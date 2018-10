Kova kulukuuri tuo turvaa, uskoo OP-ryhmää mylläävä Timo Ritakallio: "Heilunta on palannut markkinoille"

Maailmantalouden tuulet nakkelevat OP-ryhmän sijoitusbisnestä. Pohjolan 127-vuotias brändi on tekemässä paluun OP:n vakuutusliiketoimintaan.

Keskeinen pala Suomen suurimman finanssiryhmän OP-ryhmän palapelissä paljastuu muutaman viikon sisällä.

Isot yhteistoimintaneuvottelut, joissa on mukana 6 000 työntekijää, päättyvät marraskuun 12. päivä.

Tuleeko irtisanomisia, ja paljonko? Siihen ei tullut selvyyttä vielä tänään, kun OP-ryhmä julkisti osavuosikatsauksensa.

– Tässä vaiheessa yt-neuvotteluista ei ole mitään uutta kerrottavaa. Emme ole halunneet arvioida ollenkaan, johtavatko ne väen vähenemiseen, sanoo pääjohtaja Timo Ritakallio.

Säästöt tulivat taloon

Maaliskuussa pääjohtajana aloittanut Ritakallio on laittanut hösseliksi. Menossa on ainakin suursiivous, ellei jopa pesu ja linkous.

Uutisia tuli myös tänään keskiviikkona finanssiryhmän osavuosikatsauksessa. Suunnitelma isoihin kaupunkeihin perustettavien lääkäriasemien ketjusta pannaan jäihin, OP-vakuutusyhtiön nimi muutetaan takaisin perinteiseksi Pohjolaksi ja OP:n kulujen kasvu on vertailun mukaan ollut suurinta isoista pohjoismaisista pankeista viiden viime vuoden aikana.

Viimeinen kohta perustelee yt-neuvotteluihin liittyvän säästöohjelman, jonka tavoitteena on leikata ensi vuoden loppuun mennessä vuosikuluista sata miljoonaa euroa.

– Kulujen saamisessa hallintaan on otettu isoja askelia viime kuukausina, Ritakallio sanoo.

Akuuttia hätää finanssijätillä ei ole. Sen vakavaraisuus on hyvä.

Vaikka kuluvan vuoden tulos on toistaiseksi 18 prosenttia viime vuotta heikompi, se on kuitenkin 687 miljoonaa euroa plussalla. Jos vuoden viimeinen neljännes sujuu hyvin, viimevuotinen miljardin euron tulos ei jää ainakaan kauaksi.

– Yli 250 miljoonan euron tulos [tarkasti 262 miljoonaa euroa] kolmannella neljänneksellä on miljardin vuositahtia. Ainoa vain, että alkuvuosi oli odotuksia kehnompi, Ritakallio sanoo.

Terveysmarkkina muuttui

Ritakallion mukaan muutokset terveysbisnessuunnitelmissa johtuvat toimintakentän muutoksesta.

– Isot terveysyritykset eli Terveystalo, Mehiläinen ja kolmantena Pihlajalinna ovat yhä isompia. Perustaminen on aika kallista, kapasiteetista ei ole enää pulaa, eikä meillä ole varmuutta olisimmeko voittajia siinä kilpailussa, hän sanoo.

– Eikä Suomessa ole montaa henkilöä, joka osaisi sanoa millainen sote-ratkaisu meille tulee.

Epävarmassa markkinatilanteessa OP-ryhmä laittoi suunnitelmansa jäihin, vaikka uudet asemat Porissa ja Lappeenrannassa oli ehditty remontoida melkein avaamista vaille valmiiksi. Nyt OP-ryhmä keskittyy syöttämään vakuutusasiakkaitaan ortopediaan keskittyviin Pohjola-sairaaloihin Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa.

Pohjola-brändin paluu liittyy Ritakallion mukaan sen tunnettuuteen. Pohjola perustettiin vuonna 1891, mutta viime vuosina nimeä on heitelty sinne tänne. Pohjola-nimellä toimineet pankki ja vakuutusyhtiö vaihtuivat vuonna 2016 OP-yrityspankiksi ja OP-vakuutukseksi, ja Pohjola-nimi lätkäistiin OP:n sairaaloiden käyttöön.

– Olemme huomanneet, että asiakkaat sanovat edelleen olevansa Pohjolan asiakkaita ja lähettelevät kirjeitäkin sillä nimellä. Meidän kannattaa pitää tämä arvokas brändi itsellämme, Ritakallio perustelee vakuutustoiminnan nimenpalautusta.

Makrotalous heittelee

Eniten OP:n tulosta on vähentänyt tänä vuonna sijoitustuottojen hiipuminen. Vallilan-pääkonttorin ulkopuolella makrotalous heittelee.

– Heilunta on palannut markkinoille, Ritakallio uskoo.

Isossa kuvassa kaikki on yhä hyvin, mutta hermostuneisuus näkyy sijoittajissa ja säteilee osakemarkkinoille.

– Maailman tuulet ovat vaikuttaneet siihen, että sijoitustoiminnan tuotot ovat selvästi alemmat kuin vuotta aiemmin. Taloudessa on selvästi suhdanne kääntymässä ja voimakkain kasvun vaihe hidastumassa. Mutta kuinka nopeasti, se on vielä kysymysmerkki.

Pankkiryhmän toiminnan peruskivijalka tulee kattavuudesta. OP-ryhmällä on nyt lähes 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta. Tavoitteena on puhkoa kahden miljoonan raja ensi vuoden aikana.

Miltä vuosi 2019 näyttää Vallilan-konttoristaan maailmaa katsovan pääjohtajan silmin?

– Kyllä me lähdetään luottavaisin mielin ensi vuoteen. Taloudessa on ehkä myrskyisämpää kuin tänä vuonna, mutta meillä on hyvät edellytykset pärjätä markkinoilla.