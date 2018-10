Indonesialaiset pelastustyöntekijät uskovat löytäneensä turmakoneen hylyn

Indonesian etsintä- ja pelastustyöntekijät uskovat löytäneensä mereen syöksyneen matkustajakoneen hylyn, kertoi Indonesian armeijan edustaja.

Indonesialaisen Lion Air -lentoyhtiön Boeing 737 -kone syöksyi maanantaiaamuna mereen Jaavan edustalla. Kaikkien koneen kyydissä olleiden 189 ihmisen uskotaan kuolleen.

Tutkijoiden mukaan meressä on havaittu 22-metriä pitkä kappale noin 32 metrin syvyydestä. He pitävät mahdollisena, että löydös on peräisin turmakoneesta.

Kappaletta tutkitaan kaikuluotaimella, ja sukeltajien on määrä sukeltaa tutkimaan löydöstä.

Onnettomuustutkijat yrittävät myös paikantaa ja tunnistaa vedenalta havaitun hälytinsignaalin lähteen, viranomaiset kertoivat.

Indonesian liikenneturvallisuuskomitean johtaja Soerjanto Tjahjono arvioi signaalin olevan peräisin koneen toisesta mustasta laatikosta eli lennontallentimesta.

Pelastustöissä on tähän mennessä löydetty useita ruumiita. Koneeseen menetettiin yhteys maanantaina pian Jakartasta nousun jälkeen. Kone oli matkalla Pangkal Pinangin kaupunkiin.

Lähteet: AP, Reuters