Valtatiellä 12 liikenne on poikki sekä Lahden että Tampereen suuntaan Hollolan Kukonkoivussa.

Valtatiellä 12 on sattunut onnettomuus, jonka takia liikenne on poikki Hollolassa Kukonkoivun kohdalla. Pelastuslaitoksen mukaan kyse on henkilöauton ja kuorma-auton välisestä kolarista.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuuspaikalle hieman kello 13 jälkeen.

Molemmat kaistat ovat onnettomuuspaikalla pois käytöstä.

