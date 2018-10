"Venytetään monttuun asti kuten Nykäsen Matti" - Pelle Miljoona on 40-vuotiskiertueella eikä musiikinteon loppua näy

Pelle Miljoona on lähdössä bändeineen 40-vuotisjuhlakiertueelle, eikä musiikinteolle loppua näy.

Muusikko Pelle Miljoonalla on edelleen jo nuorena syntynyt palo tehdä musiikkia ja ottaa kantaa. Bändin on lähödssä 40-vuotisjuhlakiertueelle.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vierailleeseen Pelle Miljoonaan ei aika tunnu purevan. Mies tosin itse veistelee, että tämä koskee vain Frederikiä, "joka on aina kolmekymppinen". Omia nuoruuden punkkarivideoitaan katseleva muusikko vaikuttaa tyytyväiseltä.

– Sanotaan, että mä olen hyvissä väleissä tuon nuoren miehen kanssa, joka tuolla lavalla hosuu. Meillä on ollut hyvä elämä.

Vuodet vierivät kuitenkin sitä nopeammin, mitä enemmän ikää tulee. Edelleen kuitenkin rokkaaminen jaksaa yli kuuskymppistä miestä innostaa.

– Jossain vaiheessa huomasi, että kun 20 vuotta oli rokannut, niin oli vähän liian myöhäistä rypistää, kun oli jo köntsät housussa. Tuli sellainen fiilis, että antaa mennä, venytetään monttuun asti kuin Nykäsen Matti.

Vanha bändi kasassa

Pelle Miljoonan ehkä tunnetuin yhtye, Pelle Miljoona Oy, on lähdössä alkuperäisellä kokoonpanolla 40-vuotisjuhlakiertueelle. Mukaan on saatu kaikki soittajat 1980-luvulta: Andy McCoy, Sam Yaffa, Ari Taskinen ja Tumppi Varonen.

Bändi oli yllättäen helppo saada kasaan: kaikki olivat edelleen musiikkiskenessä mukana ja keikkakiertue tuntui sopivan kaikkien kalentereihin.

Andy McCoy ja Sam Yaffa olivat aikoinaan Pellen bändissä mukana vain lyhyen aikaa, ennenkuin hävisivät Tukholmaan perustamaan Hanoi Rocksia. Soittokavereista yksi pisimpään mukana keikkunut on Tumppi Varonen.

Pelle Miljoona ja Tumppi Varonen Yle / Anne Achte

– Yhteen palaaminen jotenkin leijui ilmassa. Joku kemiallinen reaktio. Koko ajan samoja biisejä kyseltiin ja tivattiin, että palaako bändi vielä, Varonen mietiskelee.

– Synnyimme rokkaamaan, Pelle Miljoona komppaa bändikaveria.

"Hei, kelaa sitä, tää on tosi nastaa"

Monet muutkin suomalaisyhtyeet ovat viettäneet hiljan 40-vuotistaiteilijajuhlia, esimerkiksi Popeda ja Eppu Normaali. Pelle Miljoona miettii, että yksi suuri sykäys on saattanut tulla 1960-luvun lopun hippiliikkeestä.

– Olin silloin lukioikäinen, ja San Franciscossa syntyi mielettömän hienoja artisteja, kuten Byrds, Grateful Dead tai Jefferson Airplane. Aika tavallaan oli kypsä suurelle pamaukselle. Sama tapahtui 1970-luvun lopussa punkissa. Sen ajan progebändit eivät puhutelleet nuorisoa, ja Lontoon klubeissa syntyi uusi musiikkistaili eli punk.

Pelle Miljoona Oy siis keikkailee, mutta samalla syntyy myös uutta musiikkia. Keikoilla pääpaino on Moottoritie on kuuma -albumin kappaleissa, mutta uusia biisejäkin syntyy. Pelle Miljoonan uralle ei siis näy loppua.

– Vasta viime vuosina olen tajunnut, että tämä kaikki on dokumentoitu. On levyjä, on kirjoja. Ehkä joskus lokakuussa vuonna jotain -26 joku nuori poika tai tyttö tarttuu niihin, ja kokee oman fiiliksensä siitä ajasta, jonka olen elänyt tällä planeetalla, Pelle Miljoona miettii.

–Hei, kelaa sitä. Musta on tosi nastaa, että olen saanut tehdä kaikkia näitä juttuja.

Katso koko Puoli seitsemän -ohjelma täältä: