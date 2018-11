Somessa jaettavat kuvat houkuttelevat tyttöjä äärimmäisiin venytyksiin: Kuvista ei aina erota, mikä on käsi ja mikä jalka

Etenkin nuorista naisista on somessa paljon venytyskuvia ja -videoita, joissa taivutaan mitä erilaisimpiin asentoihin. Toistuvissa ääriasennoissa piilee kuitenkin vaaroja.

Tästä on kyse Tytöt ja nuoret naiset venyttelevät yli luonnollisten liikeratojen, jolloin ylilyöntien vaara kasvaa.

Kuvia ja videoita ääriasennoista jaetaan sosiaalisessa mediassa esimerkiksi tunnisteilla #flexibilityplanet, #flexibility ja #flexibilitykids

Yliliikkuvuutta myös tarvitaan joissakin lajeissa, kuten voimistelussa, jotta lajia pystyy harrastamaan.

Toistuvista ääriliikkeistä voi olla seurauksena esimerkiksi tulehduksia ja rasitusmurtumia. Pahimmillaan niistä seuraa ennenaikainen nivelrikko.

Jyväskylän Voimistelijat '79:n edustusryhmän tytöt keskeyttävät liikkuvuusharjoittelunsa ja kokoontuvat katsomaan Instagram-kuvia tabletilta.

Hakukenttään on syötetty tunniste #flexibilityplanet.

Näytöllä sadat ihmiset, etenkin nuoret naiset, ovat vääntäytyneet äärimmäisiin asentoihin. Joukossa on myös lapsia. Joistakin kuvista ei äkkikatsomalla erota, mikä on käsi ja mikä jalka.

– Eikös tämäkin kuva nyt ole ihan karmea? kysyy epäuskoinen toimittaja.

– Ei kun se on hieno! sanoo naurua kihertävä tyttöjoukko kuin yhdestä suusta.

#flexibility-haku antaa yli 5,3 miljoonaa tulosta. Kuvakaappaus Instagramista

Moni tytöistä kertoo seuraavansa sometilejä, jotka julkaisevat äärimmäisiä venyttelykuvia.

– Aika moni on Venäjältä tai Bulgariasta. Yleensä kuvat ovat kivoja, harvemmin ällöttäviä. Liikaa on se, jos vaikka selkä taipuu yli, sanoo voimistelua pitkään harrastanut Anna Miettinen.

Flexibilityplanetin lisäksi nuoret hakevat kuvia ja videoita muun muassa tunnisteilla flexibility ja flexibilitykids. Yksistään #flexibility-haulla Instagramista löytyy yli 5,3 miljoonaa kuvaa tai videota. Myös YouTubesta löytyy runsaasti äärimmäiseen venyttelyyn liittyviä videoita.

Anna Miettinen on harrastanut neljä vuotta rytmistä ja kuusi vuotta voimistelua. Niko Mannonen / Yle

Vaara ylilyönteihin

Moni nuori voimistelijan- tai tanssijanalku on valmis uhraamaan aikaansa, jos tuloksena on laajempi spagaatti tai selän kaarevampi silta.

– Ylilyöntejä tulee. Minullakin on joka viikko asiakkaita, jotka ovat innostuneet esimerkiksi Instagram-kuvista. Ruvetaan tekemään yhtäkkiä isoja asentoja joka päivä, pari tuntia illassa, kertoo urheilufysioterapeutti ja tanssija Pasi Sinisalo Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

Äärivenytysten seuraukset voivat olla salakavalat.

– Esimerkiksi lonkkanivelen sisustan rakenne vaurioituu helposti ylivenytysasennoissa. Jos ääriliikkeitä tehdään toistuvasti, rustoreunukset puristuvat hajalle ja pehmytkudosrakenteet tulehtuvat.

– Nuorella luusto on heikko lenkki, joten syntyy helposti myös rasitusmurtuman esiasteita. Usein lonkat ovat lopulta niin kipeät, että edessä voi olla viikkojen tai kuukausien treenitauko, jotta tulehdus rauhoittuu, Sinisalo jatkaa.

Jatkuva ylirasitus altistaa paitsi tuki- ja liikuntaelinten ylikuormituksille, myös varhaisille sairauksille. Sinisalo varoittaa, että pahimmillaan seurauksena on ennenaikainen nivelrikko.

Ada Minkkinen kertoo, että somekuvat antavat lähinnä inspiraatiota. Niko Mannonen / Yle

Netti luo paineita

Houkutus testata oman liikkuvuuden rajoja voi joskus olla suuri. Neljä vuotta Jyväskylän Voimistelijoissa rytmistä voimistelua harrastanut Iida Heinisuo myöntää netistä tulevat paineet.

