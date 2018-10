Katso videolta, miltä maailman korkein patsas näyttää – Arvostelijoiden mielestä Intialla olisi ollut rahalle parempaakin käyttöä

Intian Gujaratin osavaltiossa rakennettua patsasta maan itsenäisyysliikkeen kärkihahmoihin kuuluneesta Sardar Vallabhbhai Patelista pidetään maailman korkeimpana.

Patsaan korkeus on 182 metriä jalustasta laskettuna. Jos alusrakenteet laskee mukaan korkeutta on jo yli 200 metriä. Betonirunkoinen patsas on päällystetty pronssilla. Noin 150 metrin korkeudessa on näköalatasanne, ja patsaan yhteydessä on museo, jossa kuvataan Patelin elämäntyötä. Intiassa odotetaan, että noin 15 000 ihmistä päivässä vierailee patsaalla (siirryt toiseen palveluun).

Toiseksi korkein patsas Kiinassa

Maailman toiseksi korkeimpana patsaana pidetty Kiinan Lähdetemppelin buddha on 128 metriä korkea ilman jalustaa. Tämäkin patsas kurottaa paljon korkeammalle, jos patsaan alla oleva jalusta lasketaan mukaan.

Patsaskisassa vaikeutena on juuri patsaiden tukirakenteiden vertaaminen ja kysymys siitä, miten ne lasketaan mukaan. Varsin laaja yksimielisyys tuntuu kuitenkin vallitsevan siitä, että Intia nyt johtaa patsaskisassa.

Aivan halpaa lystiä tämä ei ole. Yhtenäisyyden patsaaksi kutsuttu rakennelma on tullut maksamaan noin 360 miljoonaa euroa, ja Intiassa on kysytty, voisiko rahalle l (siirryt toiseen palveluun)öytyä parempaa käyttöä.

Intiassa on rakenteilla vielä korkeampi patsas 1600-luvulla eläneestä hindukuninkaasta. Patsas nousee Mumbain kaupunkiin. Patsaan hinnasta on kiistelty, ja suunnitelmia on muutettu rahan säästämiseksi.

Lähteet: AP, Reuters