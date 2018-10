Perhesurman vuoksi Ivalossa on ollut tänään suruliputus – paikkakuntalaiset hakevat lohtua kirkosta

IVALO Tänään keskiviikkona Ivalon katukuvan on täyttänyt lukuisat suruliputukset. Suruliputukset ovat näkyneet ympäri Inarin kuntaa maanantai-iltaisen epäillyn henkirikoksen vuoksi.

Poliisi tiedotti tiistaina aamupäivällä Inarin kunnassa tapahtuneesta epäillystä henkirikoksesta. Poliisi löysi kaksi ihmistä kuolleena omakotitalosta Ivalossa maanantai-iltana.

Poliisin suorittaman tutkinnan perusteella 38-vuotiaan inarilaismiehen epäillään surmanneen ampumalla 6-vuotiaan tyttärensä ja tämän jälkeen itsensä.

Suuri suru pienellä paikkakunnalla

Paikkakunnalla on aloitettu kriisiapu omaisille ja paikkakuntalaiset kokoontuivat eilen tiistaina yhteiseen surujumalanpalvelukseen.

Inarin seurakunnan kirkkoherran Tuomo Huuskon mukaan tapahtuma koskettaa laajasti koko Inarin kuntaa.

– Juuri nyt tämä erityisesti koskettaa pienempää paikkakuntaa. Ihmiset tuntevat toisensa ja silloin suru koskettaa laajasti. Tässä voi myös olla jonkinlainen voimavara, että elämme yhdessä surussa ja voimme tukea näin toinen toistamme. Tämä tosiaan särkee sydäntä, kertoo Huusko.

Tiistai-iltaiseen jumalanpalvelukseen osallistui yli 70 ihmistä suremaan ja jakamaan ajatuksia. Paikkakuntalaisille on ollut tärkeää päästä puhumaan asiasta

– Jumalanpalveluksissa meillä on mahdollisuus keskustella ihmisten kanssa. On vaikeaa ymmärtää, mitä on tapahtunut ja ihmisillä on ollut tarve keskustella. Se on todella raskasta ja meidän tehtävänämme on lohduttaa ja rohkaista ihmisiä laulamalla ja rukoilemalla yhdessä ihmisten kanssa, kertoo Huusko.

Kirsti Länsman / Yle

Pappi neuvoo keskustelemaan lasten kanssa totuudenmukaisesti

Maanantain suru-uutiset koskettavat paljon myös lapsia ja nuoria. Uutiset tapahtuneesta kulkevat nopeasti internetissä ja siksi olisikin tärkeää, että lapsille ja nuorille tulisi tietoa tapahtuneesta luotettavalta ja turvalliselta aikuiselta.

Inarin seurakunnan saamelaispappi Mari Valjakka neuvoo vanhempia hakemaan tarpeeksi aikaa ja tilaa keskustella lasten kanssa tapahtuneesta.

Vaikka tapahtuma onkin järkyttävä, lapselle kuolemasta kannattaa puhua suoraan ja totuudenmukaisesti mutta samaan aikaan tulee myös huomioida lapsen ikä ja kehitystaso ja arvioida sen mukaan miten ja mitä lapselle kerrotaan ja lisäksi kuka lapselle läheisen kuolemasta kertoo, neuvoo Valjakka.

– Kun kuolema tulee lähelle niin tuntuu se usein kovin myös turvattomuuden tunteena. Siksi erityisesti lasten ja nuorten kanssa turvallisten aikuisten tuki ja läsnäolo ovat valtavan tärkeitä, syli ja halaukset ovat arvokkaita, mutta niiden lisäksi aikuinen voi myös sanoittaa lapselle että minä olen tässä sinua varten.

Aina ei tarvitse paljoa sanoja vaan riittää että on läsnä ja kuuntelee ja tukee siten mikä tuntuu luontevimmalta ja hyvältä. Mari Valjakka

Lapsille voi kertoa että sureminen on sallittua ja hyväksyttävää ja että suru voi näkyä monin eri tavoin. Koulussa muistutetaan, että ketään ei kiusata jos silmät kostuvat ja itkettää kesken tunnin vaan toisen surua kunnioitetaan ja surevaa ei jätetä yksin vaan häntä voi lohduttaa.

Kuolema voi herättää lapsissa paljon kysymyksiä.

– Niihin kannattaa suhtautua vakavasti ja keskustella lapsen kanssa kaikesta mikä hänen mieltään askarruttaa. Kaikkeen ei tarvitse tietää vastauksia tai kaikkeen ei ole olemassa ratkaisua ja senkin voi lapselle avoimesti kertoa. Muistokynttilän sytyttäminen ja sen katselu tuntuu tärkeältä niin aikuiselle kuin lapselle, kertoo Valjakka.

– Aina ei tarvitse paljoa sanoja vaan riittää että on läsnä ja kuuntelee ja tukee siten mikä tuntuu luontevimmalta ja hyvältä.

Inarin kunnassa tarjotaan kriisiapua sitä tarvitseville

Inarin kunnassa on aloitettu lähiomaisille sekä sukulaisille kriisityö heti tapahtuman jälkeen.

Myös Inarin kuntalaisilla on mahdollisuus saada keskusteluapua mielenterveys- ja perheneuvolan numerosta 040 653 0688 ja sosiaalipäivystyksen numerosta 040 351 4150.

– Kriisityöryhmä on ollut liikkeellä. Onneksi meillä on täällä Inarin kunnassa tällainen työryhmä, joka kykenee auttamaan paikkakuntalaisia. Me haluamme olla läsnä ja kulkea ihmisten rinnalla surun keskellä, kertoo kirkkoherra Tuomo Huusko.