– Asennot näyttää kuvissa usein tosi hienoilta ja edustavilta. Kyllä kuvilla on iso vaikutus, itsekin haluaa päästä samanlaisiin asentoihin. Mutta ei lötkösti, vaan niin että hallitsee oman vartalonsa, Iida kertoo.

Iida Heinisuo muistuttaa, että vartalon hallinta voimistelussa on tärkeää. Niko Mannonen / Yle

Rytmisen voimistelun edustusryhmä harjoittelee viisi kertaa viikossa. Yhteisiä harjoitustunteja kertyy 16 viikossa. Tähän päälle tulevat vielä omatoimiset venyttelyt.

– Harjoittelemme niin paljon ohjatusti, että tytöt tietävät mitä saa ja voi tehdä. Ja kyllä se täällä huomattaisiin, jos johonkin sellaiseen ääriasentoon nuori menisi, sanoo edustusryhmää valmentava Sanna Järvinen.

Järvinen kertoo huomanneensa, että tytöt katsovat netistä paljon voimistelijoiden kuvia ja videoita. Jotkut ääriasennoista ovat hänen mielestään epäluonnollisia, ja niissä on korostettu notkeutta jopa inhottavalla tavalla.

– Somessa on helppo korostaa tiettyjä piirteitä tai taitoja. Nuori voimistelija ei välttämättä ymmärrä, että se on vain yksi asia, jossa kyseinen ihminen on hyvä eikä sitten välttämättä muussa, Järvinen pohtii.

Valmentaja Sanna Järvinen kertoo, että tytöt tietävät mitä saa ja voi tehdä. Niko Mannonen / Yle

Hän ei ole kuitenkaan huomannut, että kuvat toisivat ryhmään epätervettä kilpailua.

– En ole huomannut, että kuvilla olisi pilaavaa vaikutusta. Pikemminkin ne ovat inspiraation lähde. Uskon, että lapset ymmärtävät, ettei ole tarkoituksenmukaista päästä kaikkein hurjimpiin asentoihin.

Tytöt vieressä vakuuttavat, että verkon kuvaviidakossa järki pysyy päässä.

– Kyllä sitä välillä haluaisi olla yhtä notkea kuin joku toinen, mutta pitää vaan venytellä enemmän. Melkein joka päivä venyttelen kotona, vaikka kukaan ei käske, kertoo Iida Heinisuo.

Yliliikkuvuus myös tarpeen

Tietynasteinen yliliikkuvuus on edellytys esimerkiksi voimistelussa ja taitoluistelussa.

– Jos ollaan vaikkapa selinmakuulla ja nostetaan jalkaa ylöspäin, peruskaduntallaajalle riittää 90 astetta eli että pystyy nostamaan jalan suoraan kohti kattoa. Esimerkiksi voimistelussa perusliikeradaksi vaaditaan 160 astetta eli jalka tulee lähelle korvaa. Siinä mielessä yliliikkuvuutta pitää olla, jotta lajia pystyy harrastamaan, kuvailee urheilufysioterapeutti ja tanssija Pasi Sinisalo.

Niko Mannonen / Yle

Mutta missä kulkee hyvänlaatuisen yliliikkuvuuden ja liikaa kuormittavan liikkuvuuden raja?

– Siinä kohtaa missä hallinta loppuu ja liike jatkuu, vastaa urheilufysioterapeutti ja OMT Iida Viljanen Urheilu Mehiläisestä Jyväskylästä.

Viljasen mukaan yliliikkuvilla nivelillä on tavallaan enemmän "valinnanvaraa" liikeradoissa. Henkilö, jolla on yliliikkuvat nivelet, tarvitsee siis erityistä kehon hallintaa.

– Jos liikkeet tehdään hallitsemattomasti ja keskittymättä, kudokseen syntyy helposti ylikuormitus. Jos yhtäkkiä lähdetään vaikkapa kaveriporukalla kokeilemaan jotakin ääriliikettä, voi syntyä sellaisia vaurioita, että nuorella on edessään kuukausien kuntoutus, hän selventää.

Urheilufysioterapeutti Iida Viljanen. Niko Mannonen / Yle

Yliliikkuvuuden haasteet ovat tuttuja myös telinevoimistelua ja akrobatiaa opettavalle liikuntapedagogiikan lehtorille Teppo Kalajalle Jyväskylän yliopistosta.

– Omassa työssäni olen havainnut muutamia tapauksia, joissa yliliikkuvat nivelet ovat aiheuttaneet vammoja voimisteluliikkeitä tehtäessä, esimerkiksi olkanivelen sijoiltaan menoa käsinseisontaan menossa. Vammojen lisäksi liian väljät nivelet saattavat myös haitata taitojen oppimista, kun luontaista tukea kehon osista ei löydy.