista myymälöistä koko maailmassa.

Lisäksi Muji ja suomalainen automatisoituja autoja suunnitteleva Sensible 4 (siirryt toiseen palveluun) kehittelevät maailman ensimmäistä itseajavaa robottibussia, joka toimii säässä kuin säässä.

Tiedotteen mukaan Sensible 4 on kehittänyt pikkubussin itseohjautuvan ajojärjestelmän, jonka ansiosta bussin paikannus-, navigointi- ja esteentunnistusominaisuudet ovat huippuluokkaa. Muji puolestaan on tuonut projektiin design- ja käyttäjäkokemusta.

Bussi esitellään ensimmäistä kertaa yleisölle Helsingissä maaliskuussa 2019. Esittelytilaisuuden jälkeen Gacha-bussi toimii matkustajaliikenteessä kolmessa kaupungissa Suomessa. Laajempaan tuotantoon robottibussit on tarkoitus saada vuonna 2021.

Vuonna 1980 perustettu Muji syntyi vastaiskuna kulutusyhteiskunnalle sekä brändi- ja sunnittelijalähtöiselle muodille. Nimi kääntyy suomeksi "merkittömiksi laatutuotteiksi". Japanilaisketjulla on 900 liikettä ympäri maailman ja 2,7 miljardin euron liikevaihto.

