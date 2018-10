Osa taksimatkoista kallistui rajusti – “ruuhka on siirretty kokonaan asiakkaan riskiksi”

Pääkaupunkiseudun taksiyhtiöiden uusi hinnoittelumalli huomioi matkan pituuden lisäksi myös koko matka-ajan. Tämä tuo mojovat korotukset ruuhka-aikojen taksimatkojen hintoihin. Kaiken aikaa raksuttava minuuttiveloitus kun kostautuu matkanteon hidastuessa.

– Ruuhka on siirretty kokonaan asiakkaan riskiksi. Matka-ajan piteneminen kymmenen minuuttia nostaa lyhyenkin kyydin hintaa lähes kymmenellä eurolla, Yleen yhteyttä ottanut asiakas toteaa.

Hän tarjoaa esimerkiksi 21 minuuttia kestäneen seitsemän kilometrin matkan Etelä-Haagasta Ruoholahteen. Hän on tottunut kulkemaan sen kello 8 ja 9 välisenä aikana arkiaamuisin.

– Ennen uutta hinnoittelua matka maksoi 23,80 euroa. Uuden mallin mukaan sama matka maksaa nyt 30,10 euroa, asiakas päivittelee.

Hiljaisina aikoina kyydit halpenivat

Uuden hinnoittelun ovat lokakuussa ottaneet käyttöön muun muassa Lähitaksi, Kovanen ja Taksi Helsinki. Perus- ja kilometrimaksua on alennettu, mutta aikaperusteinen veloitus sen sijaan kattaa koko matkan. Aikaisemmassa mallissa minuuttiveloitus oli käytössä vain sen ajan, kun taksi lähestulkoon seisoi paikallaan.

Taksi Helsinki perustelee muutosta halullaan madaltaa taksinkäytön kynnystä. Uusi hinnoittelu halventaakin taksimatkoja erityisesti hiljaisina aikoina sekä lyhyillä matkoilla.

Entistä kalliimpia ruuhka-ajoja Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen perustelee autojen saatavuuden parantamisella.

– Meidän pitää saada myös autoilijoita töihin. Mitä enemmän on ruuhkaa, sitä vaikeampaa se on. Tiettyihin aikoihin ei meinannyt saada tiettyihin Helsingin kaupunginosiin autoja millään. Se on pitänyt tehdä vähän houkuttelevammaksi, Kantonen toteaa.

Hänen mukaansa kyseessä on niin sanottu win-win-tilanne.

– Asiakkaat saa paremmin autoja ja joutuu ehkä vähän enemmän maksamaan, mutta autoilijat ja kuljettajat menevät myös töihin.

Jari Kantosen mukaan yhtiöön on tullut uudesta hinnoittelusta “muutamia reklamaatioita”.